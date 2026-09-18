Erin Brockovich reaparece para difundir bulos contra los centros de datos

En el año 2000, Julia Roberts ganó el Oscar a mejor actriz interpretando a Erin Brockovich, una asistente jurídica estadounidense que había participado en la batalla contra Pacific Gas & Electric (PG&E) por la contaminación de las aguas subterráneas de Hinkley, una pequeña localidad del desierto californiano. El largometraje recaudó más de 250 millones de dólares de la época y convirtió a Brockovich en una celebridad internacional, con una historia que reunía todos los ingredientes necesarios: una modesta empleada de un pequeño despacho, una enorme compañía energética, vecinos enfermos y una sustancia tóxica, el cromo hexavalente.

PG&E terminó cerrando en 1996 un acuerdo por 333 millones de dólares con más de 600 demandantes. La contaminación no fue una invención cinematográfica puesto que, entre 1952 y 1966, la compañía utilizó cromo VI para combatir la corrosión en las torres de refrigeración de su estación de compresión y descargó aguas residuales en balsas sin revestimiento, provocando la contaminación del acuífero.

Lo que sí resultó bastante menos claro que en Hollywood fue la conexión entre aquella contaminación y la supuesta epidemia de cáncer que presentaba la película. Un análisis del California Cancer Registry contabilizó entre 1996 y 2008 un total de 196 nuevos casos de cáncer en el área de Hinkley, frente a los 224 estadísticamente esperables. Es decir, no encontró pruebas del extraordinario exceso de cáncer que conmovió a millones de espectadores que asociaron para siempre lo sucedido con un episodio de salud pública que no llegó a producirse.

Brockovich está de vuelta

Un cuarto de siglo después, Brockovich ha encontrado un nuevo enemigo sobre el que construir un relato igualmente espectacular: los centros de datos. La activista ha creado una plataforma para recoger denuncias ciudadanas y cartografiar instalaciones vinculadas a la inteligencia artificial. En pocas semanas, acumuló miles de reportes y ha llegado a describir el despliegue de estas infraestructuras como un Hinkley "con esteroides".

Su argumento resulta sencillo: los nuevos centros de datos ocupan enormes extensiones, gastan cantidades ingentes de agua y electricidad y se están instalando por todo Estados Unidos a costa de los recursos de las comunidades que los reciben.

Una parte de esa crítica merece atención. Una instalación de gran tamaño puede provocar tensiones locales si se construye en una zona con escasez de agua, una red eléctrica saturada o una planificación deficiente. Con todo, al convertir esos casos en la idea de que "la inteligencia artificial está devorando el suelo y el agua de Estados Unidos" exige ignorar las magnitudes reales.

Los centros de datos apenas ocupan suelo

Los nuevos centros de datos necesitan parcelas mucho mayores que sus predecesores porque los proyectos actuales incorporan edificios, sistemas eléctricos, subestaciones, generadores, instalaciones de refrigeración y suelo reservado para futuras ampliaciones. No es extraño encontrar campus de varios cientos de acres, pero Estados Unidos tiene aproximadamente 2.400 millones de acres de superficie total. Incluso con una expansión muy rápida de la infraestructura informática durante los próximos años, su huella territorial agregada seguirá siendo diminuta.

La mejor forma de entenderlo es compararla con otros usos del suelo que rara vez generan titulares. Los agricultores estadounidenses siembran en torno a 90 millones de acres de maíz cada año y el USDA estima para 2026 aproximadamente 96,7 millones de acres plantados. Cerca del 45% del uso total de maíz estadounidense está ligado a la producción de etanol, de modo que decenas de millones de acres agrícolas están asociados directa o indirectamente con esta industria.

Además, buena parte de esa demanda existe porque el Gobierno federal obliga a incorporar biocombustibles mediante el Renewable Fuel Standard. Un estudio publicado en 2022 en Proceedings of the National Academy of Sciences concluyó que, una vez incorporados los efectos sobre el uso del suelo y la agricultura, la intensidad de carbono del etanol de maíz producido bajo este sistema podía ser al menos un 24% superior a la de la gasolina. Los autores estimaron además que la política aumentó un 8,7% la superficie dedicada al maíz y aproximadamente un 2,4% la superficie agrícola total.

A ello se suma el Conservation Reserve Program, del Departamento de Agricultura, que paga a propietarios para mantener determinados terrenos fuera de la producción agrícola. A finales de 2025 había aproximadamente 25,8 millones de acres inscritos en el programa, una extensión similar a la superficie terrestre de Kentucky. Estados Unidos puede permitirse mantener voluntariamente fuera de producción una superficie de ese tamaño y dedicar decenas de millones de acres al maíz para etanol, pero aparentemente debería preocuparse por quedarse sin territorio debido a los centros de datos. La aritmética no acompaña semejante argumento.

