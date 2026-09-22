El ministro Óscar Puente está siendo nuevamente protagonista en las redes sociales, y no precisamente por hacer funcionar de forma correcta el transporte, sino por publicar varios posts en los que quiere dar a entender que la gasolina y el diésel están más baratos en España que en otros países europeos gracias a Pedro Sánchez.

En el siguiente post vemos que comparte una imagen de un panel en una gasolinera de Francia donde se ve que la gasolina está a 2,14 euros el litro y el diésel a 2,39 euros el litro.

Dentro de dicho post, el ministro de Transportes comparte otras imágenes de gasolineras en Alemania e Italia, donde se observa que en el país alemán la gasolina está a 2,79 euros el litro y el diésel a 2,87 euros el litro. Por su parte, en Italia la gasolina está a 2,16 euros el litro y el diésel a 2,35 euros el litro.

Se burla en redes y culpa a la oposición

En ambos tuits se observa el tono jocoso y burlesco del mensaje en un contexto en el que a los españoles les cuesta cada vez más repostar gasolina o diésel.

Lejos de atribuir alguna responsabilidad a Pedro Sánchez por el incremento de precios en España, Óscar Puente ha culpado de este auge a Feijóo y a Miguel Tellado, a quienes ha tildado de "lacayos de Trump":

Cuando vayas a tu surtidor de gasolina más cercano, acuérdate de estos dos lacayos de Trump. pic.twitter.com/dimf5XZpyN — Óscar Puente (@oscar_puente_) September 18, 2026

Es decir, para el ministro Óscar Puente, el presidente del Gobierno no tiene ninguna culpa de la subida de los precios de la gasolina o el diésel; la culpa es de la oposición.

En cuanto a la comparación que hace con los precios de otros países, hay que decir que esto tiene varias trampas. Para empezar que el ministro está poniendo el caso particular de una estación de servicio como si fuera el precio medio del país, algo que no tiene porqué encajar.

Si observamos los precios actualizados de los carburantes en los países europeos (aquí se puede ver con datos de fuentes oficiales), veremos que, aunque los precios de Italia y Francia son muy similares, en el caso de Alemania la gasolina está a 2,42 euros el litro y el diésel a 2,56 euros el litro, una diferencia de más de 30 céntimos en comparación con la imagen que publicó Óscar Puente.

Las trampas de Puente

Por otro lado, si bien los precios de España son más bajos (la gasolina está a 1,92 euros el litro y el diésel a 1,93 euros el litro), eso no quiere decir que al conductor español le afecte menos al bolsillo el hecho de repostar gasolina o diésel, por lo que habría que comparar cuánto cuesta llenar el depósito del coche con los salarios medios reales de cada país.

Según la OCDE, en 2025 el salario promedio real de España fue de 35.121 euros, el de Italia de 34.733 euros, el de Francia de 44.304 euros y el de Alemania de 54.840 euros.

Ahora sí estamos en disposición de comparar de forma más fiable el coste de echar gasolina o diésel y cómo le afecta eso al bolsillo de cada conductor europeo. Así pues, imaginemos que queremos repostar 40 litros de gasolina o de diésel en cada país. En Alemania, echar 40 litros de gasolina costaría 96,8 euros y el diésel, 102,4 euros. En Francia costaría 88,8 euros la gasolina y 96 euros el diésel. En Italia costaría 86 euros la gasolina y 94,4 euros el diésel. Y en España costaría 76,8 euros la gasolina y 77,2 euros el diésel.

¿Qué peso tendría repostar 40 litros de gasolina o diésel sobre el salario anual promedio?

En Italia, repostar 40 litros de gasolina se llevaría el 0,248% del salario anual, mientras que repostar diésel se llevaría el 0,272% del salario. En España, repostar 40 litros de gasolina se llevaría el 0,219% del salario, mientras que el diésel se llevaría el 0,22% del salario. En Francia, repostar 40 litros de gasolina se llevaría el 0,2% del salario, mientras que el diésel se llevaría el 0,217% del salario. Finalmente, en Alemania repostar 40 litros de gasolina se llevaría el 0,176% del salario, mientras que el diésel se llevaría el 0,187% del salario.

Por lo tanto, vemos que, con los precios actuales en cada país, al conductor español le supone un mayor esfuerzo repostar gasolina o diésel que al conductor francés o alemán. De hecho, un español destina un 24% más de su sueldo a echar gasolina que un alemán, y en el caso del diésel destina un 18% más.

Esto que acabamos de hacer en este artículo es una comparativa mucho más fiable y menos sesgada que la que realiza el ministro Óscar Puente en su cuenta de X, donde quiere confundir a su público, aunque la realidad sea que al conductor español le supone un mayor esfuerzo echar gasolina que al conductor francés o alemán.