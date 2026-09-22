El campo no se fía de las ayudas al gasóleo que promete Planas: "En octubre estamos en la calle"

El Gobierno ha movido ficha ante la amenaza de movilizaciones del campo. El ministro de Agricultura, Luis Planas, se ha reunido este martes con las principales organizaciones agrarias y ha prometido prorrogar hasta el 31 de diciembre las subvenciones para compensar el sobrecoste del gasóleo agrícola.

El anuncio, sin embargo, no ha servido para calmar al sector. ASAJA, COAG, UPA, Unión de Uniones y Cooperativas Agro-alimentarias han agradecido el esfuerzo, pero se han mostrado "defraudadas" porque todavía no conocen los detalles de las nuevas medidas ni su alcance. El coordinador estatal de Unión de Uniones, Luis Cortés, ha sido claro: "Antes de que acabe octubre estamos en la calle".

La prórroga tampoco está aprobada todavía. Planas ha hablado de diciembre como un "horizonte temporal" y ha anunciado que el Gobierno pretende cerrar las medidas esta semana para llevarlas al Consejo de Ministros del próximo martes. Hasta entonces, quedan por conocer tanto la cuantía como las condiciones concretas de las ayudas.

El campo quería algo más

El problema para los agricultores es que el precio del gasóleo sigue muy por encima del de hace un año. El combustible agrícola alcanzó 1,405 euros por litro de media el pasado 7 de septiembre, un 48% más que un año antes según los datos manejados por las organizaciones agrarias.

ASAJA calcula que solo preparar y sembrar los 22 millones de hectáreas susceptibles de laboreo costará al campo al menos 200 millones de euros más en gasóleo que el año pasado. Si el precio actual de surtidor se mantiene, el sobrecoste podría superar los 300 millones.

Planas promete estudiar los fertilizantes

Planas ha asegurado este lunes que su departamento estudiará cómo reducir este coste y ha avanzado que el Gobierno analizará un sistema de pago "más directo" y "sencillo" para las ayudas. También ha abierto la puerta a estudiar medidas fiscales relacionadas con el gasóleo y los fertilizantes.

El Ejecutivo ya ha destinado 700 millones de euros a las subvenciones para la compra de fertilizantes. En el primer listado, casi 250.000 agricultores recibirán un total de 494,57 millones. Sin embargo, las organizaciones agrarias consideran insuficiente este apoyo.