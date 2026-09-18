Un trabajador abandona su puesto tras una discusión y los tribunales condenan a la empresa por despido improcedente

Una discusión con un compañero terminó con el abandono del puesto de trabajo y, pocos días después, con la presencia del empleado en un centro distinto al que tenía asignado. De este modo, la empresa consideró que ambas conductas constituían faltas muy graves y decidió despedirlo disciplinariamente.

Sin embargo, el Tribunal Superior de Justicia de Galicia ha determinado que los hechos no alcanzaban la gravedad exigida por el convenio colectivo para justificar el cese. Concretamente, la Sala concluye que, aunque existieron conductas reprochables, no podían ser calificadas como infracciones muy graves y, por tanto, el despido debe ser considerado improcedente.

Despido improcedente

Según se detalla en la sentencia, a la que ha tenido acceso Libertad Digital, el trabajador, oficial de tercera categoría, prestaba servicios en el centro de Navantia Carenas, en Fene. Concretamente, el 16 de mayo de 2025 mantuvo una discusión con un compañero y, tras ella, abandonó su puesto sin comunicárselo a ningún responsable. Como consecuencia, el supervisor tuvo que hacerse cargo de las tareas y prolongar su jornada junto con otros trabajadores.

Así las cosas, el responsable informó de lo ocurrido al encargado de la obra, que consiguió contactar telefónicamente con el trabajador. De este modo, ambos acordaron que no acudiría a trabajar el lunes 19 de mayo. De hecho, tal y como detalla la sentencia, ese mismo día volvieron a reunirse y pactaron que el empleado permaneciese otros tres días de vacaciones.

Ahora bien, el trabajador se presentó el 20 de mayo en IMENOSA, un centro de trabajo que no tenía asignado. No obstante, el jefe de equipo le comunicó que no podía trabajar allí y el empleado abandonó el lugar. Con todo, tras lo ocurrido la empresa inició el procedimiento disciplinario el 27 de mayo de 2025, cuando comunicó al trabajador la apertura de un trámite de audiencia de dos días por la posible comisión de infracciones muy graves. Sin embargo, el empleado presentó sus alegaciones al día siguiente.

En cualquier caso, la empresa comunicó finalmente el despido el 29 de mayo, que sería efectivo desde el 1 de junio. De este modo, la carta atribuía al trabajador dos infracciones previstas como muy graves en el convenio colectivo de la industria siderometalúrgica de la provincia de La Coruña.

Así las cosas, el Juzgado de lo Social número 1 de Ferrol declaró inicialmente procedente el despido mediante sentencia de 8 de enero de 2026, por lo que no reconoció al trabajador indemnización ni salarios de tramitación. Sin embargo, el empleado recurrió ante el Tribunal Superior de Justicia de Galicia.

Ahora bien, el Tribunal Superior de Justicia de Galicia analiza en su sentencia las dos infracciones utilizadas por la empresa para justificar el despido: una de ellas era el abandono del puesto sin causa justificada cuando esa conducta provoca determinados perjuicios a la empresa o a los trabajadores. Al respecto, el tribunal considera que el abandono del puesto fue injustificado, ya que la discusión con el compañero no constituía una causa que lo justificase. También aprecia que la conducta provocó cierto perjuicio, puesto que el supervisor tuvo que asumir las funciones del trabajador y prolongar su jornada.

Sin embargo, la Sala señala que ese perjuicio no alcanzó la gravedad necesaria para encajar en la infracción muy grave que permite justificar el despido. Lo cierto es que, en este caso, el tribunal no considera acreditado que la conducta pusiera en peligro la salud o seguridad de los trabajadores, provocara un accidente o causara un perjuicio empresarial de una intensidad equivalente a la exigida por el convenio.

Por otra parte, la segunda conducta analizada fue la decisión del trabajador de acudir por su cuenta al otro centro de trabajo, pese a que no estaba destinado allí. De esta forma, el tribunal califica su actuación de errática o caprichosa, pero descarta que pueda considerarse fraude, deslealtad o abuso de confianza. Además, cuando el responsable le indicó que no podía trabajar en ese centro, el trabajador se marchó.

Con estos argumentos, el Tribunal Superior de Justicia de Galicia estima el recurso del trabajador, revoca la sentencia del Juzgado de lo Social número 1 de Ferrol y declara improcedente el despido disciplinario. Es más: la resolución establece que la empresa deberá optar entre readmitir al trabajador, con el abono de los salarios correspondientes hasta su reincorporación, o bien indemnizar al trabajador con 11.462,27 euros.