El Ayuntamiento de Alicante asegura que la adjudicación de vivienda pública fue totalmente regular

El equipo de gobierno del Ayuntamiento de Alicante ha defendido con rotundidad la legalidad y la transparencia en los procesos de adjudicación de diversas viviendas públicas ubicadas en la zona de la Playa de San Juan. Durante la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno Local, la concejala portavoz, Cristina Cutanda, y el vicealcalde de la ciudad, Manuel Villar, han asegurado que todas las actuaciones de competencia municipal se han llevado a cabo "con pulcritud" y bajo el estricto cumplimiento de la normativa vigente.

Esta comparecencia se produce en el contexto de la comisión municipal de investigación impulsada para esclarecer posibles irregularidades en las adjudicaciones de los pisos de la promoción de Les Naus. En este sentido, Villar, que también preside dicha comisión, ha explicado que el Grupo Popular ya ha presentado sus conclusiones definitivas. Según el vicealcalde, los trabajos realizados han permitido confirmar que en todos los procesos en los que participó el consistorio se respetó el marco legal, por lo que la finalidad del órgano fiscalizador "se ha cumplido" de forma satisfactoria.

Frente a las críticas vertidas por la oposición, el ejecutivo local subraya su compromiso con un Estado de Derecho que garantice el mismo trato y las mismas oportunidades para todos los ciudadanos en el acceso a los recursos públicos. La documentación aportada durante las sesiones de investigación avala que los mecanismos de control del consistorio han funcionado correctamente, desmintiendo así las acusaciones de trato de favor o de vulneración de los procedimientos administrativos.

Otro de los asuntos abordados ha sido la medida anunciada hace meses por el equipo de gobierno para limitar que concejales y asesores políticos puedan optar a este tipo de viviendas de promoción pública. Al ser preguntado sobre si esta restricción ética se trasladará a una normativa interna y vinculante para toda la corporación, Villar ha recordado que no se puede "imponer a nadie" una promesa de estas características. Asimismo, ha subrayado que "cada partido tiene que ser responsable de lo que hacen sus miembros" y ha puesto en valor que ninguna otra formación "ha hecho nada parecido" en materia de ejemplaridad.

Por último, el vicealcalde ha hecho referencia a la inminente declaración en sede judicial del exconcejal de Hacienda Toni Gallego, prevista para el próximo 30 de septiembre. Lejos de mostrar inquietud, Villar ha afirmado sentirse "más que tranquilo" ante este trámite en los juzgados, expresando que lo dice "totalmente convencido". Con esta postura, el gobierno alicantino reafirma su respeto absoluto por la independencia judicial y la división de poderes, aguardando con serenidad el pronunciamiento de los tribunales.