Trump gana, Europa pierde

Imaginemos que alguien quisiera escribir una buena teoría de la conspiración energética. Empecemos por Europa. Un continente próspero que, convencido de su superioridad moral y de su posición como faro espiritual del mundo, decide que buscar petróleo o gas bajo sus propios pies es poco elegante. Que ahora toca salvar el planeta tratando de perseguir unos objetivos climáticos irrealizables más allá de cualquier sueño burocrático.

No se crean que es broma. El Gobierno de España incluso lo convirtió en ley. Ustedes tal vez sean muy jóvenes, pero desde 2021 no se pueden conceder nuevas autorizaciones de exploración, permisos de investigación ni concesiones de explotación de hidrocarburos ni de uranio en nuestro país. Lo llamaron "Ley de Cambio Climático".

Europa, mientras tanto, dependía alegremente de los recursos energéticos que nos vendían otros. Fundamentalmente Rusia. En 2021 el 45% del gas que importaba la Unión Europea procedía de allí. Entonces llegó la invasión de Ucrania, las muestras públicas de indignación institucional, el REPowerEU y finalmente la prohibición escalonada de importar gas ruso. Para entonces, su cuota ya había caído al 12%.

Había que comprar el gas en otra parte. Y, ¡oh, casualidad!, allí estaba Estados Unidos.

En 2025 las exportaciones estadounidenses de gas natural licuado (GNL) hacia Europa alcanzaron el récord de 292 millones de metros cúbicos diarios, frente a los 178 millones diarios apenas un año antes. Una subida del 64% en solo 12 meses. Europa reducía su dependencia rusa mientras Estados Unidos levantaba una formidable industria exportadora de gas.

Ahora introduzcamos un segundo acto en nuestra hipotética conspiración. Oriente Medio entra en guerra, se dañan refinerías y se complican las rutas de exportación. Al mismo tiempo, los ataques ucranianos reducen la capacidad del refino ruso.

El resultado es lo que estamos viviendo ahora mismo. Según la Agencia Internacional de la Energía, en los últimos meses han desaparecido del mercado internacional 1,6 millones de barriles diarios de diésel procedente conjuntamente de Oriente Medio y Rusia. Las exportaciones netas del Golfo se habían desplomado hasta solo 390.000 barriles diarios, poco más de la cuarta parte del nivel anterior a la guerra. Conclusión: el resultado lo estamos viendo en los surtidores. El diésel roza ya los dos euros por litro de media en España y supera ampliamente los dos euros en países como Francia.

¿Y quién aparece de nuevo con producto disponible? Estados Unidos exportaba unos 1,1 millones de barriles diarios de destilados en febrero. En agosto rondaba los 1,8 millones. Un incremento cercano a 700.000 barriles diarios.

El dibujo resulta difícil de ignorar. Europa pierde gas ruso, pierde diésel ruso, pierde buena parte de los refinados del Golfo y Estados Unidos vende más gas y más destilados. Resulta tentador pensar cuál es el papel de Estados Unidos en la guerra de Ucrania y, sobre todo, por las consecuencias económicas de haber participado directamente en el inicio de la guerra contra Irán y su influencia en el Estrecho de Ormuz.

¿Demuestra esto que Washington organizó semejante sucesión de acontecimientos? Naturalmente que no. No tenemos pruebas de ello, y confundir quién se beneficia con quién causa algo es un pecado bastante elemental, aunque no conviene olvidar el viejo adagio de follow the money.

Pero probablemente la parte más incómoda de la historia sea otra. No hace falta ninguna conspiración para darse cuenta de que Europa se ha colocado de forma voluntaria en esta situación. Que por mucho que la ideología pretenda desconectarnos de la realidad, las condiciones materiales que nos permiten tener un nivel de vida avanzado se fundamentan en recursos energéticos abundantes y baratos. Y que encarecer nuestros sistemas energéticos e industriales con buenismo climático es un suicidio en cámara lenta, mientras le compras los recursos energéticos a todos esos países que no cumplen los compromisos medioambientales internacionales.

La pregunta interesante, por tanto, no es qué hipotético oscuro plan ha diseñado Estados Unidos. Sino quiénes son los genios que han diseñado el nuestro, preocupados de que no se nos caigan los tapones de las botellas de plástico mientras pagamos la electricidad y la gasolina a precios prohibitivos.