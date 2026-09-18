Una eurodiputada denuncia la opacidad del Gobierno con los fondos europeos: "No quieren que sepamos qué están haciendo"

¿Dónde ha ido a parar el dinero de los fondos Next Generation? En una entrevista con Luis F. Quintero en el programa Con Ánimo de Lucro de esRadio, Isabel Benjumea, eurodiputada del PP, ha analizado la gestión de estos fondos en España y ha puesto el foco en los 77.406 millones de euros recibidos de Bruselas. Así, ha denunciado la falta de datos sobre la ejecución final y ha explicado por qué considera que España ha perdido una gran oportunidad.

Precisamente, la eurodiputada ha explicado que la información disponible sobre la ejecución final de los fondos ha sido limitada debido a la falta de transparencia del Gobierno. "Lo que sí sabemos es lo que se ha transferido desde Europa", ha señalado, explicando que, según los datos que ha manejado durante la entrevista, España ha recibido 77.406 millones de euros en transferencias europeas.

En este sentido, Benjumea ha recordado que la cantidad inicialmente asignada a España ha superado los 140.000 millones y que, tras una adenda posterior, el volumen previsto ha alcanzado los 163.000 millones de euros. También ha asegurado que el Ejecutivo ha comunicado su renuncia a 60.000 millones de euros en préstamos y ha explicado que durante el verano se ha anunciado que España tampoco solicitaría otros 2.000 millones de euros en subvenciones debido al incumplimiento de determinados requisitos. Además, ha señalado que España ha tenido que pedir una prórroga para presentar su última solicitud de pago, por un importe de 25.000 millones de euros.

Una de las claves, según Benjumea, es la ausencia de datos sobre los proyectos que finalmente han recibido y utilizado los fondos. La eurodiputada ha asegurado que desde agosto de 2021 el Gobierno no ha publicado datos de ejecución final. Además, ha explicado que los datos que se han conocido corresponden principalmente a transferencias entre administraciones y entidades públicas, mientras que el listado de los beneficiarios finales ha presentado, a su juicio, dificultades para identificar el destino último de los recursos.

Benjumea también ha destacado que, según la información sobre los 100 mayores beneficiarios de los fondos, Adif se encuentra entre las entidades que han aparecido en los primeros puestos del listado español. De este modo, la eurodiputada ha vinculado además esta falta de información con las dudas que su grupo ha planteado sobre el posible uso de recursos europeos para financiar gasto corriente. Así, ha puesto como ejemplo una transferencia de 2.300 millones de euros relacionada con el pago de pensiones, asunto que, según ha explicado, ha sido examinado por el Tribunal de Cuentas español.