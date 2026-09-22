Los 10 países de la Unión Europea donde es más difícil emanciparse para los jóvenes
Según los últimos datos de Eurostat, España es el cuarto país de la Unión Europea con la edad de emancipación más alta, empatada con Italia. La media de la UE es de 26,3 años; en España, de 30,2. Esa cifra supera los 30 años desde el estallido de la pandemia y se mantiene por encima de esa cota durante el mandato de Pedro Sánchez.
Rumania ocupa el décimo puesto en este ranking con 27,4 años de media para emanciparse.
Malta ocupa el noveno puesto de este ranking con 27,5 años de media.
Bulgaria ocupa el octavo lugar en este ranking al tener una edad media de emancipación de 27,9 años.
Eslovenia es el séptimo país de este ranking con la edad de emancipación más alta de la Unión Europea, con 28,8 años de media.
Portugal es el sexto peor país para emanciparse siendo joven, con una edad de emancipación de 28,8 años de media.
Italia es el quinto país peor parado de este ranking con 30,2 años de media, igual que España.
España ocupa el cuarto puesto con una edad de emancipación de 30,2 años de media.
Eslovaquia completa el podio con el tercer puesto al tener una edad de emancipación de 30,9 años de media.
Grecia se coloca segundo como el país con la edad de emancipación más elevada de la UE con 30,9 años de media.
Croacia es el país con la edad de emancipación más alta de la Unión Europea con 31,5 años de media.