Lo que se invierte y lo que no: o por qué nadie pone un euro en Europa

Uno de los artículos más famosos de la historia de la Economía (quizás no de los más leídos, pero sí de los más citados) es Lo que se ve y lo que no se ve, de Frédéric Bastiat. El genial economista francés habla sobre todo de ese gasto público que se plantea no sólo como inevitable, sino como benéfico, porque nunca pensamos en la cara opuesta: lo que se podría haber hecho con los impuestos recaudados para abonarlo.

Sin embargo, el planteamiento general va más allá. Así comienza este breve ensayo:

En la esfera económica, un acto, una costumbre, una institución, una ley no engendran un solo efecto, sino una serie de ellos. De estos efectos, el primero es sólo el más inmediato; se manifiesta simultáneamente con la causa, se ve. Los otros aparecen sucesivamente, no se ven; bastante es si los prevemos. Toda la diferencia entre un mal y un buen economista es ésta: uno se limita al efecto visible; el otro tiene en cuenta el efecto que se ve y los que hay que prever.

Me vino Bastiat a la cabeza el otro día leyendo sobre dos propuestas sólo aparentemente inconexas (aunque sólo sea porque una es bastante sensata y la otra es una locura). La primera es este artículo de Pierre Garicano en el que se pregunta "Por qué Europa no tiene un Tesla". Frente a las explicaciones habituales sobre impuestos, dinamismo de la economía norteamericana, regulación empresarial, normativas medioambientales o de seguridad en el empleo… Garicano señala un aspecto que todos sabemos que está ahí, pero no suele aparecer en estos debates: el coste del despido.

Su tesis es que las empresas europeas tienen una relación con sus trabajadores más estable (¿rígida?) que sus homólogas norteamericanas. Esto puede tener efectos negativos y positivos: entre estos últimos, quizás una mayor duración-experiencia, menos cortoplacismo, sensación de pertenencia-fidelidad por parte de los trabajadores, conocimiento acumulado, etc. Y es cierto que quizás haya contextos de mercado en el que ese formato funcione. Por ejemplo, esos años 60-70 tantas veces citados como la época dorada de la industria europea. Garicano habla de eras de "innovación incremental", en las que este tipo de estructuras van poco a poco mejorando lo anterior.

Pero hay una cara B: en momentos de innovación y cambio radical… esto no funciona. Ahí lo que necesitas es a alguien que se la juegue, en apuestas de todo o nada, en las que la flexibilidad es la clave: dejar lo que es evidente que no funciona, avanzar en lo más innovador aunque sea a costa de poner a un lado todo lo demás, soluciones imaginativas, cambios en la forma de hacer las cosas aunque incomoden a los incumbentes, etc. Ahí hablamos de dinamismo y riesgo. De multiplicar por diez o cerrar. Y sí, en ese contexto, una indemnización por despido o un comité de empresa es lo que menos necesitas. Ya no es sólo una cuestión de derechos o de costes, sino muchas veces de tiempos y de ser el primero: no puedes estar pensando en estos temas mientras tus competidores te adelantan por la derecha. Es imposible ganar la carrera de la innovación si a la hora de reorganizar tu negocio no piensas en quedarte con los mejores, sino con los más baratos de despedir. O no piensas en los productos con más recorrido, sino en los que te darán menos dolores de cabeza al cerrar una fábrica.

Así, reorganizar (despedir) una plantilla puede ser la decisión clave de un empresario europeo. Mientras que en Suiza, Dinamarca o EEUU, el coste medio por empleado de todo el proceso (no sólo la indemnización) es de apenas unos meses (de 3 a 7) de sueldo, en Francia sube hasta los 38 meses, en Italia hasta 52, y en España (líder en esto), ¡hasta los 62! ¿Quién se va a arriesgar a innovar o invertir en este contexto? Hablamos de decisiones complicadas, que muchas veces salen mal: es evidente que ese posible coste final influirá mucho en la decisión inicial.

Irene y los alquileres

La segunda propuesta (la absurda) llega de uno de los canales habituales para este tipo de ideas: Podemos y las medidas que Irene Montero propone para controlar los precios de la vivienda.

El primer día de gobierno, con un Real Decreto se pueden bajar los alquileres por ley, así de sencillo. 🎥 @IreneMontero pic.twitter.com/dvbDUbiuoz — Podemos (@PODEMOS) September 17, 2026

Bajar por ley el precio de los alquileres

Prohibir la especulación: que sólo se puedan comprar casas para vivir

Expropiar el uso de las viviendas de los "fondos buitre"

Aunque parezca muy alejado del tema del despido, en realidad esto de los alquileres tiene muchos puntos en común con aquello: ganadores visibles (los que se quedan el piso o empleo), y perdedores invisibles (los que no acceden a los que se construirían o generarían si no existiese esa regulación).

Dejaremos a un lado lo que tiene que ver con la demanda (y es mucho dejar, porque nada de lo que ocurre en la vivienda en España puede explicarse sin la llegada de cientos de miles de nuevos habitantes cada año). Pero hoy lo que toca es mirar a la oferta: ¿quién va a poner un piso en alquiler en nuestro país en las condiciones que propone Montero? ¿Quién va a invertir en construir? De hecho, ya está pasando incluso con una regulación mucho menos intervencionista: a pesar de los precios disparados, en nuestras ciudades hay muy pocas grúas. ¿Por qué? Porque el beneficio (menor de lo que cree Montero) no compensa los riesgos.

Una de las características más constantes del intervencionista recalcitrante es su escasa imaginación. Aparecen como muy rompedores cuando hacen estas propuestas ("¡vamos a quitar los pisos a los fondos buitre que los acumulan para especular!") pero nunca se preguntan por la segunda derivada. Desde qué sentido tendría que un fondo comprase una cartera inmobiliaria para dejarla luego vacía durante años y así incrementar los precios (unos precios de los que no se beneficiaría, porque no está alquilando sus pisos), hasta las numerosas formas en las que un inversor podría sortear buena parte de las prohibiciones: si pones un límite a las propiedades, cada miembro de la familia compra una; si topas el alquiler, se disparan las compraventas o se imponen alquileres al mobiliario o a las plazas de garaje, etc… Siempre hay una salida para sortear una ley que intenta poner puertas al campo (nunca un control de precios ha solucionado el problema al que se dirigía).

Pero, sobre todo, la falta de imaginación para reconocer que lo que en teoría desean es muy costoso y complicado. ¿Qué es lo que en teoría desean? Inversión. Capital. Bienes físicos y duraderos. Inmuebles. Ya sean fábricas o pisos, lo que anhelan nuestros izquierdistas es algo muy costoso de producir, que puede no cumplir con las expectativas de los que lo iniciaron y que se amortiza en un período de tiempo extraordinariamente largo. Sólo si garantizas mucha seguridad y una tasa de retorno muy sugerente en caso de éxito, alguien se lanzará a esa aventura. El capitalismo (de ahí su nombre) precisamente triunfó porque permitió que viésemos como normal algo que es, en cierto sentido, casi hasta inhumano (no nos gusta nada esperar la recompensa de nuestro esfuerzo inmediato).

También es verdad que triunfó en la práctica, pero no tanto en la teoría. Porque es más fácil señalar lo que se ve, lo obvio; para las consecuencias, siempre quedará a mano un gran empresario, un tecnoligarca o un especulador al que lanzar el muerto de nuestros fracasos.