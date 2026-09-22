Francia se queda sin gasolina: miles de estaciones sufren desabastecimiento

Toda Europa atraviesa un encarecimiento de la gasolina y el diésel que, según todo apunta, se agravará el mes que viene con el cierre del grifo petrolero de Arabia Saudí a la Unión Europea, tal y como contamos aquí hace unos días. Aunque ningún país europeo se libra de esta subida de precios, Francia parece estar experimentando ya una escasez de combustible en buena parte de sus estaciones de servicio.

Así se desprende de los datos que el Gobierno francés actualiza a diario. Este martes reportan que el 14% de las estaciones de servicio francesas experimentan dificultades, es decir, que les falta al menos un producto de diésel o de gasolina. Por ejemplo, para que una estación se etiquete como "en dificultad" tiene que quedarse sin todo el diésel o sin toda la gasolina. Así, si se quedara sin SP98, pero aún tuviera SP95, no entraría en ese porcentaje.

Más de 1.300 gasolineras tienen escasez de diésel o gasolina

Hay que tener en cuenta que ese porcentaje se calcula sobre un total de unas 9.900 estaciones, lo que equivale a alrededor de 1.386 gasolineras con escasez de diésel o gasolina. Tal y como se puede ver en la web citada, la situación fue peor el domingo y el lunes, con un 17% y un 15% de gasolineras afectadas por esta escasez, respectivamente.

Según el Gobierno de Francia, esta situación no es alarmante ya que la mayoría de las estaciones de servicio que reportan escasez de diésel o gasolina son propiedad de la empresa TotalEnergies, que estaría vendiendo a unos precios inferiores a los que marca el mercado, haciendo que un mayor número de conductores vayan a sus gasolineras y los productos se agoten con mayor velocidad.

Este lunes, el ministro de Economía, Roland Lescure, expresó que "el 91% de las estaciones en dificultades son de TotalEnergies, como consecuencia directa del tope de precios. No tenemos ninguna preocupación para los próximos dos meses. En general, tenemos reservas estratégicas completas en Francia, por lo que no tenemos problemas de suministro en este momento".

El Gobierno francés le resta importancia

La realidad es que TotalEnergies lleva desde marzo aplicando un tope intermitente a los precios de los combustibles. En la actualidad, en sus gasolineras el litro de gasolina está limitado a 1,99 euros y el de diésel a 2,25 euros, mientras que el precio medio del diésel alcanzó los 2,41 euros el domingo. No es de extrañar, por tanto, que la mayoría de sus estaciones alerten de rotura de stock: muchos conductores acuden a ellas para repostar lo más barato posible.

El ministro de Economía declaró también: "Tenemos una visión muy clara de las próximas seis u ocho semanas. Y después, por supuesto, dependerá de cómo evolucione el conflicto en Oriente Medio. Por eso el presidente de la República quiso que nos reuniéramos hoy [lunes] con el primer ministro para tratar este asunto y asegurarnos de que, si surge algún problema de suministro, encontremos soluciones".

Sea como sea, más de 1.300 estaciones de servicio en Francia alertan de escasez de diésel o de gasolina, en un contexto en el que los precios probablemente seguirán subiendo y los distintos conflictos bélicos están reduciendo la oferta de petróleo, lo que empeora la situación global.