Podemos, en la ruina: pierde más de la mitad de su patrimonio

Podemos se encuentra actualmente en uno de sus peores momentos desde que irrumpió con mucha fuerza en la política española hace unos diez años. Después de alcanzar los 71 escaños en las elecciones generales de 2016, el partido fundado por Pablo Iglesias Turrión comenzó un declive progresivo hasta contar con apenas cuatro diputados en el Congreso, todos ellos en el Grupo Mixto.

Sin embargo, aunque a nivel político cada vez tiene menos importancia y cada vez menos personas se muestran interesadas en las propuestas e ideales de la formación morada, el declive sufrido a nivel económico rivaliza con el declive político e incluso se podría decir que es mayor, habiendo perdido más de la mitad de su patrimonio neto y habiendo reducido su gasto en personal en más de un 80% desde el año 2018.

Podemos ha perdido más de la mitad de su patrimonio desde 2018

Así se desprende tanto de los informes anuales del Tribunal de Cuentas, en los que se analizan las cuentas de resultados de cada partido político, como del Portal de Transparencia de Podemos.

En el siguiente gráfico podemos ver la evolución del patrimonio neto y del gasto de personal de Podemos desde el año 2015 hasta el año 2025:

Como se puede ver en el gráfico, Podemos se encuentra en uno de sus puntos más bajos a nivel económico desde su fundación, por no decir que es el peor momento desde entonces. En el año 2025, Podemos gastó tan sólo 2,2 millones de euros en personal a su cargo mientras que su patrimonio neto fue de 10,78 millones de euros.

Esto contrasta con lo observado en el año 2018, cuando la formación morada alcanzó un patrimonio neto de 22,62 millones de euros y tuvo un gasto en personal de 13,12 millones de euros. Es decir, vemos que desde el año 2018 (un año antes de las elecciones generales del año 2019 donde consiguieron 33 diputados) han perdido más de la mitad de su patrimonio y su gasto en personal ha caído un 83,2%.

Acumula pérdidas de 7,86 millones de euros desde 2022

Ese descenso del patrimonio neto se debe en buena medida a que Podemos ha encadenado pérdidas de forma sistemática desde 2022. Así, en 2022 registró unas pérdidas de 388.735 euros; en 2023, de 4.687.599 euros; en 2024, de 2.146.791 euros; y en 2025, de 634.453 euros. En suma, la formación morada ha perdido 7,86 millones de euros en apenas cuatro años.

Por si la situación actual de Podemos no fuera ya suficientemente mala, obtener en las próximas elecciones menos diputados y menos votos que ahora provocaría una reducción de su financiación pública, lo que podría significar el principio del fin del partido que llegó para dar el sorpasso al PSOE. Todo apunta a que la encargada de revertir esta situación es Irene Montero.

Así pues, el partido que venía a "asaltar los cielos" está muy cerca de volverse aún más irrelevante en la política española. En los últimos tiempos ha tenido que recurrir a posturas más radicales para atraer a los votantes de izquierda más fanatizados, aunque eso sólo le haya servido para encadenar derrota tras derrota en las distintas elecciones autonómicas.