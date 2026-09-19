El campo dispara la alarma: producir alimentos será todavía más caro este otoño

La próxima visita al supermercado puede salir todavía más cara. El campo afronta una nueva escalada de sus costes justo cuando los precios de los alimentos han vuelto a coger velocidad y la inflación alcanza su nivel más alto en tres años y se desboca hasta el 4,3% en agosto.

Dentro de la cesta, algunos productos registraron aumentos mucho mayores: los huevos se encarecieron un 12,5%, la carne de vacuno un 9,4% y el pescado fresco y congelado un 7,8%, según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE). Y esto ocurre antes de que el último golpe a los costes agrícolas pueda trasladarse por completo a la cadena alimentaria.

El gasóleo agrícola se ha convertido en uno de los principales problemas para agricultores y ganaderos. El precio medio ponderado alcanzó 1,405 euros por litro el 7 de septiembre, según los datos del Ministerio de Agricultura. Esto supone un 45,6% más que antes de la guerra de Irán y el bloqueo de Ormuz.

Así que, teniendo en cuenta que se gastan unos 20 litros de combustible por hectárea, según cálculos de Asaja, estamos hablando de que los agricultores se enfrentan a un sobrecoste de 9 euros por cada hectárea que preparan y siembran. Y eso sólo en lo que respecta al gasóleo.

Subida de los fertilizantes

En el segundo trimestre de 2026, los precios del conjunto de los medios de producción (insumos) subieron un 3,3% interanual en España. Pero el golpe ha sido mucho mayor en la energía y los lubricantes, que se dispararon un 25,8%. La electricidad aumentó un 4,3%, mientras que el precio de las semillas apenas varió, un 0,3%, según datos de Eurostat. En el conjunto de la Unión Europea, el precio de los fertilizantes y mejoradores del suelo subió un 13,4%, según estos mismos datos.

La situación ha obligado al Gobierno a financiar con hasta 700 millones de euros la compra de fertilizantes. En esta primera convocatoria, casi 250.000 agricultores se han acogido a las subvenciones y recibirán un total de 494,57 millones. Las ayudas alcanzan hasta 92,5 euros por hectárea en regadío y 38,33 euros en secano. Según las organizaciones agrarias, ese dinero no basta.

Un otoño todavía más caro

El campo entra ahora en una de las épocas de mayor consumo de combustible: preparación de las tierras y siembra. A esto se suman la vendimia, la recogida del maíz y, en pocas semanas, la campaña de la aceituna y el girasol.

Pero el 30 de septiembre termina la ayuda extraordinaria al gasóleo agrícola. Si no hay una prórroga, el campo afrontará el otoño con un combustible mucho más caro. Según cálculos de Asaja, si el precio actual del gasóleo se mantiene, el sobrecoste de las labores de otoño podría superar los 300 millones de euros.

Y ahí está la clave para el consumidor. Ese sobrecoste acabará tarde o temprano en algún punto de la cadena alimentaria. Y esa presión sobre la cesta de la compra llega cuando los alimentos ya arrastran fuertes subidas de los últimos meses.

En 2025, por ejemplo, los huevos llegaron a encarecerse un 31,3%, la carne de vacuno un 17,2% y el café un 16,3%. Pero es que en agosto de este año, los huevos seguían un 12,5% por encima de su precio, mientras el vacuno acumulaba una subida del 9,4% y el pescado fresco y congelado del 7,8%.

De momento, la cesta de la compra todavía no refleja todo el impacto de esta nueva escalada de costes. Pero el campo ya está pagando la factura. Y cuando producir alimentos cuesta más, mantener los precios del supermercado se vuelve cada vez más difícil.