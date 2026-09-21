¿Cuánto pagan las CCAA a los particulares por acoger menores?: dinero mensual compatible con el IMV

En un reciente artículo en este medio contábamos el caso de una mujer marroquí en Navarra que recibe más de 4.000 euros al mes de dinero público entre las ayudas por acoger a dos sobrinos menores de edad y el Ingreso Mínimo Vital y sus complementos. Este episodio ha llamado poderosamente la atención del público y son muchas las preguntas que surgen a colación de cómo se pueden percibir tales cantidades.

Si bien ya conocemos con más detalle lo que se puede llegar a cobrar por el Ingreso Mínimo Vital (hemos hablado de ello y es una prestación de ámbito nacional), las prestaciones por acogimiento de menores son una figura más desconocida, pero pueden llegar a suponer una importante fuente de ingresos para la familia a la que se le concedan.

¿Qué es el acogimiento familiar?

En la propia web del Gobierno de Navarra, que es el caso más sonado, podemos leer que el acogimiento familiar "es una medida legal de protección temporal que otorga la guarda de un niño o niña a una familia que se compromete a velar por él, atenderle, alimentarle y procurarle una formación integral durante el tiempo que dure la acogida".

Entre los requisitos para el acogimiento, se dice que "cualquier familia, independientemente de su estructura, puede solicitar su participación en el programa, ya sea una persona o una pareja con o sin hijos. No obstante, cualquier familia no puede acoger a cualquier niño; se requiere un proceso de selección y valoración, con el fin de que la familia reúna algunos requisitos básicos".

"Se buscan familias, preferentemente residentes en Navarra, con suficiente madurez personal y estabilidad; condiciones físico-psíquicas que le permitan el cuidado de niños; capacidad para dar afecto, apoyo y estabilidad a los menores acogidos; bien estructurada; capacidad de integrar al niño en una red social más amplia; con tiempo disponible para la crianza del/la menor, y aptitud para la transmisión de normas sociales y valores que sirvan a su desarrollo", prosigue el texto.

Casi 1.500 euros netos por acoger a dos menores

"La motivación para el acogimiento debe ser la solidaridad y no las carencias afectivas o económicas de la propia familia. Las personas acogedoras deben tener claro que el objetivo no es la adopción y que las situaciones de crisis que atraviesan los padres originarios se prevén superables en un tiempo más o menos largo, por lo que, en algunos casos, existe posibilidad de retorno de los menores con su familia de origen", se explica en la web.

Entre los distintos tipos de acogimiento se encuentran el de urgencia, el temporal, el permanente, el especializado y el que se presta sin convivencia continua. A continuación, llega la parte más interesante: las cuantías que se pueden percibir por cada menor acogido. Por el primero se reciben 850 euros mensuales; a partir del segundo, la cuantía se reduce un 25%, de modo que la compensación queda en 637,50 euros al mes. En suma, por dos niños acogidos se pueden percibir 1.487,50 euros netos.

Otros 1.500 euros netos por el acogimiento especializado

Por otro lado, el acogimiento especializado contempla una ayuda de hasta 1.500 euros mensuales "por los costes directos e indirectos derivados del tiempo dedicado al reciclaje formativo continuo, a la colaboración con los técnicos referentes de la Entidad Pública o de las entidades colaboradoras, y a la especial dedicación y formación que requiere un acogimiento familiar especializado". De este modo, una familia compuesta por un adulto y dos menores podría llegar a ingresar 2.987,50 euros sólo por acogerlos: casi 3.000 euros netos.

Sin embargo, este tipo de ayudas no es exclusivo de la Comunidad Foral de Navarra. En la Comunidad de Madrid, por ejemplo, se otorgan 500 euros mensuales por cada menor en acogida, 1.000 euros mensuales por el acogimiento de carácter especial y hasta 2.000 euros por la integración en el Programa de Acogimiento de Urgencia. En Cataluña la cuantía va de 496 euros al mes para los menores de 0 a 9 años a 532 euros para los de 10 a 14 y a 563 euros para los de 15 a 18. Un tercer ejemplo es Andalucía, cuyas cuantías más básicas oscilan entre 398,66 y 553,71 euros al mes.

Hay que tener en cuenta que todas las cifras que hemos dado sobre las ayudas por acogimiento familiar son en términos netos, no brutos. Además, el cobro de estas ayudas es perfectamente compatible con el Ingreso Mínimo Vital (IMV).

Resulta muy llamativo que un hogar pueda llegar a percibir tales cantidades de dinero público sin haber aportado nada previamente a través de cotizaciones y que, además, estas se puedan combinar con otras ayudas y bonos sociales, mientras que un hogar en el que sus miembros trabajan puede tener bastante complicado alcanzar casi 3.000 euros netos al mes.