UGT dice que si la IA destruye empleo tendrá que empezar a cotizar a la Seguridad Social

El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ha afirmado que mantener la sociedad del bienestar requiere regular la aportación de la inteligencia artificial (IA) teniendo en cuenta su impacto sobre el empleo, de forma que contribuya a la Seguridad Social para compensar la destrucción de puestos de trabajo que traerá consigo.

"Tenemos que poner límites, desde el punto de vista de la contribución, a las nuevas tecnologías y de una manera muy especial a la inteligencia artificial, de tal manera que se desarrolle lo que quiera, pero que cotice", ha asegurado Álvarez en unas jornadas del sindicato sobre la precarización de la salud en los centros de trabajo.

"Se empezó diciendo que la IA no destruía empleo, que iba a crear empleo. Hoy todo el mundo sabe que eso es una quimera, que no es verdad. La inteligencia artificial va a destruir tal cantidad de empleo que es imposible que se pueda crear empleo alternativo", ha dicho.

"Frente a eso, que las grandes corporaciones no consideran porque no es su problema, el Estado tiene que preocuparse porque efectivamente nos jugamos nuestro futuro", ha defendido en referencia al plan sobre la regulación de la IA anunciado este lunes por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

"Nosotros somos una de las pocas organizaciones que ha ido diciendo cosas en relación con esa materia. Recuerden cuando dijimos que los robots tienen que pagar a la Seguridad Social", ha recordado Álvarez respecto a una propuesta que ahora hace extensiva también a la IA.