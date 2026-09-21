El dato de empleo que tumba la "reindustrialización de España" de Sánchez

Una de las promesas que Pedro Sánchez ha reiterado en los últimos años es que España iba a recuperar la industria y que la economía se iba a reindustrializar. Esto es algo que el presidente ha dicho en varias ocasiones.

En 2023, por ejemplo, afirmó: "Vamos a reindustrializar España y Europa. Vamos a recuperar empleos y capacidades estratégicas que nunca debimos perder para reforzar la competitividad de nuestras empresas y asegurar el bienestar de nuestros ciudadanos y ciudadanas". El año pasado aseguró que "2025 ha sido el mejor año para el empleo industrial en lo que llevamos de década".

Un tercer ejemplo es lo que dijo en septiembre de 2025: que aquellos datos eran "el comienzo de una gran revolución industrial" para España y que el país "es y será una nación abierta, próspera y una nación industrial". Una cosa, sin embargo, es la teoría y otra la práctica.

Narrativa vs hechos

Si analizamos qué peso tiene el empleo industrial sobre el total del empleo que existe en España, veremos que este no ha dejado de caer desde el año 2008, encontrándose actualmente en uno de los puntos más bajos de los últimos 18 años.

En el siguiente gráfico, elaborado con datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) del INE, se observa la evolución del peso del empleo industrial sobre el empleo total en la economía española entre 2008 y 2025.

Como se puede ver en el gráfico, el empleo industrial como porcentaje del empleo total en España se encuentra en mínimos históricos desde 2008, cuando el 15,9% de todo el empleo procedía de la industria. Actualmente, sólo el 13,4% del empleo tiene su origen en el sector industrial. 2025 es el segundo año más bajo de los últimos 18, sólo por detrás de 2023, cuando el empleo industrial representó el 13,2% del total, dos décimas menos que en 2025.

Aquí se desmiente una de las afirmaciones de Sánchez cuando dijo que "2025 ha sido el mejor año para el empleo industrial en lo que llevamos de década", ya que el peso del empleo industrial sobre el total fue mayor en 2020, 2021 y 2022. También se observa que España, lejos de reindustrializarse, tiene hoy un peso industrial sobre el empleo menor que en el primer año completo de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno, cuando fue del 14%.

El peso del empleo industrial está en mínimos desde 2008

Resulta llamativo que también bajo el Gobierno de Mariano Rajoy el peso del empleo industrial fuera superior al actual: un 14%, frente al 13,4% de 2025. No obstante, esto no significa que en términos absolutos haya ahora menos empleo industrial que en 2018, ya que este ha crecido: de 2,71 millones de empleos a 3 millones en 2025. Aun así, estas cifras siguen lejos de las de 2008, cuando se alcanzaron los 3,23 millones de empleos industriales.

En cualquier caso, sí se puede afirmar que el empleo industrial tiene cada vez menos peso e importancia sobre el total del empleo en España y que actualmente se encuentra en uno de los puntos más bajos de casi dos décadas. Todo ello, a pesar de las promesas de Pedro Sánchez de reindustrializar España y de convertir el país en una nación industrial.