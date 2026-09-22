Alertan de que el gasto en pensiones crecerá 6 veces más en España que en la UE-27

España encara las próximas décadas con uno de los mayores desafíos de Europa en materia de pensiones. Las proyecciones oficiales del informe Ageing Report de la Comisión Europea permiten poner cifras al problema y comparar la evolución prevista del sistema español con la del resto de países de la Unión Europea. El diagnóstico resulta especialmente revelador, porque España enfrenta el aumento del gasto más intenso de toda la UE y lo hace, además, con una Seguridad Social lastrada por el continuo deterioro de sus cuentas.

Como explica Fedea en un informe sobre la cuestión, los técnicos de la Comisión estiman que, entre 2022 y 2050, el gasto público español en pensiones aumentará en 4,19 puntos de PIB, frente a apenas 0,66 puntos en el conjunto de la UE. Nuestros registros son seis veces más abultados que los del promedio de los países miembros; de hecho, somos el país de la Unión donde más crecerá el gasto previsto en pensiones desde el presente hasta 2050.

Así, la Comisión Europea sitúa el gasto público en pensiones de España en el 13,1% del PIB en 2022, pero proyecta que alcance el 17,3% del PIB en 2050. Parte fundamental de este incremento se explica por la demografía: solamente el envejecimiento de la población añadiría 10,36 puntos de PIB de gasto entre 2022 y 2050 si no operasen otros factores compensatorios. La tasa de dependencia aumentará, pues, en 30,52 puntos porcentuales y, por cada 1 punto adicional de dicha tasa, el gasto crecería alrededor de 0,34 puntos de PIB.

Otro indicador relevante evaluado por Fedea a partir del informe de la Comisión es el referido al déficit del sistema. El saldo entre las cotizaciones destinadas a pensiones y el gasto correspondiente era equivalente al -0,2% del PIB en 2022. Para 2050, el Ageing Report proyecta que alcance el -2,7% del PIB. El deterioro acumulado es, por tanto, de unos 2,5 puntos de PIB, lo que convierte a España en el sexto país de la UE donde más empeora este balance financiero.

Con todo, las cuentas de nuestra Seguridad Social ya están sensiblemente "maquilladas" por las transferencias que se realizan cada año desde los Presupuestos Generales del Estado, de modo que el déficit real es mucho mayor y, según Fedea, rozó los 55.000 millones durante el ejercicio 2023. Por tanto, estamos mal si tomamos como referencia la contabilidad oficial y muy mal si nos fijamos en la verdadera aritmética del sistema.

El trabajo introduce también un indicador actuarial de sostenibilidad que compara, de forma simplificada, el valor de las cotizaciones realizadas a lo largo de la vida laboral con el valor esperado de las pensiones recibidas. Para España, el indicador arroja en 2022 un valor de 1,34. Esto significa que, bajo las hipótesis empleadas, por cada 1 euro aportado se obtienen 1,34 euros de pensión en términos comparables, un resultado que apunta a una situación inicial de insostenibilidad actuarial. Eso sí: el informe proyecta que, hasta 2050, este indicador bajará de 1,34 a 0,9, lo que significa que la generosidad de las pensiones actuales se paga no solamente a costa de reducir salarios presentes, sino también de recortar pensiones futuras.

De hecho, el escenario que maneja Fedea proyecta una caída muy importante de la tasa de reemplazo, es decir, de la relación entre la primera pensión y el salario previo. En este indicador, España experimentará la mayor caída de toda la UE, con una reducción de 12,6 puntos porcentuales, frente a 7,2 puntos en Francia, 6,2 en Suecia y 1,6 en Alemania. El estudio relaciona esta evolución con el aumento de los años necesarios para obtener el 100% de la base reguladora y con el hecho de que una proporción creciente de pensiones quedará limitada por una pensión máxima cuya evolución será inferior a la de los salarios.

También va a aumentar la edad efectiva de jubilación que marca la salida del mercado laboral y el inicio del cobro de la pensión. La edad legal pasa de 66 años y dos meses en 2022 a 67 años desde 2027, mientras que el modelo incorpora el efecto de los nuevos incentivos y penalizaciones asociados a adelantar o retrasar la jubilación. La carrera laboral media de los nuevos trabajadores crecería unos 2,6 años hasta 2050, mientras que la tasa de actividad de las personas de 65 a 74 años aumentaría aproximadamente 12,4 puntos, siendo este el mayor incremento previsto en la UE. Tendremos a más mayores trabajando y, a cambio, sus pensiones serán ostensiblemente más bajas que las actuales. Y todo ello con el agravante de que, para apuntalar la generosidad presente de la Seguridad Social con los pensionistas actuales, esos mayores de mañana que deberán trabajar más años son hoy los trabajadores que soportan cotizaciones cada vez más altas y, por tanto, salarios cada vez más bajos.