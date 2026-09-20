¿Cuánto valen mis ahorros? El robo silencioso de la tormenta inflacionista que azota España

En el año 2021, la entonces ministra de Economía, Nadia Calviño, pronosticó que España no tendría ningún problema con la inflación en el futuro porque "era transitoria" e iba a desaparecer. Cinco años después de esas palabras, la inflación no solo no se ha esfumado, sino que no ha dejado de subir desde entonces.

Las consecuencias de esta escalada de precios son gravísimas: los españoles se han empobrecido a pasos agigantados, no van a recuperar los precios de 2021 y, ahora, estamos en un nuevo ciclo inflacionista. Además, de nuevo, en España están subiendo los precios por encima de la media europea, un hecho al que el Gobierno de Sánchez no le está prestando atención.

Según los últimos datos del mes de agosto publicados por el INE, el IPC cerró el octavo mes del año en el 4,3%. Esta desorbitada cifra se suma al empobrecimiento generalizado del 24,2% que llevan los ciudadanos acumulado desde agosto de 2021. Dicho de otra forma, para comprar lo mismo con 100.000 euros ahorrados en agosto de 2021 habría que poner 24.200 euros más.

Aunque la escalada de la inflación es fácilmente observable a la hora de hacer la compra o de llenar el depósito de gasolina, en España existen otras facturas invisibles que causa este fenómeno inflacionario.

Una de ellas es la negativa del Gobierno a deflactar el IRPF, lo que supone una subida de impuestos por la puerta de atrás. Otra de ellas es la futura actualización de las pensiones al IPC en 2027, pero también numerosas partidas presupuestarias que tienen, en parte, en cuenta la inflación a la hora de actualizarse (como el sueldo de los funcionarios o el IMV).

A la hora de buscar responsables, tampoco podemos olvidarnos del BCE, que ha infectado de liquidez los mercados a través de sus políticas expansivas fomentando el despilfarro de los estados y contribuyendo a esta erosión de la riqueza de los ciudadanos.