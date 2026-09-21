El infierno fiscal español: exprimir a unos pocos para cuadrar las cuentas

España sufre una paradoja fiscal cada vez más evidente: aplica una tributación muy exigente sobre empresas y trabajadores, pero su recaudación total en relación con el PIB continúa por debajo del promedio europeo. El Instituto de Estudios Económicos (IEE) atribuye buena parte de este diferencial a un problema estructural que va más allá de los tipos impositivos: las bases fiscales españolas son demasiado estrechas.

Los ingresos públicos representan en España alrededor del 37% del PIB, frente a algo más del 39% registrado, de media, en Europa. La diferencia resulta especialmente llamativa, porque los indicadores analizados por el IEE sitúan la carga tributaria soportada por quienes efectivamente pagan impuestos un 17% por encima de los niveles observados en los países de nuestro entorno.

Pues bien, una de las principales explicaciones de esta brecha es el desempleo. España mantiene desde hace décadas unas tasas de paro efectivo muy superiores a las de las principales economías comunitarias, lo que reduce automáticamente el número de trabajadores que pagan IRPF y cotizaciones sociales. Al mismo tiempo, una menor proporción de población ocupada supone menos renta disponible y, por tanto, una recaudación inferior a través de impuestos sobre el consumo como el IVA. Cierto es que la tasa oficial de paro se ha reducido los últimos años, pero no así los niveles de empleo efectivo, que siguen esencialmente inalterados una vez se despejan las estadísticas para descontar el maquillaje perpetrado por el actual Gobierno y consistente en reclasificar como ocupados a fijos discontinuos que no están en activo.

El problema se ve agravado por unos salarios comparativamente inferiores a los de las economías europeas más desarrolladas. Menos empleo y remuneraciones más bajas reducen la capacidad recaudatoria del Estado incluso cuando los tipos fiscales soportados por quienes trabajan o generan beneficios son elevados. Sin embargo, esta es una pescadilla que se muerde la cola, puesto que las subidas fiscales que pretenden elevar la recaudación tienen el efecto de reducir los salarios y, con ello, mermar la capacidad de conseguir más ingresos fiscales a futuro.

Muchos impuestos, pocos contribuyentes

El IEE pone el foco precisamente en esta diferencia entre elevar los impuestos y ampliar las bases sobre las que se recaudan. En el caso de las empresas, el informe advierte de las "bases estrechas" sobre las que termina recayendo buena parte del esfuerzo tributario.

El tejido empresarial español está compuesto fundamentalmente por pequeñas y medianas compañías, muchas de las cuales presentan bases imponibles reducidas o incluso negativas. Como consecuencia, una proporción especialmente importante de la recaudación del Impuesto sobre Sociedades termina dependiendo de un número relativamente reducido de empresas, especialmente las grandes corporaciones y aquellas compañías que no pueden acogerse a determinadas deducciones o compensaciones.

La legislación permite, por ejemplo, compensar pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores y aplicar deducciones destinadas a evitar la doble imposición internacional. Son mecanismos habituales dentro del funcionamiento del impuesto, pero su existencia contribuye a que el tipo nominal del 25% no recaiga de manera homogénea sobre todo el tejido empresarial.

El resultado es una concentración de la carga: unas bases estrechas obligan a obtener una parte creciente de la recaudación de aquellos contribuyentes que permanecen plenamente dentro del sistema y cuentan con capacidad efectiva para pagar.

El agujero de la economía sumergida

A lo anterior se añade el elevado peso de la economía informal. El IEE estima que la economía sumergida representa aproximadamente el 25% del PIB español, frente al 21,5% registrado como referencia europea. Este diferencial tiene consecuencias directas para las cuentas públicas. Cada empresa o trabajador que desarrolla su actividad al margen de la economía formal reduce las bases potenciales del IVA, del IRPF, de las cotizaciones sociales o del Impuesto sobre Sociedades. La presión necesaria para alcanzar una determinada recaudación termina concentrándose entonces sobre quienes sí cumplen plenamente con sus obligaciones.

El problema fiscal español sería así menos sencillo que una mera insuficiencia de ingresos. El país combina un elevado desempleo, salarios relativamente bajos, un importante volumen de economía sumergida y un tejido productivo dominado por pequeñas empresas. Todos estos factores reducen el número y la capacidad económica de los contribuyentes sobre los que puede descansar el sistema.

El dato de esfuerzo fiscal refuerza esa misma conclusión. Según el IEE, una vez ajustada la presión tributaria por la capacidad económica del país, España presenta en 2024 un esfuerzo fiscal un 14,1% superior al promedio de la Unión Europea. La brecha es todavía mayor en la imposición directa sobre las personas: al sumar IRPF y cotizaciones sociales, el esfuerzo soportado en España supera en un 16,5% la media comunitaria. Es decir, el problema no es que el Estado español grave poco, sino que obtiene una recaudación relativamente menor de una base de contribuyentes más estrecha y obliga a quienes sí están dentro del sistema a realizar un esfuerzo sensiblemente mayor.

El círculo vicioso de las subidas impositivas

Esta estructura puede generar además un círculo difícil de romper. Si una base pequeña de contribuyentes soporta una carga cada vez mayor, aumentan los costes asociados al empleo, la inversión y el crecimiento empresarial. Pero una menor creación de empleo y de empresas de mayor tamaño dificulta, a su vez, ensanchar las bases fiscales.

De ahí que el diagnóstico del IEE plantee una cuestión distinta a la habitual discusión sobre nuevas subidas tributarias. España no necesita solamente decidir cuánto quiere recaudar, sino preguntarse cuántas personas y empresas están en condiciones de contribuir.

Mientras el país mantenga niveles de desempleo persistentemente superiores a los europeos y una economía sumergida que ronda una cuarta parte del PIB, el Estado seguirá intentando recaudar más apoyándose sobre una base comparativamente reducida. El resultado es una aparente contradicción: España recauda menos que Europa porque, entre otras razones, son menos quienes contribuyen plenamente, pero quienes lo hacen soportan una presión fiscal especialmente elevada.