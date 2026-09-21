¿Cuánto me puedo desgravar en el IRPF por la vuelta al cole en Galicia?

La vuelta al cole también puede tener su reflejo en la declaración de la Renta. La Asociación Española de Asesores Fiscales (AEDAF) recoge en su documento sobre las deducciones autonómicas de 2026 las cantidades que las familias pueden desgravarse en Galicia por determinados gastos relacionados con la educación y el cuidado de los hijos.

La deducción alcanza también a determinados gastos relacionados con el cuidado de los hijos más pequeños. En este caso, los contribuyentes pueden recuperar parte del dinero destinado a escuelas infantiles o al cuidado de los menores en el hogar.

Hasta 105 euros por hijo en libros y material escolar

Galicia permite deducirse el 15% de las cantidades pagadas por la adquisición de libros de texto de Educación Primaria, Educación Secundaria Obligatoria y Educación Especial, así como por material escolar. El límite máximo es de 105 euros por cada descendiente matriculado.

La deducción se aplica a los hijos matriculados en centros docentes sostenidos con fondos públicos y el material escolar incluye medios y recursos fungibles destinados a facilitar la enseñanza o el aprendizaje, como cuadernos, lápices o bolígrafos. También se incluye la ropa y el calzado deportivo para Educación Física cuando estén destinados al desarrollo de los contenidos del currículo.

Para poder aplicar esta deducción, la renta per cápita de la unidad familiar no puede superar los 30.000 euros. Esta renta se calcula dividiendo la renta de la unidad familiar del ejercicio fiscal anterior entre el número de miembros computables, con las reglas específicas previstas para determinados casos de discapacidad o incapacidad.

La deducción tiene además una limitación: es incompatible con las becas o ayudas públicas recibidas durante el ejercicio que cubran la adquisición de los libros de texto y el material escolar correspondientes al mismo curso.

Hasta 600 euros por cuidar a los hijos menores de 4 años

Las familias gallegas también pueden beneficiarse de una deducción por el cuidado de hijos de tres años o menos. En este caso, pueden deducirse el 30% de las cantidades pagadas cuando, por motivos de trabajo, los menores tengan que quedar al cuidado de una persona empleada del hogar o acudir a una escuela infantil de 0 a 3 años.

El límite máximo es de 400 euros, aunque aumenta hasta 600 euros cuando se tienen dos o más hijos de tres años o menos.

Para aplicar esta deducción, ambos padres deben trabajar, por cuenta propia o ajena, y estar dados de alta en el régimen correspondiente de la Seguridad Social o mutualidad. Cuando se recurra a una persona empleada del hogar, esta deberá estar dada de alta en el Sistema Especial para Empleados del Hogar del Régimen General de la Seguridad Social.

También existe un límite de renta: la suma de las bases imponibles general y del ahorro, una vez minorada por los mínimos personal y familiar, no puede superar los 22.000 euros en tributación individual ni los 31.000 euros en tributación conjunta.

Cuando más de un contribuyente tenga derecho a aplicar esta deducción, el importe se prorrateará entre ellos.