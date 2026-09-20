Condenan a una empresa por despedir a un trabajador de baja por artritis al que pilló conduciendo una moto

Un trabajador de una gran cadena de distribución española que estaba de baja por artritis reumatoide fue despedido después de que un detective privado documentara que paseaba a su perro, hacía compras, acudía a una lavandería y conducía una motocicleta mientras se encontraba de baja médica por artritis reumatoide. Sin embargo, el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León considera que esas actividades no eran incompatibles con sus limitaciones médicas y declara el despido improcedente.

Pillada paseando al perro

El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León ha declarado improcedente el despido disciplinario de un trabajador de una cadena de distribución que se encontraba de baja médica por artritis reumatoide y al que la empresa había despedido después de encargar un informe a un detective privado. Durante dos días de enero de 2025, el empleado fue grabado paseando a su perro, haciendo compras, utilizando una lavandería y conduciendo una motocicleta.

Así, en una sentencia dictada el 9 de marzo de 2026, a la que ha tenido acceso Libertad Digital, la Sala considera que esas actividades no acreditan que estuviera en condiciones de realizar las tareas propias de su puesto ni que estuviera simulando su incapacidad temporal. El documento detalla que el trabajador prestaba servicios para la empresa desde el 14 de diciembre de 2010 en el bloque logístico de Villadangos del Páramo, en León, con la categoría de gerente A. En este sentido, su puesto incluía tareas de limpieza de máquinas, rodillos, pasillos y suelos en una cámara a 12 grados.

Así las cosas, tras un proceso anterior de incapacidad temporal, un reconocimiento médico realizado en noviembre de 2024 estableció varias limitaciones médicas: no podía agacharse en cuclillas de forma repetitiva, permanecer arrodillado de manera mantenida ni realizar prensión repetitiva o continuada con ambas manos. Además, tenía una prohibición expresa de exposición al frío y de trabajar en cámaras de refrigerado o congelado.

De este modo, el empleado inició un nuevo periodo de incapacidad temporal por artritis reumatoide el 12 de diciembre de 2024. La baja se prolongó hasta septiembre de 2025. Con todo, durante ese periodo, la empresa decidió despedirle disciplinariamente tras conocer las actividades recogidas en el informe de un detective privado.

Las grabaciones correspondían principalmente a los días 8 y 9 de enero de 2025. El primer día, el trabajador salió a pasear con su perro, realizó una compra en un supermercado y transportó bolsas. Además, también acudió a una lavandería, donde manipuló ropa, y posteriormente condujo una motocicleta. Al día siguiente volvió a pasear al perro, utilizó el teléfono móvil, recogió de nuevo sus excrementos y realizó otra compra. El informe describía también que caminaba por una calle con desnivel y transportaba una bolsa.

Lo cierto es que el Juzgado de lo Social número 1 de León había considerado procedente el despido. Sin embargo, el trabajador recurrió ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, que ha revisado ahora la calificación de la extinción. De este modo, la Sala recuerda que realizar actividades cotidianas durante una incapacidad temporal no constituye por sí mismo una causa de despido. Concretamente, argumenta que, para que pueda justificar la sanción, debe acreditarse que esas conductas ponen de manifiesto que el trabajador puede desempeñar su actividad profesional o que resultan incompatibles con su proceso de recuperación.

En este caso, los magistrados consideran que las actividades observadas eran actuaciones ordinarias de la vida diaria y que no demostraban, por sí solas, una situación de fraude. Al respecto, la sentencia señala que "ninguna de tales conductas permite inferir, por sí misma, la simulación de la situación de incapacidad temporal ni la realización de esfuerzos incompatibles con las limitaciones médicas objetivadas".

Así, el tribunal establece una diferencia entre las exigencias del puesto de trabajo y las actividades realizadas fuera de él. De este modo, explica que las limitaciones médicas estaban relacionadas con movimientos repetitivos, posiciones mantenidas, determinadas formas de prensión y la exposición a bajas temperaturas. Esas restricciones, según la Sala, tenían relación directa con las tareas de limpieza que realizaba en las cámaras refrigeradas. No obstante, considera que no suponían una prohibición absoluta de caminar, realizar movimientos ocasionales de flexión, manipular objetos de forma puntual o llevar a cabo actividades cotidianas de escasa intensidad. Además, no constaba que el trabajador tuviera prescrita una situación de reposo absoluto.

Asimismo, la resolución también tiene en cuenta la evolución médica posterior: un informe del Servicio de Salud de Castilla y León de septiembre de 2025 describía al trabajador como "un paciente con una enfermedad inflamatoria crónica con control parcial a pesar de FAME" y señalaba que se iba a priorizar el tratamiento biológico. Por ello, el tribunal concluye que las conductas recogidas por el detective no alcanzaban la gravedad necesaria para justificar un despido disciplinario. Por tanto, la Sala declara que la empresa no acreditó un incumplimiento grave y culpable del trabajador y revoca la sentencia dictada por el Juzgado de lo Social número 1 de León.

Cabe detallar también que, en otro orden de cosas, el trabajador también solicitaba que el despido fuera declarado nulo por discriminación vinculada a su enfermedad. En este punto, sin embargo, el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León no acepta su pretensión: el tribunal explica que un despido durante una incapacidad temporal no es automáticamente nulo, puesto que para ello es necesario acreditar indicios de que la enfermedad fue precisamente el motivo de la decisión empresarial.

Los magistrados consideran que la compañía actuó sobre la base de una causa disciplinaria identificable: el informe del detective sobre las actividades realizadas durante la baja. Aunque el tribunal entiende que esas actividades no justificaban el despido, considera que ello no permite afirmar que la empresa actuara por razón de la enfermedad.

Con todo, la sentencia precisa que se trata de una "controversia" sobre la valoración jurídica de unos hechos efectivamente constatados, y no de una decisión empresarial carente de causa real o encubridora de un móvil discriminatorio. Así las cosas, establece que la cadena de supermercados deberá optar entre readmitir al trabajador, con las consecuencias salariales previstas legalmente, o abonarle una indemnización de 39.845,25 euros, descontando en su caso la cantidad que hubiera podido percibir por el cese.