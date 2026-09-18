No solo son las pensiones: el coste de las bajas se dispara y supera al 10% de los ingresos por cotizaciones

Aunque desde la izquierda se pretenda ocultarlo, el sistema de Seguridad Social en España se enfrenta a importantes amenazas que proceden de las tensiones e ineficiencias ocasionadas por la mala gestión de los recursos públicos y la estructuración de un sistema de incentivos perversos para los trabajadores. Muestra de ello es que, recurrentemente, han sido necesarios distintos ajustes para cuadrar las cuentas.

De hecho, a día de hoy, el Gobierno sigue introduciendo nuevos mecanismos que permitan reducir los gastos comprometidos. Un ejemplo de ello son los incentivos establecidos para que los trabajadores retrasen su jubilación, prometiéndoles además pagos adicionales que pueden llegar hasta los 13.820 euros anuales.

El problema de fondo es que este es un sistema que gasta más de lo que necesita —y es capaz— de recaudar en cada ejercicio, sobre todo por el conjunto de pagos comprometidos por el Estado. En este sentido, uno de los agujeros que tiene que financiar la Seguridad Social —que no deja de crecer cada año— es el relacionado con la gestión de las bajas laborales, que de por sí suponen un problema para el conjunto del tejido productivo.

El agujero de la Seguridad Social

El absentismo representa ya una de las grandes preocupaciones de los empresarios. Lo cierto es que la ausencia recurrente de trabajadores tiene un impacto directo en nuestra economía: lastra la productividad del país y, con ello, afecta a la creación de riqueza del país. Sin embargo, este fenómeno también supone un importante agujero para las cuentas de la Seguridad Social.

De hecho, según el último informe elaborado por Fedea, el coste que representa el gasto destinado a cubrir los costes alcanza ya cifras récord. En este sentido, el organismo destaca que "el gasto en prestaciones de incapacidad temporal ha sido según la liquidación presupuestaria del ejercicio de 2025 de 18.413,3 millones de euros, lo que ha supuesto por primera vez en la historia del sistema que el porcentaje de gasto en esta prestación supera el 10% de los ingresos por cotizaciones sociales, el 10,4% concretamente".

Fedea

De esta forma, desde Fedea cuestionan la tesis según la cual el problema del incremento del absentismo se debe fundamentalmente a los problemas de funcionamiento del sistema sanitario. Al respecto, Fedea explica que "los elementos generacionales, la situación del sistema sanitario y otros factores inciden en el uso de la prestación, pero no son fundamentales".

De este modo, el informe detalla que "lo fundamental es, simplemente, que cuando el desempleo disminuye, la prestación por IT aumenta, y viceversa". Así, el organismo incide en que "cuando la prestación es inferior por una base de cotización que no se corresponde con el 100% del rendimiento laboral (caso de los autónomos), el uso de la prestación es menor".

Así, Fedea recuerda cómo "a la salida de la crisis de 2008, entre 2013 y 2015 el gasto en IT creció en 1.100 millones de euros en dos años, y aun así el gasto en 2015 era inferior al de 2008". En cambio, "entre 2021 y 2025 ha crecido 6.000 millones de euros en cuatro años".

Asimismo, el análisis de Fedea refleja que "el desempleo en ambos casos retrocedió un porcentaje del 5%, porcentaje equívoco, porque la población activa es sensiblemente mayor en la actualidad". Además, el organismo explica que "todo esto, teniendo en cuenta que las contingencias profesionales han experimentado un crecimiento menor, que el gasto en el INSS ha disminuido su diferencial sobre el gasto de las mutuas (…), y otras circunstancias".

Lo que está claro, sin embargo, es que el absentismo supone un problema cada vez mayor para nuestra economía por distintos motivos: tanto por su impacto en la productividad como por el efecto que tiene en la sostenibilidad de las cuentas públicas. De hecho, tal y como hemos explicado en Libre Mercado, este año en el mes de junio la Seguridad Social había tenido que ejecutar más del 80% del presupuesto previsto para hacer frente a los costes derivados de las bajas laborales.