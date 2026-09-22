La agricultura de Murcia no teme competir, pero exige controles ante "los abusos" de Marruecos

Murcia quiere seguir siendo la Huerta de Europa. Y su nuevo consejero de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca, Joaquín Buendía, reivindica una agricultura que dejó atrás hace tiempo la imagen de un campo tradicional para convertirse en una actividad altamente tecnificada, profesionalizada y orientada a la exportación. Una región que, con apenas el 2% del territorio nacional, concentra una potente industria agroalimentaria y ha convertido la escasez de agua en un incentivo para desarrollar sistemas de regadío, reutilización y eficiencia que el propio consejero sitúa como referencia internacional.

Los datos respaldan esa vocación exportadora. Buendía ha destacado en una entrevista concedida al programa de esRadio En Clave Rural que las exportaciones agroalimentarias murcianas superaron los 7.300 millones de euros en 2025 y que en el primer semestre de este año ya habían rebasado los 4.100 millones, cifras que mantienen a la Región entre los territorios españoles con mayor dinamismo exterior. Para el consejero, el problema del campo murciano no es su capacidad para competir: defiende una Región que "no tiene miedo a la competencia", pero exige que esa competencia se produzca con unas reglas equivalentes, sin que los agricultores españoles tengan que competir con productos sometidos a menores exigencias regulatorias "para seguir siendo la Huerta de Europa".

Es precisamente ahí donde aparece uno de los principales caballos de batalla del nuevo consejero: las importaciones procedentes de terceros países y, en particular, la necesidad de hacer cumplir las condiciones pactadas por la Unión Europea con socios comerciales como Marruecos. Buendía reclama que se cumplan esos acuerdos comerciales y que las cláusulas de salvaguarda y las llamadas cláusulas espejo no se queden en el papel, de forma que los productos que llegan al mercado comunitario estén sometidos a controles suficientes. "Aunque estén, luego hay que hacerlas cumplir", advierte.

Fronteras que no se controlan lo suficiente

Y es en ese contexto cuando el consejero lanza su crítica más contundente al Gobierno: "Si hablamos de fronteras, desde luego este Gobierno, si no controla a 80.000 personas, ¿cómo va a controlar unos kilos de tomate?". Reclama a Bruselas que vigile a los países terceros y refuerce los controles en los puertos de entrada para evitar la competencia desleal.

Buendía asegura haber trasladado esta reivindicación tanto al ministro de Agricultura como a la Comisión Europea, y considera insuficientes los controles sobre las mercancías que entran en la Unión. Su argumento es que no se puede exigir al productor español que soporte una regulación cada vez más exigente en materia ambiental, sanitaria y laboral mientras compite con productos procedentes de países sujetos a otras condiciones. La misma denuncia la extiende al interior de la propia UE: Buendía cuestiona que determinados Estados miembros autoricen excepcionalmente productos fitosanitarios que España no permite, una diferencia que, a su juicio, coloca a los agricultores españoles en inferioridad de condiciones.

La agricultura no es el único músculo del sector primario murciano. La ganadería, especialmente la porcina y la avícola, ocupa también un lugar destacado en la economía regional, aunque el propio consejero admite que a menudo queda eclipsada por la imagen internacional de la Huerta. Murcia cuenta con empresas de peso en el sector cárnico y exporta ganado y productos fuera de la Región. Buendía reivindica una actividad que también ha tenido que afrontar un intenso proceso de modernización para adaptarse a una regulación europea cada vez más exigente.

Ganadería y pesca, los otros frentes del campo murciano

El reto inmediato pasa, entre otras cuestiones, por la gestión de los residuos y por mantener la competitividad de unas explotaciones sometidas a una creciente presión normativa. El consejero considera que el sector agrario, ganadero y pesquero es uno de los más regulados de la economía europea y destaca que, pese a ello, los productores murcianos han seguido invirtiendo y adaptándose. El objetivo de su departamento es que esa modernización no termine convirtiéndose en una carga que haga inviable la actividad frente a competidores sometidos a exigencias distintas.

Más dramática es la fotografía que Buendía dibuja del sector pesquero. El encarecimiento del combustible, unido a las restricciones de días de faena impuestas por la normativa comunitaria, está llevando al límite a una flota mediterránea formada fundamentalmente por pequeñas embarcaciones de proximidad. El consejero califica de "héroes" a quienes siguen saliendo a la mar y reclama que se aumenten los días de pesca y que las decisiones tengan en cuenta las particularidades de cada litoral. En su opinión, no tiene sentido que una especie considerada desfavorecida en términos generales termine determinando los días de actividad de toda la flota mediterránea.

Buendía asegura además que los caladeros mediterráneos se han recuperado y que ahora es necesario trasladar esa recuperación a una mayor actividad pesquera. En una entrevista reciente ya había reclamado en Bruselas recuperar los 180 días de trabajo para la flota mediterránea en 2027. En la conversación con En Clave Rural insistió en que la pesca de proximidad no puede tratarse como si fueran grandes buques congeladores: son barcos que faenan durante horas, venden prácticamente toda su producción en las lonjas cercanas y forman parte de la economía y del paisaje de los municipios costeros.

Agua, Bruselas y relevo generacional: las batallas del mandato

El agua será otra de las grandes batallas de Buendía. El consejero defiende el trasvase Tajo-Segura como una infraestructura esencial para la Región y destaca que las reservas actuales de la cuenca del Segura se sitúan por encima del 50%, aunque, según explicó, sin las aportaciones del trasvase estarían en torno al 25%. Murcia reclama además que la política hídrica se aborde con una visión nacional, con un plan que ordene los recursos disponibles en toda España. El propio Buendía ha situado la continuidad del trasvase entre las prioridades que pretende defender ante el Ministerio de Agricultura.

A medio plazo, el otro gran frente será el relevo generacional y el futuro de la PAC. Buendía prepara un plan de ayudas y acompañamiento para facilitar la incorporación de jóvenes y nuevos profesionales al sector, al tiempo que mira con preocupación al próximo marco financiero europeo. Su objetivo es amortiguar en España y en Murcia el impacto de las decisiones que adopte Bruselas sobre la futura política agraria y pesquera. Porque el mensaje que recorre toda su intervención es el mismo: Murcia quiere seguir siendo la Huerta de Europa, pero para ello no pide que se cierre la puerta a la competencia. Pide que, cuando esa puerta se abra, las reglas sean las mismas para todos.