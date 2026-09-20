Arthur Laffer alerta: "España necesita un cambio con urgencia"

Arthur B. Laffer (Youngstown, Ohio, 1940) es un economista estadounidense y una de las principales figuras de la economía de la oferta, conocido mundialmente por la curva de Laffer, que relaciona los tipos impositivos con la recaudación fiscal. Formado en Yale y Stanford, fue profesor en la Universidad de Chicago y asesor económico de distintas administraciones republicanas, con especial influencia durante las presidencias de Ronald Reagan y Donald Trump.

A lo largo de su carrera ha defendido la reducción de impuestos, la estabilidad monetaria y una menor regulación como vías para impulsar la inversión, el empleo y el crecimiento económico. Coincidiendo con su reciente visita a España, organizada por la Fundación Disenso, LD se ha entrevistado con él para hablar del pasado, el presente y el futuro de las ideas de la economía de la oferta.

Antes de entrar en economía, ¿cómo recuerda su infancia y sus primeros años de formación?

Crecí en una familia muy acomodada, hoy dirían que mi infancia estuvo llena de privilegios. Llegué a la Universidad de Yale, empecé a cursar mis estudios superiores y, alejado de mis padres y hermanos, la verdad es que no me fue bien. Por ese motivo, me enviaron a estudiar a Alemania y, ciertamente, fue allí donde se despertó mi curiosidad por la economía y la política.

Aquella estancia en Europa coincidió, además, con algunos de los episodios más intensos de la Guerra Fría. ¿Qué recuerda de esos años?

Crucé en varias ocasiones el Telón de Acero, por ejemplo para subirnos al Oriente Exprés, donde conocí a quien luego sería mi esposa, una bellísima mujer escocesa con quien compartí el viaje de regreso desde Grecia. Guardo muy vivo el recuerdo de la noche en que los soviéticos empezaron a construir el Muro de Berlín, yo estaba durmiendo junto con un amigo en el lado este de la ciudad y el estruendo de la construcción nos levantó. Salimos de allí como pudimos… Fue angustioso.

Después llegó la Universidad de Chicago, donde coincidió con Milton Friedman. ¿Hasta qué punto influyó en usted?

En la Universidad de Chicago yo me llevaba estupendamente bien con Milton Friedman pero mis ideas no eran exactamente las suyas. Para mí, la forma en que enfocaba el dinero era una forma más de centrar el tiro en la gestión de la demanda agregada y, además, yo no era partidario del abandono del sistema de tipos de cambio estables que se había constituido con el patrón oro-dólar en Bretton Woods.

¿Cuándo empieza a tomar forma lo que después conoceríamos como economía de la oferta?

Discutiendo de todos estos asuntos con él, fui encontrando a otras personas que pensaban de una manera parecida a la mía. Quizá el más brillante de todos ellos fue mi amigo Robert Mundell, que décadas después sería galardonado con el Premio Nobel de Economía. Como nuestras ideas no encajaban del todo en círculos académicos donde todos se movían dentro del paradigma keynesiano, nos movíamos en otros foros, por ejemplo organizábamos unas cenas con periodistas, políticos, inversores y empresarios en Michael 1, un restaurante de Manhattan. El Wall Street Journal se acercó a nosotros y, eventualmente, fue la principal correa transmisora de nuestras ideas.

¿Cuál era la diferencia fundamental entre ese enfoque y las ideas económicas dominantes en aquel momento?

Nosotros creíamos, como también creía Milton Friedman, que hacía falta mucha más libertad en los mercados. Pero, para nosotros, la clave estaba sobre todo en retirar los obstáculos que inhibían la producción por el lado de la empresa. Eso nos llevó a pensar la economía desde el lado de la oferta: ¿qué podemos hacer para que esas mismas empresas que hoy producen menos de lo que nos gustaría encuentren mucho más atractivo incrementar su actividad y, con ello, aumentar la inversión, la generación de riqueza y la creación de empleo?

Y ahí los impuestos ocupaban un lugar central. ¿Por qué?

Los impuestos eran entonces extraordinariamente elevados. Después de la Segunda Guerra Mundial se habían alcanzado tipos marginales superiores al 90%. Y la pregunta era evidente: ¿quién va a arriesgar su capital, quién va a emprender o a invertir, si llega un punto en el que más del 90% de lo que gane va a terminar en las arcas del Estado?

Los impuestos tienen consecuencias. Todos los impuestos generan efectos negativos y algunos lo hacen de manera especialmente intensa. Lo que propusimos fue un programa de reformas basado en reducir de forma agresiva los impuestos que pagaban los estadounidenses. Y defendimos, sin complejos, que era precisamente entre las rentas más altas donde resultaba especialmente importante crear un entorno fiscal más favorable.

