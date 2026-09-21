Evita la cárcel, le despiden al día siguiente y exige a la empresa 7.500 euros

Un trabajador de una empresa de montaje de Fuerteventura comunicó a la compañía que debía realizar durante diez meses un programa de reinserción social como alternativa al cumplimiento de una pena de prisión. Al día siguiente, la empresa le comunicó la apertura de un expediente que terminó con su despido por una supuesta disminución continuada y voluntaria de su rendimiento.

La proximidad entre ambos hechos llevó al empleado a reclamar la nulidad del despido por vulneración de sus derechos fundamentales, pero el Tribunal Superior de Justicia de Canarias ha concluido que la decisión empresarial ya se había planteado semanas antes.

Una decisión previa

Según detalla la sentencia —dictada el 31 de julio de 2026 por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Canarias—, a la que ha tenido acceso Libertad Digital, el 13 de enero de 2026, un trabajador empleado como auxiliar de montaje recibió una notificación del Servicio de Gestión de Penas y Medidas Alternativas del Centro Penitenciario de Arrecife para iniciar un proceso de reeducación y reinserción social en Cruz Roja de Fuerteventura. El programa estaba previsto como alternativa al cumplimiento de una pena de prisión impuesta y suspendida por el Juzgado de lo Penal número 5 de Santa Cruz de Tenerife.

Concretamente, debía comenzar el 26 de febrero y prolongarse durante diez meses, todos los jueves de 17:00 a 19:00 horas. Por tanto, el horario coincidía con su jornada laboral de mañana. De este modo, la empresa le comunicó la apertura de un trámite de audiencia de 48 horas ante una propuesta de despido disciplinario por una supuesta disminución continuada y voluntaria de su rendimiento.

De hecho, el trabajador recibió ese mismo día la carta de despido por disminución continuada y voluntaria del rendimiento normal. Al respecto, la empresa reconoció la improcedencia del despido y abonó la indemnización y el finiquito correspondientes. Así las cosas, el trabajador exigió la nulidad del despido, alegando que la decisión empresarial estaba relacionada con la comunicación de su situación penal y que se habían vulnerado su derecho a la no discriminación y la garantía de indemnidad. Asimismo, reclamó 7.500 euros por daños morales.

En cualquier caso, el elemento determinante para el tribunal fue la existencia de una reunión celebrada en diciembre de 2025 entre el encargado, el representante legal de la empresa y la responsable de coordinación y recursos humanos. Según la sentencia, en dicha reunión el encargado comunicó el bajo rendimiento del trabajador, al considerar que no se adaptaba al ritmo de trabajo ni a las órdenes recibidas. Sin embargo, la empresa no ejecutó entonces el despido por la falta de personal y la carga de trabajo existente.

La sentencia también recoge que el 13 de enero, la responsable de recursos humanos envió un correo electrónico a la asesoría para solicitar la preparación de la carta de despido para este trabajador, con reconocimiento de la improcedencia y sin esperar los días necesarios para efectuar el cese. Por su parte, el trabajador intentó que se modificara el relato de hechos probados en la sentencia para que constara que la primera decisión objetiva de la empresa sobre su despido se produjo precisamente con ese correo del 13 de enero.

No obstante, el TSJ rechazó la modificación porque el correo, por sí solo, no demostraba que la decisión se hubiera tomado ese día y existía además prueba testifical sobre la reunión de diciembre. Así, el tribunal recuerda que la valoración de la prueba testifical corresponde al juez de instancia y que no puede sustituirse por la interpretación de una de las partes salvo que exista un error evidente, arbitrariedad o una valoración irracional.

En este caso, considera que la declaración de los testigos de la empresa fue coherente y que la juez de primera instancia explicó las razones por las que otorgó credibilidad a sus testimonios. Al respecto, la sentencia señala que tanto el encargado como la responsable de recursos humanos coincidieron en que en diciembre ya se había tratado el bajo rendimiento del trabajador y que el despido se había aplazado.

Del mismo modo, la Sala analiza además los indicios de una posible vulneración de derechos fundamentales. Así, reconoce que existían elementos que podían generar inicialmente una sospecha: la proximidad temporal entre la comunicación del programa de reinserción y el despido, junto con el reconocimiento de la improcedencia.

Sin embargo, considera que la empresa consiguió desvincular su decisión de esos indicios al acreditar que el despido ya se había decidido en diciembre. Añade además que tampoco quedó acreditado que el trabajador hubiera comunicado su situación penal a alguna persona de la empresa. Por tanto, el tribunal concluye que esas circunstancias permiten confirmar que no se acreditó una voluntad empresarial de lesionar los derechos fundamentales alegados por el trabajador. Por ello, también rechaza la indemnización de 7.500 euros solicitada por daños morales.