Poniendo las cifras en contexto

El agua permite construir titulares todavía más impresionantes. Una gran instalación puede consumir millones de galones al día cuando utiliza sistemas intensivos de refrigeración evaporativa, y Brockovich suele citar precisamente estos casos extremos. Sin embargo, las cifras absolutas, sin denominadores, sirven para demostrar prácticamente cualquier cosa.

El Lawrence Berkeley National Laboratory calcula que todos los centros de datos de Estados Unidos consumieron directamente unos 66.000 millones de litros de agua durante 2023, aproximadamente 17.400 millones de galones. La cifra parece enorme hasta que se compara con otros usos cotidianos. La Agencia de Protección Ambiental estima que los hogares estadounidenses emplean cerca de 8.000 millones de galones de agua cada día en exteriores, fundamentalmente para regar jardines y céspedes.

Por tanto, los estadounidenses gastan regando en poco más de dos días aproximadamente tanta agua como todos los centros de datos del país consumen directamente durante un año entero. Esto no significa que el agua carezca de valor, sino que importa mucho dónde se utiliza. Cinco millones de galones en una región húmeda no plantean el mismo problema que el mismo volumen procedente de un acuífero sometido a estrés en Arizona.

Ésa es precisamente la parte razonable del debate: el agua es un problema eminentemente local, no una amenaza nacional de agotamiento. Además, cuando una torre de refrigeración evapora agua, ésta deja temporalmente de estar disponible en la cuenca donde se utilizaba, pero no desaparece físicamente, pues pasa a la atmósfera y continúa formando parte del ciclo hidrológico. El coste local de oportunidad es real y debe contabilizarse, pero resulta engañoso presentar cada litro evaporado como si la inteligencia artificial estuviese eliminándolo para siempre de las reservas del planeta.

La mayor huella hídrica asociada a los centros de datos puede producirse incluso fuera de las propias instalaciones, porque las centrales eléctricas que generan la electricidad también utilizan agua. Berkeley Lab estimó este consumo indirecto en unos 800.000 millones de litros en 2023, aproximadamente doce veces el consumo directo de las instalaciones, pero esta cifra tampoco constituye una característica inevitable de la inteligencia artificial. Al final, todo depende del tipo de central que produzca la electricidad y del sistema de refrigeración empleado; por tanto, proyectar hacia el futuro de esta forma supone incurrir en el error de asumir que la tecnología y el mix energético permanecerán congelados.

La tecnología ya está resolviendo el problema

Éste es probablemente el principal fallo de los pronósticos de Brockovich: tratar una tecnología que cambia cada pocos años como si fuese una constante física. Durante décadas, los centros de datos utilizaron ampliamente refrigeración evaporativa porque resulta eficiente para retirar calor, pero la inteligencia artificial está acelerando la transición hacia sistemas de refrigeración líquida directa al chip y circuitos cerrados.

Microsoft presentó en 2024 una nueva generación de centros de datos en la que el agua circula por un circuito cerrado, absorbe el calor del hardware y vuelve a utilizarse. La compañía calcula que este diseño puede evitar la evaporación de más de 125 millones de litros de agua por instalación y año. El centro necesita líquido refrigerante, pero deja de necesitar un flujo constante de agua nueva para sustituir la que anteriormente se evaporaba.

Nvidia avanza en la misma dirección. Sus nuevos sistemas pueden funcionar con refrigerante a 45 grados centígrados, lo que facilita expulsar el calor directamente al aire exterior. La compañía sostiene que determinadas configuraciones de circuito cerrado y dry coolers pueden reducir el consumo de agua para refrigeración desde alrededor de 2,6 millones de galones por megavatio y año hasta cifras cercanas a cero en condiciones favorables.

También se está reduciendo la dependencia del agua potable. Amazon está ampliando el uso de aguas residuales tratadas para refrigerar sus instalaciones y la compañía calcula que la expansión de este sistema podría evitar más de 530 millones de galones de agua potable para 2030.

Google aplica criterios similares y recurre a agua regenerada o refrigeración por aire cuando las condiciones locales lo aconsejan. De modo que el supuesto problema físico irresoluble que justifica buena parte de la ofensiva contra los centros de datos está siendo reducido por las empresas del sector y sus ingenieros, precisamente porque el agua tiene un coste.

El verdadero desafío es la electricidad

Hay un ámbito, sin embargo, donde las cifras sí son más notables: la electricidad. Berkeley Lab calcula que los centros de datos consumieron unos 176 teravatios hora en 2023, equivalentes al 4,4% de toda la electricidad estadounidense. Las proyecciones del Departamento de Energía sitúan el consumo en 2028 dentro de un rango aproximado de 325 a 580 TWh, equivalente a entre el 6,7% y el 12% de la demanda eléctrica nacional.

