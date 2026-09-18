Las exportaciones de jamón se desploman más de un 10% en medio año

El jamón curado español ha dado un paso atrás en los mercados internacionales durante la primera mitad de 2026. Las exportaciones alcanzaron las 27.136,69 toneladas, un 7,33% menos que en el mismo periodo del año anterior. En valor, el retroceso resulta todavía mayor: las ventas exteriores sumaron 331,5 millones de euros, un 10,6% menos.

El dato contrasta con la evolución del primer semestre de 2025, cuando el sector vivió un fuerte impulso. Entonces se exportaron 29.298 toneladas, un 9,47% más que un año antes, por un valor de 371,05 millones de euros, tras crecer un 15,23%. En apenas doce meses, por tanto, el mercado ha pasado de registrar aumentos de dos dígitos a sufrir una caída tanto en volumen como en facturación.

La evolución de los precios tampoco ayuda. El precio medio global del kilo se situó entre enero y junio en 12,22 euros, un 3,58% menos que en 2025. El descenso resulta especialmente significativo porque el año pasado el precio medio había subido un 5,26%, hasta los 12,66 euros por kilo.

La presión se aprecia tanto dentro como fuera de la Unión Europea. El precio medio en los países comunitarios quedó en 11,58 euros por kilo, un 2,7% menos, mientras que en los mercados de terceros países se situó en 13,81 euros, con una caída del 4,06%.

El director de marketing y promoción del Consorcio del Jamón Serrano Español, Álvaro Díaz de Liaño, ha señalado en un comunicado que la evolución a la baja se da en un contexto mundial "especialmente complejo", marcado por factores como la peste porcina africana, las tensiones geopolíticas y la persistencia de la inflación.

Estados Unidos se desmarca

La Unión Europea concentra ya el 71,2% de las exportaciones españolas de jamón curado, frente al 68,9% que representaba en el primer semestre de 2025. En los seis primeros meses de este año, los países comunitarios compraron 19.327,47 toneladas, un 4,26% menos.

Fuera de la UE, el descenso es más acusado. Los llamados países terceros adquirieron 7.809,22 toneladas, un 14,15% menos. Su peso sobre el conjunto de las exportaciones se reduce así al 28,8%, frente al 31,1% del mismo periodo de 2025.

Dentro de este panorama, hay un mercado que marcha en dirección contraria: Estados Unidos. Las exportaciones españolas de jamón curado al mercado estadounidense aumentaron un 42,4% en volumen durante el primer semestre. En valor, el incremento alcanzó el 19,91%. Estados Unidos se consolida así como uno de los destinos con mayor interés para el sector, aunque la evolución de su política comercial introduce una dosis de incertidumbre.

La peste porcina

La aparición de un foco de peste porcina africana (PPA) en jabalíes en el área de Collserola (Barcelona) hizo que España perdiera su condición de libre de PPA ante la Organización Mundial de Sanidad Animal, lo que implica un veto automático a las exportaciones extracomunitarias de porcino español, pese a que la PPA no afecta a la salud humana y no se ha registrado ni un caso en granjas, sólo en jabalíes.

Muchos países de fuera de la UE, como por ejemplo Japón, prohibieron la entrada de carne y productos derivados del cerdo procedentes de España. Otros, como China o Filipinas aceptan la llamada regionalización, que permite mantener las ventas desde las zonas que permanecen libres de la enfermedad, aunque cada país puede establecer sus propias condiciones.

En resumen: el efecto de la PPA sobre el jamón no se refiere al producto, ya que no hay ningún caso de peste porcina africana en granjas. El problema son las trabas, certificados y limitaciones que automáticamente aparecen en las fronteras. Un factor que añade incertidumbre a las exportaciones, lo que explica según el sector este semestre de retroceso.