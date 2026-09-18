Los pobres ocultos de Sánchez: hay casi dos millones más de lo que reflejan las estadísticas oficiales

La pobreza en España es significativamente mayor de lo que muestran las estadísticas convencionales. Un nuevo estudio elaborado por José Ignacio Conde-Ruiz y Álvaro Pinto a partir de los microdatos de la Encuesta de Condiciones de Vida revela que, cuando se tiene en cuenta el coste que soportan los hogares para acceder a una vivienda, la tasa de pobreza alcanza el 23,5% de la población, frente al 19,5% que arroja la medición habitual.

La diferencia es enorme. En términos relativos, la incidencia de la pobreza resulta un 20,5% superior cuando se descuenta de la renta disponible el coste de la vivienda. En números absolutos, la estadística convencional contabiliza alrededor de 9,44 millones de pobres, pero la cifra asciende hasta 11,39 millones cuando se incorpora esta corrección. Es decir, existen cerca de 1,95 millones de pobres ocultos que no aparecen como tales en las estadísticas habituales.

El problema está en cómo se mide la capacidad económica de las familias. La estadística tradicional observa la renta disponible de los hogares, pero no tiene en cuenta que dos familias con los mismos ingresos pueden disfrutar de niveles de vida radicalmente distintos si una de ellas tiene que destinar una parte importante de su sueldo al alquiler mientras que la otra apenas soporta costes para acceder a su vivienda. El estudio corrige ese problema descontando de los ingresos el denominado coste residencial de acceso, que incluye fundamentalmente el alquiler pagado por los inquilinos y los intereses hipotecarios abonados por los propietarios endeudados.

El resultado modifica sustancialmente el mapa de la pobreza española. La tasa convencional sitúa bajo el umbral al 19,5% de la población, pero después de descontar el coste residencial el porcentaje asciende al 23,5%. La diferencia de cuatro puntos porcentuales supone que el número real de personas con recursos insuficientes después de pagar por su vivienda es un 20,6% superior al que refleja la métrica convencional.

La distorsión resulta especialmente acusada en el mercado del alquiler. Según la medición tradicional, el 32,8% de quienes viven en una vivienda arrendada a precio de mercado están en situación de pobreza. Sin embargo, cuando se resta de sus ingresos el alquiler que deben pagar cada mes, la proporción se dispara hasta el 49,9%. Prácticamente uno de cada dos inquilinos queda así por debajo del umbral. De hecho, el estudio calcula que uno de cada cuatro inquilinos que inicialmente no aparece como pobre pasa a serlo después de pagar el alquiler. Este colectivo concentra nada menos que el 72,5% de toda la pobreza oculta detectada por los investigadores.

Pero el efecto de la vivienda no se limita a aumentar el número de personas que caen por debajo del umbral. También demuestra que la pobreza es más profunda de lo que sugieren las estadísticas habituales. Al introducir los costes residenciales, el número de pobres aumenta un 20,6%, pero el indicador que combina incidencia e intensidad de la pobreza crece un 38,5%, mientras que la medida que concede más peso a las situaciones de mayor severidad aumenta nada menos que un 50,3%.

Esto significa que el problema tiene una doble dimensión. Por un lado, hay casi dos millones de personas que no aparecen en las estadísticas de pobreza pese a disponer de recursos insuficientes después de pagar su vivienda. Por otro, entre quienes ya son clasificados como pobres, descontar los costes residenciales revela situaciones económicas mucho más severas de lo que parecía inicialmente.

Además, la corrección propuesta por los investigadores encaja mejor con las situaciones reales de privación material. La estadística convencional identifica como pobres solamente al 46,7% de las personas que sufren carencia material y social severa. Al descontar el coste de acceso a la vivienda, ese porcentaje aumenta hasta el 56,9%, mientras que si se incorpora el conjunto del gasto residencial llega al 66,1%.

Entre los inquilinos, la diferencia vuelve a ser especialmente significativa. La métrica tradicional detecta al 45,2% de quienes padecen privación material severa, pero el porcentaje sube al 65,8% cuando se descuenta el coste de acceso y alcanza el 78,1% cuando se considera el gasto residencial total.

El estudio apunta así a un problema fundamental de las estadísticas convencionales: medir únicamente la renta disponible puede ofrecer una imagen incompleta de la capacidad económica efectiva de los hogares. La vivienda constituye un gasto rígido e inevitable que reduce de manera muy distinta los recursos de unas familias y otras y que, cuando se incorpora al análisis, eleva de forma sustancial tanto la incidencia como la intensidad de la pobreza.

En 2025, esa diferencia significa pasar de 9,44 a 11,39 millones de personas pobres. Casi dos millones de españoles quedan, por tanto, fuera de la fotografía estadística convencional pese a que, una vez pagada su vivienda, sus recursos se sitúan por debajo del mismo umbral de pobreza.