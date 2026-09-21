Otro golpe a la industria del automóvil: la histórica empresa de baterías Varta se declara insolvente

Varta ha vuelto a acogerse a un procedimiento de insolvencia menos de dos años después de completar su último proceso de saneamiento. La compañía alemana, especializada en pilas y baterías, asegura que la medida busca garantizar la continuidad de sus operaciones, aunque el procedimiento pone de nuevo bajo presión el futuro del grupo. La división de pilas de consumo, considerada el principal activo de la compañía, quedará fuera de los procesos de insolvencia de la matriz y de tres filiales. Sus acreedores, entre ellos Deutsche Bank y varios fondos, preparan su entrada en esta unidad, valorada en torno a 240 millones de euros.

Varta ha explicado que Varta Consumer Batteries está estructurada de manera independiente tanto desde el punto de vista jurídico como operativo y financiero. Esta configuración permite que la división de pilas de consumo no quede incluida en los procedimientos de insolvencia anunciados por la matriz y otras sociedades del grupo. La unidad se ha convertido así en el principal activo susceptible de atraer a los acreedores. Deutsche Bank y Blantyre tienen intención de hacerse con ella. La situación contrasta con la del resto del grupo, que vuelve a afrontar problemas financieros después del proceso de reestructuración llevado a cabo en 2024.

Apple deja de comprar las pilas

Uno de los principales factores que han desencadenado la nueva crisis es la pérdida de un contrato con Apple. El fabricante estadounidense dejará de adquirir a Varta las pilas de botón recargables CoinPower destinadas a los AirPods y trasladará estos pedidos a productores chinos. La producción se realizaba en la planta de Nördlingen, en Baviera. Varta ha señalado como causas de su situación el empeoramiento de las condiciones del mercado, la menor demanda y los efectos negativos de los tipos de cambio. La compañía sostiene que no se encuentra actualmente en situación de impago, aunque advierte de que podría entrar en una situación de sobreendeudamiento si no consigue nuevo capital.

Los actuales propietarios de Varta, Porsche y el empresario austriaco Michael Tojner, no han accedido a realizar una nueva aportación de fondos, según la información facilitada. La decisión llega después de que ambos participaran en el rescate de la compañía en 2024. En aquel momento, Porsche entró en el capital y pasó a controlar la actividad de Varta relacionada con las celdas de iones de litio de V4Smart, destinadas a sus modelos eléctricos. Tojner y Porsche aportaron entonces 60 millones de euros para la reestructuración. El proceso supuso además la exclusión de los accionistas minoritarios y la salida de Varta de Bolsa.

La industria alemana

La nueva crisis de Varta se produce en un mercado de baterías con gran competencia de los fabricantes asiáticos. La compañía afronta costes de producción y condiciones de mercado que dificultan competir con proveedores establecidos en China.

Por su parte, el presidente de Audi, Gernot Döller, en una entrevista que ha concedido a El País ha explicado la presión que ejerce China en la industria europea. Comenta que Europa necesita "un marco y unas condiciones que permitan el crecimiento de nuestras compañías". Döller ha explicado que "necesitamos menos burocracia, una toma de decisiones más ágil y menores costes energéticos". En ese sentido, comenta que las empresas europeas deben "esforzarse por alcanzar unas condiciones de competencia equitativas". "Las marcas chinas ejercen sin duda una gran presión sobre nuestro sistema, espero que Europa despierte y afronte esa competencia", afirma.