El Gobierno renueva al marido de Teresa Ribera en la CNMV y coloca a un asesor de Escrivá

El Ministerio de Economía, Comercio y Empresa ha renovado a Mariano Bacigalupo como consejero de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) durante otros dos años. El nuevo mandato permitirá al también profesor de Derecho Administrativo continuar en el organismo supervisor hasta completar el máximo de seis ejercicios que establece la legislación vigente.

Bacigalupo llegó al Consejo de la CNMV en otoño de 2022, después de haber ejercido como consejero de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). Su nombramiento fue recurrido por la Fundación Hay Derecho, aunque la Audiencia Nacional desestimó el recurso el pasado mes de marzo.

Dos años más en el supervisor

La renovación se ha formalizado mediante una orden ministerial dictada por el Departamento que dirige Carlos Cuerpo. Una vez concluya este nuevo periodo de dos años, Bacigalupo no podrá ser reelegido de nuevo al haber alcanzado el límite de seis años previsto legalmente.

Su primer nombramiento se produjo en 2022 por un periodo de cuatro años. Antes había formado parte durante cinco años del Consejo de la CNMC, entre 2017 y 2022. Así, el Ministerio de Economía ha destacado su experiencia en organismos reguladores nacionales, europeos e internacionales. Durante su etapa en la CNMC presidió el Grupo de Reguladores Postales Europeos y formó parte del Consejo de Reguladores de la Agencia de la Unión Europea para la Cooperación de los Reguladores de la Energía.

No obstante, el nombramiento de 2022 fue recurrido ante los tribunales por la Fundación Hay Derecho. La entidad cuestionó que la trayectoria de Bacigalupo, vinculada principalmente al Derecho administrativo y a la regulación energética, acreditase la capacitación específica exigida para formar parte del órgano supervisor del mercado de valores. La fundación también planteó objeciones por su relación con Teresa Ribera, comisaria europea y exvicepresidenta del Gobierno, y denunció una supuesta arbitrariedad en su paso de la CNMC a la CNMV.

Así las cosas, la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional desestimó el recurso en marzo. Según la resolución aportada, el tribunal señaló que su función consistía en comprobar la legalidad del nombramiento y no en sustituir el juicio de oportunidad del ministro competente. De este modo, la Audiencia Nacional valoró además la trayectoria de Bacigalupo en la antigua Comisión Nacional de la Energía (CNE), la CNMC y distintos organismos reguladores europeos e internacionales. El tribunal concluyó que esa experiencia acreditaba la pericia necesaria para formar parte del Consejo de la CNMV.

Nuevo consejero de la CNMV

El Ministerio de Economía también ha nombrado consejero de la CNMV a Ángel Estrada García, asesor del gobernador del Banco de España, José Luis Escrivá. Estrada ocupará el puesto que deja Dolores Beato tras finalizar su segundo mandato. El nuevo consejero ejercerá durante seis años sin posibilidad de reelección. Es licenciado en Economía por la Universidad Complutense de Madrid y máster en Economía y Finanzas por el Centro de Estudios Monetarios y Financieros (Cemfi).

Estrada desarrolla buena parte de su carrera profesional en el Banco de España, institución a la que se incorporó en 1990. Entre 2020 y 2024 fue director general de Estabilidad Financiera, Regulación y Resolución y, desde 2025, ejerce como asesor del gobernador. También ha dirigido el departamento de Estabilidad Financiera y Política Macroprudencial y fue coordinador ejecutivo de Asuntos Internacionales. En el ámbito europeo, fue miembro del Consejo de Supervisión y del Consejo de Administración de la Autoridad Bancaria Europea.

Antes de regresar al Banco de España ocupó responsabilidades en la Administración General del Estado. Entre 2009 y 2012 fue director general de Análisis Macroeconómico y Economía Internacional del Ministerio de Economía y anteriormente trabajó como asesor en la Oficina Económica del presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero.