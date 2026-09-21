Piden cuatro años de cárcel para una mujer por cobrar durante siete años la pensión de su marido fallecido

A pesar del relato extendido acerca de la necesidad de que exista un sistema público de pensiones, con el supuesto fin de proteger a los jubilados y garantizarles unos ingresos tras el retiro, lo cierto es que también supone un incentivo para el fraude, sobre todo por la falta de control que en ocasiones se genera por parte de las autoridades sobre los beneficiarios.

Así las cosas, las pensiones no suponen una preocupación únicamente por el reto financiero que representa para la Seguridad Social. Ni siquiera es sólo una preocupación para las empresas por el coste que representan las cotizaciones sobre el conjunto de costes salariales. Las pensiones son también un elemento de seguimiento por las autoridades, precisamente, por las posibilidades de fraude que pueden existir en torno a ellas.

Esconder un cadáver para cobrar la pensión

Pese a la propaganda con la que la izquierda trata de convencer a la población de la necesidad de incrementar la cobertura que ofrece la Seguridad Social a los jubilados, lo cierto es que España goza de un sistema de pensiones especialmente generoso en comparación con otros países de su entorno. Esto lleva a que se produzcan sorprendentes casos de fraude que llevan incluso a algunas personas a esconder el cadáver de un familiar para seguir cobrando su pensión.

Precisamente, según se detalla en el apartado de señalamientos en la Comunidad Valenciana del 21 al 25 de septiembre de 2026, el TSJ Comunidad Valenciana tiene previsto juzgar este jueves el caso de una mujer que, presuntamente, habría cobrado la pensión de su marido tras su fallecimiento.

Al respecto, la Audiencia Provincial de Alicante detalla que "la Fiscalía solicita provisionalmente cuatro años de prisión por un delito contra la Seguridad Social para una mujer a la que acusa de no comunicar el fallecimiento de su esposo y seguir cobrando su pensión, entre los años 2009 a 2016, en una cuenta bancaria de una entidad de Benidorm". Así, se destaca que "la cantidad abonada por la Seguridad Social de forma indebida superaría los 63.900 euros".

Este caso recuerda a otros anteriores que hemos detallado en Libertad Digital. De hecho, recientemente hemos informado de cómo en la localidad segoviana de Torrecaballeros fue encontrado el cuerpo de un vecino de 71 años que había sido escondido por su hijo, de 25 años de edad, con el fin de seguir cobrando la pensión.