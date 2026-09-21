El truco de la bajada de la deuda pública de Sánchez en julio

La bajada de deuda pública que se produce en julio se enmarca en el decalaje en el ritmo de refinanciaciones y amortizaciones, pero no en una verdadera reducción de deuda, pues la deuda sigue subiendo, al haber déficit, y la tendencia alcista sigue siendo clara e intensa.

El aumento de los ingresos derivado de la inflación mitiga el déficit y, con ello, la deuda en valores absolutos, pero, aun así, el déficit sigue teniendo gran potencia porque se gasta casi todo el nuevo ingreso que se genera. Con récord de recaudación en 2025, el déficit no se redujo lo suficiente, y la reducción que tiene se debe al incremento del PIB nominal derivado de los efectos de la inflación, porque todo ingreso que entra se gasta. El mismo camino llevamos en 2026, donde el Gobierno está incrementando los ingresos debido a la inflación, con mayor estrangulamiento de los ciudadanos, que ven cómo la tarifa del IRPF no se deflacta, de manera que sufren progresividad en frío, y cómo, ante el incremento de precios, pagan más impuestos indirectos al aumentar la base de los precios de los productos, y no emplea dicha recaudación para reducir el déficit, sino que nos hipoteca gastando más y generando gasto estructural sostenido por ingresos coyunturales.

Es más, el cociente entre la deuda y el PIB sigue todavía en el entorno del 100%, de manera que ni la recaudación excepcional consigue rebajar claramente el cociente, porque, realmente, se está dedicando dicha recaudación excepcional a incrementar más el gasto público.

La deuda sobre el PIB puede rebajarse ficticiamente por efecto estadístico, pero en valores absolutos sigue existiendo, sigue creciendo y sigue acumulándose como una losa para la economía española, tanto por su capacidad para devolverla como por su capacidad para pagar los intereses por la misma, que drenarán recursos a otros servicios esenciales.

Los datos son los siguientes:

En julio, por el comentado efecto decalaje entre refinanciaciones y amortizaciones, la deuda se redujo en 18.683 millones de euros, pero solo por dicho efecto, de manera que mantiene su tendencia alcista, como ha hecho Pedro Sánchez durante todo su mandato.

durante todo su mandato. Solo en 2025, la deuda se incrementó en 78.108 millones, que con el dato de julio se mantiene en más de 60.000 millones en los últimos doce meses, de julio de 2025 a julio de 2026.

La deuda supera los 1,7 billones de euros y se dirige hacia los 1,8 billones, y se sitúa en julio en 1,743967 billones de euros de endeudamiento, con casi 600.000 millones de euros de incremento desde que gobierna Pedro Sánchez (586.630 millones, cerca de 100 billones de pesetas), según las notas iniciales de deuda de las AAPP emitidas por el Banco de España con carácter mensual.

De esta forma, la deuda sigue incrementándose en alrededor de 200 millones de euros al día (196,66 millones) —casi 1.500 millones a la semana, 6.000 millones al mes, 8 millones cada hora— desde que gobierna Pedro Sánchez.

O dicho de otra manera, Pedro Sánchez incrementa la deuda cada minuto en 136.568 euros.

Es decir, mientras un ciudadano hace una pausa de quince minutos para tomarse un café por la mañana, Pedro Sánchez habría incrementado la deuda en más de 2 millones de euros.

Y durante una jornada laboral completa, en la que un ciudadano habrá estado trabajando duramente ocho horas, generando actividad económica, empleo y pagando sus impuestos, Pedro Sánchez habrá aumentado la deuda en más de 65 millones de euros.

El incremento del endeudamiento puede poner en peligro a la economía española, tanto por su capacidad para financiarla si el BCE deja de comprar deuda, como por la repercusión de sus intereses en el presupuesto, que mermará recursos para servicios esenciales y que, a su vez, incrementará el gasto.

Es algo que no se tiene en cuenta, pero que constituye un peligro larvado. Ahora que suben los tipos de interés, con el precio del dinero en la eurozona en el 2,5%; entre el 3,75% y el 4% en la zona dólar; y con el bono estadounidense repuntando en su rentabilidad por encima del 5%, el enorme stock de deuda que tiene España constituye un peligro para todo el servicio de la deuda, pero, simplemente en el pago de intereses la carga aumentará y drenará recursos para servicios esenciales o incrementará, más todavía, déficit y deuda.

