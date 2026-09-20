El número de vacantes sin cubrir se dispara más de un 50% desde que gobierna Sánchez

En materia de trabajo, España vive una auténtica esquizofrenia económica: mientras la tasa de paro oficial —que no tiene en cuenta al millón de personas que no trabajan pero tampoco se contabilizan en las estadísticas— roza el 10%, el número de puestos que de trabajo que quedan sin cubrir sigue estando cerca de los máximos históricos.

Incremento de vacantes

A pesar de que España registra una de las mayores tasas de paro de la Unión Europea, con sectores como el de la construcción que lamentan la falta de mano de obra, en nuestro país el número de puestos de trabajo que las empresas no logran cubran ha crecido de forma notable en los últimos años. Concretamente, de acuerdo con los datos ofrecidos por el INE, en el segundo trimestre del año el número de vacantes alcanzó las 151.736 en total.

Esto implica que en el último trimestre, el número de vacantes descendió un 5%, dado que en el primer trimestre de este año se registraron 159.785 puestos de trabajo sin cubrir. No obstante, esta eventual reducción del número de vacantes no oculta que en los últimos años la tendencia ha sido claramente alcista.

Como podemos comprobar a continuación, un año antes el número de vacantes se situaba un 1,33% por debajo de la actual. Tal y como muestran los datos ofrecidos por el INE, en el segundo trimestre de 2025 el número de vacantes ascendía a las 149.739 en total.

INE

Pero es más: si bien el último dato disponible muestra que actualmente existen más de 150.000 vacantes en nuestro país, en el segundo trimestre de 2018, España registró 98.493 puestos de trabajo sin cubrir. En consecuencia, desde que Pedro Sánchez llegó a La Moncloa el número de vacantes se ha disparado un 54%.

Con todo, en la última década el incremento del número de puestos de trabajo ha sido aún mayor. En este sentido, las cifras del INE confirman que en los últimos diez años el número de vacantes se ha incrementado 100%, desde las 75.852 que se registraron en el segundo trimestre de 2016.