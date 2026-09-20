¿Por qué hay tantas colas a las puertas de los establecimientos de las grandes marcas?

Cada vez resulta más habitual caminar por grandes ciudades como Madrid y encontrar largas colas a las puertas de distintos establecimientos y negocios. ¿Por qué? ¿Qué lleva a centenares de personas a esperar varias horas, ya sea al sol o de noche, para que abra un local determinado? ¿Qué dice esto de nuestra sociedad y, sobre todo, de la situación económica del país?

Uno de estos ejemplos lo encontramos convocatorias abiertas por entidades públicas, como es el caso de los viajes del Imserso. Al respecto, en Libertad Digital hemos informado de que este año, una vez más, cientos de jubilados se han agolpado a las puertas de las agencias de viaje para lograr reservar alguna plaza, debido a la escasez de oferta.

Sin embargo, algo similar ocurre cuando alguna empresa, del sector que sea, pone en marcha nuevas promociones para sus clientes, abre una nueva sede, saca un nuevo producto u organiza algún evento especial en sus establecimientos. De este modo, este viernes hemos visto cómo decenas de personas esperaban para entrar a la tienda de Apple de la Puerta del Sol. El motivo era que la compañía sacaba al público la nueva gama de 'smartphones' iPhone 18, Apple Watch Series 12, Apple Watch Ultra 4 y los AirPods.

Algo similar se ha visto en la capital española con una conocida empresa del sector de los cosméticos. Tal y como informó la Revista Semana, este jueves Sephora ha reabierto su tienda de la Puerta del Sol, un establecimiento que cuenta con 530 metros cuadrados y que ha sido presentado nuevamente con una promoción especial. De hecho, la propia empresa adelantaba en redes sociales en fechas previas la reapertura de su local de Madrid.

De este modo, algunas personas compartieron en redes sociales cómo esperaron durante varias horas para poder beneficiarse de esta promoción. Así, una mujer explicaba que "valía la pena madrugar para la aventura de Sephora en Sol", detallando que llegó a las 6 de las mañana y, en ese momento, ya había más de 130 personas esperando. "Había gente que llevaba ahí desde las 11 de la noche", aseguraba.

Menudo país de tiesos pasarse toda la noche haciendo cola para que te den una bolsa de maquillajes en la inauguración de una tienda 💀💀 pic.twitter.com/kewQdDjTjD — Alt Right España 𝕏 (@AltRightEspan) September 18, 2026

Del mismo modo, en el vídeo relataba cómo "nos pusieron nuestras pulseras y después empezó la inauguración: corte de cinta, baile y toda la celebración antes de abrir las puertas y por fin entramos". Además, explicaba que "nos cortaron la pulsera, nos dieron nuestra bolsa de regalo para las primeras 200 personas, nos regalaron un claver y nos hicimos nuestras fotitos". Finalmente, el evento culminó con la entrega de una bolsa de regalo que contenía distintos tipos de artículos, como maquillajes y cremas.

Lo mismo ha ocurrido con esta misma compañía en Canarias, donde decenas de personas hicieron noche la semana pasada al frente de la nueva tiene de Sephora en Las Palmas de Gran Canaria.

En Madrid hemos visto también a decenas de personas hacer cola para comprar una edición especial de cartas de Pokémon que conmemoran su 30 aniversario. Según informa El Mundo, en los últimos días se han formado largas colas en los establecimientos donde se pueden adquirir estas cartas, como El Corte Inglés, Carrefour o Game.

Al respecto, este mismo medio incide en que, debido a la gran demanda que existía por estas cartas, en muchos de estos negocios se quedaron sin existencias por ser una edición limitada. Además, explican que en plataformas online, como es el caso de Amazon, se ha recurrido a la elaboración de listas de invitación para organizar la venta de estos productos.

Locura y colas interminables para comprar una edición especial de cartas Pokémon por el 30 aniversario pic.twitter.com/TDOpuRDWLN — EL MUNDO (@elmundoes) September 18, 2026

Este verano también se organizaron este tipo de colas cuando las administraciones públicas repartían gafas de eclipse gratis.

Horas de cola y calor en Salamanca para que te «regalen» unas gafas que cuestan 2 €. Cambiar horas de tu vida por 2 € y llamarlo gratis. Cuando tu tiempo no vale nada, el socialismo ya ha ganado la batalla.

pic.twitter.com/h3B4X8bHLF — Gustavo Martínez (@GustavoBolsa) August 11, 2026

Con todo, dada la gran afluencia de gente que puede llegar a congregarse en este tipo de eventos, en alguna ocasión ha sido necesaria la intervención de las fuerzas de seguridad. De este modo, el pasado mes de mayo, cuando salió la colección especial Royal Pop' de Swatch x Audemars Piguet, los Mossos tuvieron que intervenir en el paseo de Gracia de Barcelona.

Así, se demuestra la efectividad de la estrategia empleada por las empresas para impulsar la expectación de los clientes cuando sale un nuevo producto, se presenta una nueva colección o se inaugura un establecimiento.