¿Cuándo pasa usted de la batalla de las ideas a intervenir directamente en política económica?

Mi primera implicación directa en un gran esfuerzo político llegó con la Proposición 13, aprobada mediante referéndum en California a finales de los años setenta. Aquella iniciativa estableció límites muy estrictos a la fiscalidad sobre la propiedad.

Y poco después esas ideas llegan a Washington…

Después dimos el salto a Washington. Defendimos la necesidad de indexar los impuestos a la inflación para evitar la llamada progresividad en frío, que se produce cuando los tramos del impuesto no se actualizan conforme suben los precios. También propusimos una importante rebaja fiscal que, finalmente, terminó aplicándose.

Visto desde hoy, ¿hasta qué punto cree que aquella batalla intelectual y política tuvo éxito?

El cambio desde entonces ha sido enorme. En aquella época, los tipos marginales del impuesto sobre la renta superaban el 90%, mientras que hoy el tramo superior se mueve en torno al 35%. En el caso de las empresas, el tipo impositivo llegó a situarse alrededor del 55% de los beneficios, mientras que actualmente el tipo de referencia apenas supera el 20%. Por tanto, son batallas que hemos ido ganando con el paso del tiempo.

Si trasladamos ese análisis a Europa, ¿por qué cree que la economía europea ha perdido terreno frente a Estados Unidos?

Cuando en Europa me preguntan por qué su economía se ha quedado atrás, creo que tenemos una parte importante de la respuesta en la cuestión fiscal. Los impuestos aquí son altísimos y, además, la regulación se va acumulando y genera un clima irrespirable para las empresas. Así es imposible crecer de verdad, no hablo de un 1% o un 2%, sino de un 3% o un 4%, que es a lo que tendríamos que aspirar para recuperar el terreno perdido. Europa se está quedando atrás y los impuestos tienen mucha culpa, al igual que la regulación.

Usted tuvo una relación especialmente estrecha con Ronald Reagan. ¿Cómo era trabajar con él?

Trabajar con Ronald Reagan fue un gran placer. Forjamos una gran amistad en sus últimos tiempos como gobernador de California. Cuando estaba en la Casa Blanca y visitaba nuestra zona, venía a casa a cenar y compartíamos unos emparedados, el brownie de mi mujer… Eran veladas sencillas y lo pasábamos muy bien, en Washington también nos veíamos pero ahí era todo mucho más formal.

Décadas después ha vuelto a estar cerca de otro presidente republicano, Donald Trump. ¿Cómo nació esa relación?

A Donald Trump lo conozco desde hace más de cincuenta años, porque los dos fuimos seleccionados para la misma beca de talento de la empresa General Electric. De hecho, cuando dijo que quería ser presidente, llamé a Jack Welch, legendario CEO de la compañía, y le pedí referencias. Me dijo que siempre que habían hecho negocios con él habían ganado mucho, mucho dinero… El caso es que Trump me invitó a la sede de su empresa, una gran torre de oficinas ubicada cerca de Central Park, en Nueva York, y me pidió que le aportase ideas. Desde entonces… hasta ahora. No estamos de acuerdo en todo, pero si te fijas por ejemplo en la reforma fiscal que impulsó, es evidentemente una reproducción fiel de las ideas de la economía de la oferta.

Hablemos de España. Usted conoce bien nuestro país desde hace décadas. ¿Qué impresión le produce su evolución política y económica?

Amo España, vine por primera vez en los años 70 y desde entonces he visitado el país siempre que he podido. Tenía muy buena relación con José María Aznar, que creo que fue un gran líder y que supo adaptar los impuestos de España a los tiempos modernos después de muchos años de gobiernos socialistas. Más recientemente he conocido a Vox en varios eventos internacionales, por ejemplo, en una cumbre con Javier Milei en Argentina... Creo que España necesita un cambio con urgencia.

También ha seguido muy de cerca los cambios políticos que se están produciendo en América Latina. ¿Qué está viendo allí?

En Latinoamérica estamos viviendo grandes cambios. Creo que el papel que ha jugado Estados Unidos ha sido clave, ahí esta el caso de la captura y detención de Nicolás Maduro… En Argentina tuve el placer de compartir cinco horas de reunión con el presidente Milei, quien además tuvo la gentileza de guiarme por toda la Casa Rosada. Lo está haciendo muy bien y su ministro de Economia, Luis "Toto" Caputo, es un fenómeno. También he conocido a Nayib Bukele, que junto a su familia me recibió durante una semana entera en El Salvador. Fue una experiencia muy grata y los números van reflejando el impacto positivo que tienen sus políticas.