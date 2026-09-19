El invento de la soberanía monetaria: por qué hay que separar el dinero del 'estado'

Un banco central solo puede hacer tres cosas: aumentar, reducir o dejar igual la cantidad de dinero. Puede hacerlo de forma directa o indirecta. El modo directo es, en caso de querer aumentar la cantidad de dinero, por ejemplo, comprar bonos en el mercado o dar préstamos a los bancos comerciales para que estos, a su vez, presten dinero a sus clientes. Para contraer la cantidad de dinero de forma directa, los bancos centrales pueden, por caso, vender bonos o subir las exigencias de reservas a las entidades financieras. El camino indirecto es a través de subidas y recortes de los tipos de interés de referencia —para contraer o aumentar los préstamos bancarios—.

¿Con qué criterio deciden los bancos centrales? Lo más habitual es la búsqueda de la estabilidad de precios. Pero puede haber otros motivos: contribuir al pleno empleo, equilibrar la balanza de pagos, estimular el crecimiento económico, etc.

Sea cual fuere el criterio utilizado, la tarea de los bancos centrales es prácticamente imposible. Simplemente, carecen de la información necesaria para acertar. No saben cómo evolucionará la demanda de dinero, ni qué pasará con el tipo de cambio, ni cuáles son los planes de inversión, ni cómo reaccionará el público ante cualquier medida del propio banco central, ni conocen muchas otras cosas.

En la realidad, todo resulta más complicado porque la política monetaria tiene 'rezagos': sus efectos plenos tardan hasta alrededor de 24 meses en concretarse. Pero durante ese período, el banco central también tomará otras medidas —incluso, hasta puede cambiar de criterio e instrumentos— y la economía sufrirá distintos shocks —guerras, crisis políticas o bursátiles, cambios tecnológicos, etc.—, que van creando capas de impactos monetarios que se van superponiendo. A esa dificultad técnica se añaden presiones políticas y sociales, que existen aunque el banco central sea formalmente 'independiente'. Un banco central puede ser independiente; sus directivos, tal vez, no tanto.

Los errores de los bancos centrales no son inocuos. Son precisamente esos errores los que están detrás de las burbujas financieras, la aceleración de la inflación y, más en general, de los ciclos económicos, como explicara Ludwig von Mises hace ya más de un siglo. Todas cosas ahora más frecuentes (burbujas) o que eran inexistentes antes de que se generalizaran los bancos centrales (inflación sostenida).

La solución parece evidente, al menos para quien quiera verlo. Así como en un momento se decidió que debía separarse la Iglesia del estado —siempre con minúscula—, ahora es el momento de exigir la separación del dinero del estado. Es decir, volver a la situación previa, sin bancos centrales, para que la cantidad de dinero se decida igual que la cantidad de pan, coches o pantalones: de manera descentralizada por parte del sector privado.

La llamada 'soberanía monetaria' es un nuevo invento de los políticos para seguir teniendo herramientas de control social a su disposición. La supresión de la libertad monetaria nunca fue en favor de la gente. Lo primero que hicieron reyes y emperadores que necesitaban dinero fue adulterar la cantidad de metal precioso contenida en cada moneda. Siglos después, se hace lo mismo, pero a una escala muchísimo mayor, sistemática y más dañina: con inflación, un impuesto no legislado que reduce el valor de nuestros salarios, rentas y ahorros.

Hay diferentes maneras de concretar ese objetivo, a las que me referiré en un próximo artículo. De momento basta con entender que los bancos centrales: 1) son entidades que acumulan demasiado poder ejercido por un pequeño grupo de tecnócratas; 2) tienen asignada una tarea de imposible cumplimiento —adivinar, en cada momento, la cantidad 'correcta' de dinero y el nivel 'adecuado' para los tipos de interés—; 3) su actuación, con algunas excepciones, ha sido en general contraproducente —recordemos el brote inflacionario en la eurozona, tras la pandemia, del que todavía no nos hemos recuperado del todo—; y 4) podrían cumplir una función socialmente más útil concentrándose en tareas de supervisión bancaria y financiera.