Ése sí es el gran desafío asociado al boom de la inteligencia artificial, pero describirlo como una catástrofe confunde demanda con escasez. Cuando una nueva industria reclama cantidades enormes de energía porque empresas y consumidores valoran sus servicios, la respuesta de una economía dinámica no debería consistir en impedir su crecimiento, sino en producir más electricidad, construir más redes, ampliar las subestaciones y acelerar la conexión de nuevas centrales.

El problema no es que exista mucha demanda, sino que la regulación impida que la oferta aumente al mismo ritmo. En este sentido, los centros de datos no representan un caso singular, sino otro ejemplo del viejo error de tratar los recursos como una cantidad fija y la demanda humana como una amenaza que sólo puede crecer.

El viejo error de la 'tarta fija'

Más personas significa menos recursos por persona. Más industria significa menos naturaleza. Más ordenadores significa menos agua. Más inteligencia artificial significa menos electricidad disponible para todos los demás. Ésta es la lógica implícita del planteamiento malthusiano, pero la historia económica muestra que falta una variable fundamental: la productividad.

Estados Unidos produce hoy cantidades de alimentos muy superiores a las de hace un siglo utilizando proporcionalmente menos tierra y menos trabajo. Los ordenadores que hace décadas ocupaban habitaciones enteras ofrecían una capacidad de procesamiento insignificante frente a cualquier teléfono actual. Del mismo modo, las nuevas arquitecturas de centros de datos están multiplicando el cálculo obtenido por cada unidad de energía y reduciendo el agua necesaria para disipar cada unidad de calor.

Julian Simon entendió perfectamente este mecanismo cuando en 1980 desafió a Paul Ehrlich, autor de The Population Bomb, a apostar sobre la evolución del precio de cinco materias primas. Ehrlich creía que el crecimiento demográfico agotaría los recursos y provocaría inevitablemente escasez. Simon sostenía lo contrario. Diez años después, con una población mundial mucho mayor, los materiales seleccionados se habían abaratado y Ehrlich tuvo que pagar la apuesta. No porque los recursos apareciesen mágicamente, sino porque actuaron los precios, la exploración, la sustitución, la eficiencia y la innovación.

Ese mismo mecanismo funciona hoy. Si el agua escasea, se recircula. Si un acuífero está tensionado, se utiliza aire o agua regenerada. Si los chips generan demasiado calor, se desarrollan circuitos capaces de operar a mayor temperatura. Si falta electricidad, se construye nueva capacidad de generación. El recurso fundamental no es únicamente la materia prima, sino el conocimiento humano aplicado a utilizarla mejor.

Brockovich y el relato

Erin Brockovich sabe construir una historia. Una gran compañía, una comunidad preocupada, recursos naturales amenazados, directivos que aparentemente saben mucho más que los vecinos y una tecnología incomprensible instalada tras enormes muros. Como argumento cinematográfico funciona extraordinariamente bien. Como análisis económico de la expansión de los centros de datos, bastante menos.

Es perfectamente legítimo exigir transparencia a las compañías, conocer de antemano las necesidades eléctricas e hídricas de una instalación y evitar que otros usuarios subsidien las infraestructuras necesarias para conectarla. Hay, de hecho, algunos lugares donde autorizar centros de datos intensivos en agua puede ser una mala decisión. Pero nada de eso demuestra que Estados Unidos esté quedándose sin suelo o sin agua como consecuencia de la inteligencia artificial.

La agricultura estadounidense emplea alrededor de 96 millones de acres solamente para producir maíz, mientras que un programa federal mantiene otros 25,8 millones bajo contratos de conservación. Los hogares emplean cerca de 8.000 millones de galones diarios simplemente en usos exteriores, frente a los 17.400 millones de galones que todos los centros de datos del país consumieron directamente durante todo 2023. Mientras sus críticos extrapolan esas cifras hacia el futuro, Microsoft desarrolla centros que prácticamente eliminan la evaporación, Nvidia impulsa sistemas cerrados capaces de trabajar a 45 grados y Amazon sustituye agua potable por aguas regeneradas.

El desarrollo de la inteligencia artificial sí obligará a Estados Unidos a producir muchísima más electricidad. Pero ésa es una discusión muy distinta. Una sociedad no se empobrece porque una nueva tecnología genere una demanda extraordinaria de energía, capital e infraestructuras. Se empobrece cuando responde a esa oportunidad impidiendo construirlas. Brockovich puede haber encontrado el argumento perfecto para su próxima cruzada ambiental – pero los datos, por ahora, cuentan una película bastante diferente.