Así, sobre la base de unos ingresos coyunturales, se ha ido asumiendo un incremento del gasto anual en el sector público, especialmente en el Gobierno de la Nación, que nos lleva a una situación de insostenibilidad.

Este endeudamiento se agravará, con mayor crecimiento de gasto, que incrementará el gasto estructural y el déficit estructural, con presiones de gasto adicionales muy importantes como el desequilibrio existente en la Seguridad Social, que con la reforma del Gobierno se desajusta todavía más, al presionar fuertemente al gasto. La reforma propuesta del SFA, además de estar diseñada al dictado de los independentistas catalanes, pretende aumentar el gasto en 21.000 millones de euros sin reducirlos de las partidas de la AGE. Ahora no se ve, pero el deterioro estructural que provoca este crecimiento insano cortoplacista es muy intenso.

De esa manera, el déficit estructural español se sitúa alrededor de cuatro puntos porcentuales sobre el PIB, elemento que señala un grave desequilibrio de la economía española. Déficit estructural que es la gran preocupación de la Comisión Europea.

Sin la revisión del PIB extraordinaria del INE, la deuda sería del 104% del PIB. Es decir, la revisión extraordinaria del PIB rebaja en 4,4 puntos el cociente:

Aunque es obvio que el efecto del denominador derivado del crecimiento del PIB mitiga el cociente, como vemos, seguirá siendo muy elevado porcentualmente y, lo que es más preocupante, creciente en valores absolutos.

Así, si durante el primer año creció la deuda por persona en 828,03 euros, en los más de siete años y medio de mandato de Pedro Sánchez la deuda por persona ha aumentado en 11.779 euros (casi quince veces el incremento del primer año).

De esa forma, seguimos con un incremento exponencial del gasto, siendo los últimos de la UE que conseguimos recuperarnos, pese a la revisión extraordinaria al alza que ha realizado el INE y al impulso que los últimos ocho años le ha dado el gasto público al PIB, en un entorno económico complicado, además de la inflación.

Esto impulsa el crecimiento a corto plazo, sobre unos cimientos muy débiles, que perjudican, además, a la estructura económica del medio y largo plazo, debido a la composición insana del crecimiento, donde crece el gasto público en detrimento de la inversión privada, que no crece como debería, aunque ahora el Gobierno la revise al alza en su cuadro macro y el INE en sus revisiones, dándose un efecto expulsión de la inversión privada por parte del gasto público, con claro ejemplo en la inversión extranjera recibida.

Este empobrecimiento se plasma en el retroceso en el PIB per capita español al ser comparado con la media de la UE. Mientras Irlanda, por ejemplo, crece muchísimo en PIB per capita respecto al cierre de 2017, España retrocede en ese período, que coincide con el mandato de Pedro Sánchez.

Los ciudadanos necesitan que el Gobierno les aligere de cargas, como, por ejemplo, la deflactación del IRPF, y la bajada de impuestos, no que los endeuden más.

Es imprescindible, por tanto, reducir el gasto ineficiente, porque es el origen del problema y vuelve insostenible el mantenimiento de la estructura económica con semejante endeudamiento, incrementar la inversión tractora del desarrollo económico y fomentar, especialmente, la inversión productiva privada, eliminando el efecto expulsión que supone el desmedido gasto público estéril, y devolver a los ciudadanos la recaudación extra que el Gobierno está consiguiendo gracias a la inflación, que asfixia a los españoles, les hace perder poder adquisitivo y les impide llegar a fin de mes y poder competir, en el caso de las empresas, en los mercados.

Es decir, se necesita una política económica radicalmente distinta a la de Pedro Sánchez, que es confiscatoria e incrementalista de déficit y deuda, en suma, empobrecedora, como se ve con la pérdida de posiciones en la UE en PIB per capita en paridad del poder de compra. Y se necesita recuperar la confianza y la seguridad jurídica, menoscabadas al no presentar PGE el Gobierno durante los últimos tres ejercicios.

Seguimos como todos los meses, desgraciadamente, con una tendencia acumulada de más gasto, más déficit, más deuda y más impuestos y un daño terrible a la economía española en el medio y largo plazo, que no parece que vaya a corregirse en el año electoral en el que vamos a entrar, que lleva al empobrecimiento de la economía española, con encarecimiento de la cesta de la compra y mayor distancia en PIB per capita en comparación con la media de la UE.