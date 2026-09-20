Por qué los gobiernos van a ir a por las herencias… y por qué fracasarán

Un título ante el que nadie puede estar en contra: "Financiar la protección social" y una foto de una madre, con su hijo pequeño en brazos, en la portada. El informe que la OCDE publicó la semana pasada quería tocarnos la fibra sensible casi desde el inicio. Algo hay que hacer, pues ni esa madre ni ese hijo merecen pasarlo mal. Tenemos que conseguir dinero (financiación) para ayudarles.

Luego, rápidamente, vienen los problemas. El gasto social en la OCDE ya asciende al 23% del PIB. Si sólo cogemos las economías europeas más grandes, la cifra sería incluso más elevada. Además, el envejecimiento de la población va a generar más tensión en este punto, por el lado de los ingresos (menos porcentaje de población en edad de trabajar) y del gasto (sobre todo, del asociado a esa creciente masa de ancianos). Algo hay que hacer. Y en la parte del trabajo y las contribuciones sociales, hay poco margen. En Europa, ni hay tanto trabajo, ni es tan productivo, ni se puede seguir exprimiendo esa vaca demasiado sin que decida dejar de dar leche.

Llegados a este punto, ¿qué se puede hacer? Pues lo primero, podríamos pensar en recortar el gasto. Pero esto los autores del informe ni se lo plantean realmente. La OCDE no deja de ser una organización de gobiernos y para los gobiernos. Y recortar el gasto, especialmente el social, es lo último que estos quieren hacer.

De esta manera, sólo queda un remedio: subir los ingresos. ¿Cómo? Pues si no se puede con los impuestos al trabajo (por razones prácticas y porque la Curva de Laffer no sirve para todo, pero sí para algunas cosas), habrá que mirar en otra dirección: el patrimonio y el capital, las donaciones y las herencias. No sabemos si nos lo dicen como advertencia o como amenaza, pero lo que dejan muy claro es que será el próximo camino que explorarán cada vez más gobiernos. Poner impuestos a lo que no se puede mover (el suelo, el inmobiliario) y a lo que dirán que no nos hemos ganado (las herencias, los regalos).

Así lo plantean:

La previsión es que las herencias aumentarán, impulsadas por la revalorización de los activos y la reducción del número de herederos debido a las bajas tasas de natalidad. En consecuencia, los impuestos sobre sucesiones podrían cobrar mayor relevancia en la estructura fiscal de los países. Si están bien diseñados, permiten recaudar ingresos y fomentar la equidad, con menores costes administrativos y de eficiencia que otras alternativas. No obstante, son impopulares: solo un tercio de los participantes en una encuesta de la OCDE los consideró "justos o "muy justos". Los impuestos sobre bienes inmuebles están infrautilizados en muchos países; aunque generan pocas distorsiones (dada la naturaleza inmóvil de la base imponible), requieren una retasación frecuente de los inmuebles. Una mayor recaudación por este concepto podría ayudar a las administraciones locales a afrontar las presiones del gasto que se espera que aumenten a medida que envejece la población.

Como previsión, me parece acertada. También creo que la mayoría de los gobiernos occidentales apostará por los impuestos al patrimonio en cualquiera de sus formas. Lo venderán como persecución a los ricos e idearán fórmulas imaginativas para que los que siempre acaban pagando el grueso de estas medidas (clases medias-altas) piensen al principio que esto no va contra ellos. Por mucho patrimonio que acumulen, para mover de verdad la aguja de la recaudación, los multimillonarios no serán suficientes.

Como herramienta de política pública, es un error: a pesar de lo que plantean los autores, estos impuestos sí generan una enorme distorsión (cambios de residencia para evitarlos, inversiones que no se realizan, intentos de sortearlos al límite de la ley...). Podríamos aceptarlos como un mal menor si van asociados a recortes sustanciales en los tributos sobre el trabajo y la generación de riqueza (renta, sociedades, cotizaciones), pero no si la idea es intentar mantener con un nuevo parche un edificio que se viene abajo. Lo que necesitan los países OCDE, especialmente los europeos, es reducir el gasto y el peso del Estado; no sostener (o incrementar) lo que ya hay.

En cualquier caso, deberíamos hacernos a la idea. Pero que lo asumamos no quiere decir que nos resignemos. De hecho, tengo para mí que este proceso tiene las patas más cortas que otros. Porque no es tan sencillo como parece incrementar la tributación sobre el patrimonio o el capital (a ver, si lo fuera ya hace tiempo que lo habrían intentado), por muchos motivos.

El primero es que los riesgos de entrar en el juego del gato y el ratón con el contribuyente son muy altos. Siempre parece más sencillo planificar la tributación sobre el patrimonio que ejecutarla. Para el patrimonio no inmobiliario, parece claro que hay múltiples vías de escape: y los países OCDE hace tiempo que perdieron su monopolio como único destino posible de los ultrarricos. Pero es que incluso para el suelo o las propiedades inmobiliarias, hay más alternativas de las que parece: si hay mínimos exentos para cada contribuyente, puedes repartirlas entre los miembros de una familia; si son impuestos personales, asociarlos a una empresa...

En este sentido, incluso aunque todos los países ricos se pongan de acuerdo en aplicar esta legislación (y eso es mucho decir) y consiguieran que los ricos no se dirigieran a Dubái, Vietnam o las Bahamas (y eso es todavía más complicado), entraríamos en un complicadísimo juego del prisionero, en el que cada uno de ellos tendría un enorme incentivo para engañar al resto. Los ricos no son sólo atractivos desde un punto de vista fiscal por lo que pagan en patrimonio. Eso casi es lo de menos. Un rico consume, paga renta, invierte y monta empresas más fácilmente allí donde reside. Por eso, siempre está la tentación de saltarse la disciplina del grupo y volver al escenario actual: de hecho, si hemos llegado a los relativamente bajos impuestos sobre el patrimonio en la actualidad ha sido por la ley de la gravedad de los incentivos económicos, no porque se volvieran generosos con nosotros de repente.

Por último, un tema políticamente incorrecto, pero que entrará de lleno en este debate. ¿A quién se le cobraría este impuesto y quién se beneficiaría? En la actual Europa, no hay otro tema más candente que el de la inmigración, los beneficios sociales para los recién llegados o el coste que eso impone en las sociedades de acogida. Un nuevo impuesto sobre el patrimonio incrementaría la presión: porque serían los europeos de origen los que lo pagarían (al fin y al cabo, son ellos los que han acumulado riqueza y propiedades), mientras apenas afectaría a los recién llegados. Y eso no es ni bueno ni malo, simplemente, es así.