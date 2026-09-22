Despedido un profesor que cobraba 2.345 euros netos por 28,75 horas y se negaba a obedecer al colegio

Un profesor de Enseñanza Secundaria Obligatoria (ESO) en Cataluña ha sido despedido después de que se negara a evaluar a su alumnado, se saltara reuniones y teletrabajara sin permiso. Este profesor percibía un salario de más de 3.100 euros brutos mensuales y tenía una jornada semanal de 28,75 horas. El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha declarado procedente el despido. La sentencia se puede leer aquí.

El trabajador comenzó a prestar servicios en un colegio privado como profesor de ESO en septiembre de 2011, con un contrato indefinido a tiempo parcial de 27,50 horas semanales (años después se amplió a 28,75 horas) y con un salario de 3.154,10 euros brutos mensuales con pagas extras, alrededor de 2.345 euros netos al mes.

Cobraba más de 2.300 euros netos al mes a tiempo parcial

En noviembre de 2021 el trabajador presenta una denuncia ante la Inspección de Trabajo y Seguridad Social (ITSS) por considerar que el colegio incumple el contrato y el convenio, ya que estaría realizando más horas no lectivas de las previstas y algunas en horario de tarde.

En mayo de 2022 el colegio le requiere formalmente que finalice su jornada laboral a las 13:30 horas, que abandone el centro (salvo los lunes por la reunión de profesorado) y que no realice tareas no autorizadas ni teletrabajo. Le advierte de posibles medidas disciplinarias por desobediencia.

En el inicio del curso 2022-23 el profesor no asiste a ninguna de las reuniones de los lunes por la tarde y continúa enviando semanalmente correos a la dirección informando de tareas realizadas fuera de horario y de forma telemática. El colegio le envía un burofax recordándole el horario, advirtiéndole de que sigue desobedeciendo al enviar correos sobre teletrabajo prohibido y de que no ha asistido a ninguna reunión de profesorado desde el inicio del curso. Le exige justificación de las ausencias de septiembre y octubre y que deje de remitir esos correos.

No asistía a reuniones y desobedecía al colegio

La empresa decide no sancionarle por las ausencias anteriores al 17 de octubre ni por los correos sobre exceso de jornada, con ánimo de reconducir la situación. A partir de esa fecha el profesor sí asiste a las reuniones de los lunes. El 23 de octubre, el profesor responde por correo que, con el horario asignado, sólo dispone de cuatro medias horas de patio semanales para preparar clases, corregir, etc., y que esas tareas no caben en el tiempo previsto. Dice que la empresa se niega a indicarle qué tareas debe dejar de hacer o priorizar.

El trabajador amplía la denuncia ante la ITSS y, en noviembre y diciembre, sigue enviando correos semanales en los que detalla las tareas que no pudo realizar o que solo pudo asumir parcialmente. A mediados de diciembre no evaluó determinadas asignaturas de primero, segundo y cuarto de ESO.

Dejó sin evaluar varias asignaturas en tres cursos de la ESO

El 24 de enero de 2023, el colegio le comunica el despido disciplinario con efectos de ese mismo día. Se le imputan faltas de desobediencia, ofensas, transgresión de la buena fe contractual y disminución voluntaria del trabajo. Posteriormente, tanto el Juzgado de lo Social nº 25 de Barcelona como el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña declaran procedente el despido. El alto tribunal catalán concluye que no hay nulidad por vulneración de derechos fundamentales y que las faltas de indisciplina y de transgresión de la buena fe contractual son graves y justifican el despido.