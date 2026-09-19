¿Por qué los viajes del Imserso vuelan?

Uno de los aspectos más deseados al cumplir 65 años, además de poder disfrutar de la pensión de jubilación, es poder aprovechar los viajes organizados por el Imserso, ya que estos cuentan con importantes descuentos. Sin embargo, este símbolo de la sociedad española está atravesando una difícil situación, ya que cada vez hay más personas interesadas en disfrutar de sus vacaciones con el Imserso, pero el número de plazas disponibles se está reduciendo. En este artículo te contamos las claves de todo.

Como decimos, España (como el resto de Europa) está sufriendo un proceso de envejecimiento de su población que hace que cada vez haya más personas de edad avanzada que jóvenes. No hay más que observar la evolución entre 2019 y 2026, periodo en el que el número de personas de 65 años o más ha pasado de 9,05 millones a 10,43 millones, según el INE.

Cada vez más gente quiere viajar con el Imserso

Esto hace, como es de esperar, que cada vez haya más personas de esas edades que quieran acudir a los viajes del Imserso. El número de personas acreditadas (gente con derecho a intentar coger plaza) también ha crecido en los últimos años. De acuerdo con datos del Imserso, en la temporada 2019/20 hubo 3,82 millones de acreditados, en la temporada 2023/24 hubo 4,45 millones, en la 2025/26 hubo 4,38 millones y en la temporada 2026/27 hay 4,6 millones de acreditados.

Sin embargo, este aumento de la demanda para viajar con el Imserso no ha ido acompañado de un incremento de la oferta de plazas, que en los últimos años no sólo no ha crecido, sino que se ha reducido.

Pero cada vez hay menos plazas ofertadas

En la temporada 2018/19 se alcanzó un pico de 938.000 plazas ofertadas, que se redujeron a 900.000 en la temporada siguiente. En la temporada 2023/24 hubo un total de 886.269 plazas ofertadas, las mismas que en la temporada siguiente. No obstante, para las temporadas 2025/26 y 2026/27 se ha reducido nuevamente el número de plazas hasta las 879.213 ofertadas.

Es decir, mientras que el número de personas acreditadas ha crecido un 20,4% entre la temporada 2019/20 y la temporada 2026/27, las plazas ofertadas han caído un 2,3%.

¿A qué se debe todo esto?

Existen varios motivos que ayudan a explicar esta situación. Por un lado, está el hecho de que mientras que en los últimos años se ha producido un aumento de la inflación y un encarecimiento generalizado de los precios de los bienes y servicios, esto no se ha trasladado a las cantidades diarias que el Imserso paga a los hoteles por cada pensionista que está disfrutando de sus vacaciones.

Así lo denuncian organizaciones como Hosbec, la Asociación Empresarial Hotelera y Turística de la Comunidad Valenciana, que hace tan sólo unas semanas emitieron un comunicado diciendo lo siguiente:

"Hosbec pone el foco en los últimos datos conocidos de incremento de precios: el IPC de la primera anualidad del programa va a rozar el 5%, mientras que el precio por persona y día que el Ministerio ofrece a los hoteles para el programa Imserso permanece prácticamente congelado y la aportación de los usuarios tampoco se revisa".

Los hoteles se quejan por las tarifas que paga el Gobierno

Más adelante explican que "según los cálculos de la patronal, el precio mínimo para no operar a pérdidas (contemplando personal, energía, materias primas y los servicios y actividades complementarias exigidos por el propio pliego) se sitúa en no menos de 35 euros más IVA por persona y día, frente a una oferta que ronda entre los 26 y 30 euros en el mejor de los contratos, una brecha que se mantiene pese a que los costes de explotación del sector han crecido más de un 30% en los últimos años".

Con lo cual, vemos que desde los hoteles se insta al Ejecutivo a elevar las cantidades que paga por cada persona, ya que, según esta patronal, en la actualidad estarían operando a pérdidas con las cifras mencionadas.

Cae la oferta hotelera en los últimos años

La congelación de las tarifas que paga el Imserso a los hoteles se refleja en que cada vez hay un menor número de hoteles que se adscriben a las ofertas del Imserso. Por ejemplo, no hay más que ver que en la temporada 2018/19 participaron 400 hoteles, mientras que en la temporada 2025/26 esta cifra cayó a 328. Tal y como reconoce el propio Gobierno, entre la temporada 2023/24 y la 2024/25 hubo cuatro hoteles menos en Benidorm (pasó de 23 a 19), uno de los destinos más emblemáticos del Imserso.

Esta situación [la congelación de las tarifas] se produce al mismo tiempo que el turismo vive el mejor momento de la historia en España, de manera que los hoteles ya no dependen tanto de los viajes del Imserso como sí dependían en otros tiempos.

Por lo tanto, comprobamos que estamos asistiendo a una situación compleja, ya que se juntan varias problemáticas. Hay cada vez más demanda de viajes del Imserso al mismo tiempo que hay cada vez menos oferta, porque los hoteles no pueden seguir asumiendo las pérdidas que supone la no subida de las tarifas que les paga el Gobierno por cada persona y porque la llegada masiva de turistas les ofrece una fuente adicional de ingresos que antes no tenían.