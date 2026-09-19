La modernidad prometía más libertad, más opciones y más felicidad. Los datos, sin embargo, apuntan en otra dirección: más ansiedad, más soledad, más dificultad para construir relaciones estables y una insatisfacción crónica que no parece guardar relación con el nivel de vida material. Esta semana, en Economía para Quedarte sin Amigos, contamos con Pola Jankowska, psicóloga polaca afincada en Madrid y autora de La estafa de la modernidad, para analizar por qué ciertos patrones de vida que hoy se consideran anticuados pueden generar más bienestar que los que el pensamiento dominante presenta como liberadores.

La tesis central del libro no es tanto un llamamiento a volver al pasado como reconocer que muchas de las instituciones y costumbres que han funcionado durante siglos lo han hecho precisamente porque se ajustan a cómo estamos diseñados como seres humanos. El orden espontáneo que emerge de generaciones de prueba y error tiene más solidez que cualquier esquema diseñado desde cero con buenas intenciones. El problema, señala Jankowska, no son las nuevas posibilidades que ofrece la modernidad, sino el hecho de que muchas personas las adoptan sin reflexión, siguiendo tendencias de moda cuyas consecuencias a medio plazo nadie les explica. "A mí me molesta mucho cuando una mujer elige de forma consciente quedarse en casa, y se la demoniza, cuando yo creo que el feminismo en teoría ha luchado para que las mujeres podemos hacer lo que queramos, pero no, si quieres quedarte en casa cuando tengas hijos, pues no, esto ya significa que eres antimujer", explica.

En cuanto al hombre, comenta que "piensa que su éxito se mide sólo en base a sus logros, a sus coches, sobre todo ¿qué reloj tengo?, ¿qué coche tengo?, cuando realmente creo que esto es la falsa masculinidad, porque una masculinidad verdadera no es solo un hombre que tiene músculos grandes y coches, es un hombre caballeroso, atento, que quiere crear vínculos, cuidar, construir una familia; esto es mucho más masculino que los músculos y un Rolex".

Uno de los capítulos más polémicos del libro reconstruye una primera cita en clave moderna y en clave clásica, con sus diferencias en la preparación, la actitud y el significado de cada gesto. El debate sobre quién paga la cena es en realidad secundario frente a la pregunta de fondo: qué estamos buscando realmente y si el entorno en el que buscamos es el adecuado. Los estudios sobre apps de citas muestran que incluso las mujeres con carreras más exitosas buscan de forma consistente hombres que estén al menos a su nivel profesional, un comportamiento que contradice el relato de los perfiles que ellas mismas construyen en redes sociales.

Por otra parte, los hombres casados son más productivos laboralmente, tienen mayor estabilidad emocional y mejores indicadores de salud a largo plazo. Asimismo, las personas sin hijos que alcanzan los 50 o 60 años presentan tasas más altas de depresión y soledad que quienes formaron familia. No se trata de ideología, sino de biología y psicología evolutiva: el ser humano está diseñado para vínculos de largo plazo, y el entorno moderno dificulta sistemáticamente su formación.

La conversación también recorre la situación específica de hombres y mujeres en este contexto. A las mujeres se las coloca ante una encrucijada sin salida: si priorizan la familia, se les reprocha falta de ambición; si priorizan la carrera, el reloj biológico no espera. A los hombres se les vende una masculinidad reducida a logros materiales que, paradójicamente, genera más inseguridad que autoestima. El resultado en ambos casos es el mismo: una presión constante para demostrarse ante los demás que agota sin construir nada duradero.

El libro de Jankowska advierte sobre el cortoplacismo. Lo que parece una ganancia de libertad a los 25 años puede ser una pérdida irreparable a los 45. Y esa asimetría entre lo que se siente en el momento y lo que se valora en retrospectiva es, quizás, el núcleo de la estafa que da título al libro.

Para profundizar en estas ideas y conocer el análisis completo de Pola Jankowska sobre la psicología de las relaciones y la vida moderna, te invitamos a escuchar el episodio completo de Economía para Quedarte sin Amigos, disponible en todas las plataformas de podcast y en el canal oficial de Youtube.