Lección de Portugal a Sánchez: reducen el IRPF ante la escalada de los precios

Frente al populismo con el que el Gobierno de Pedro Sánchez trata de convencernos de que sus medidas puramente estéticas ayudarán a mitigar el impacto de la subida de los precios sobre los bolsillos de los españoles, otros países sí están apostando por implementar iniciativas de mayor envergadura. En este caso, ha sido nuestro país vecino, Portugal, el que ha anunciado la puesta en marcha de un ambicioso paquete de medidas en materia tributaria y fiscal.

Concretamente, el primer ministro de Portugal, Luís Montenegro, adelantó el pasado jueves que el Ejecutivo portugués, con el fin de hacer frente al aumento del coste de la vida provocado por el encarecimiento de los combustibles en el contexto de la guerra en Oriente Medio, el Consejo de Ministros del país ha aprobado una nueva rebaja del impuesto sobre la renta, un complemento extraordinario para los pensionistas y ayudas dirigidas a determinados sectores y al transporte ferroviario.

Rebaja del impuesto sobre la renta

Mientras el Gobierno español se debate sobre la posibilidad de aplicar reducciones mínimas del IVA a los carburantes, el Ejecutivo portugués acaba de anunciar un paquete de medidas que, como iniciativa principal, incluye una nueva reducción del impuesto sobre la renta de las personas físicas, la quinta rebaja impulsada por el Gobierno de Montenegro. De este modo, la reducción del impuesto llegará hasta el sexto tramo del impuesto, con descensos de entre 0,3 y 0,5 puntos.

En este sentido, en una declaración desde su residencia oficial en Lisboa, el primer ministro de Portugal explicó que la medida está dirigida especialmente a los hogares de clase media y tendrá un impacto estimado de 400 millones de euros. Al respecto, justificó la medida por el impacto que el aumento de los costes energéticos está teniendo sobre los ciudadanos portugueses. Además, quiso destacar que, si bien el Gobierno del país no tiene capacidad para intervenir sobre el origen de la crisis, sí puede actuar para limitar sus efectos sobre la población.

Lo cierto es que el encarecimiento de los combustibles está relacionado con la evolución internacional del petróleo. De hecho, el Gobierno portugués incide en que la Agencia Internacional de la Energía situó en su informe de septiembre los futuros del crudo Brent, referencia en Europa, en torno a 105 dólares por barril, 21 dólares por encima del nivel registrado a comienzos de agosto y un 45% más que antes del conflicto. En este contexto, el último dato del Instituto Nacional de Estadística de Portugal sitúa la inflación interanual en el 3,3% en agosto.

Así las cosas, Montenegro también adelantó que la situación puede prolongarse y que el impacto económico podría agravarse en los próximos días. Asimismo, durante su declaración aseguró que el Gobierno comparte las preocupaciones de los ciudadanos ante la incertidumbre procedente del exterior.

No obstante, el paquete de ayudas también incluye medidas de incremento del gasto. Así, el Consejo de Ministros portugués ha aprobado además el complemento extraordinario para los pensionistas que Montenegro ya había anunciado la semana anterior. Concretamente, la ayuda tendrá una cuantía de entre 100 y 200 euros, en función de las condiciones establecidas por el Gobierno.

Asimismo, el Ejecutivo portugués ampliará también el denominado "abono ferroviario verde" para incorporar los servicios urbanos de Lisboa y Oporto. Según explicó Montenegro, este abono permitirá viajar por 20 euros al mes en todas las líneas ferroviarias del país, con la excepción del servicio Alfa Pendular.

En este sentido, el primer ministro asegura que la ampliación busca reducir el impacto del encarecimiento de los combustibles sobre los usuarios del transporte y ofrecer una alternativa ferroviaria con un coste mensual limitado. Del mismo modo, el paquete incluye además una nueva ayuda para las actividades que soportan una mayor exposición al aumento del precio de los carburantes.