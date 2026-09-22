La hija de Juan Roig cuenta cómo Mercadona pasó de pequeño matadero a imperio de los supermercados

La historia de Mercadona es la de una compañía que ha podido crecer y fidelizar a sus clientes ofreciendo un servicio de gran calidad a un precio accesible para la mayoría de personas. Por ello, no es de extrañar que sea la mayor cadena de supermercados de nuestro país y la que cuenta con una mayor cuota de mercado.

Pero lo cierto es que esta compañía, lejos de las ideas arquetípicas que trata de difundir la izquierda sobre los empresarios y el capitalismo, es también un ejemplo que muestra la importancia de una cultura empresarial que apuesta por el cliente y el trabajador, sin necesidad de que desde la política se intervenga en su actividad.

Así lo explicaba en una entrevista concedida para un podcast en el año 2023 la ceo de Mercadona Online e hija del presidente de la compañía, Juana Roig, que detallaba el proceso de desarrollo de la startup nacida dentro de Mercadona, que opera como una división tecnológica independiente y está dedicada a la modernización del canal digital del gigante valenciano de la distribución.

El modelo de Mercadona

La clave que explica el éxito de Mercadona es su modelo de negocio. Precisamente, durante la citada entrevista Juana Roig explicó que "nosotros lo que tenemos es un surtido eficiente". "Son más o menos 7.000 referencias lo que vendemos", detalló, incidiendo en que los productos se dividen en cinco categorías: alimentación, bebida, cuidado físico, aseo personal y limpieza del hogar. "Si no entras en esas cinco categorías, no estás en Mercadona", aseguró.

Del mismo modo, durante la entrevista la hija del empresario valenciano también quiso destacar la importancia de la cultura empresarial de Mercadona. "Nosotros lo que intentamos es que el cliente esté contento, que el trabajador esté contento, que el proveedor que sirve a Mercadona esté contento, que la sociedad quiera que Mercadona exista", destacó.

Precisamente, en este esquema hay dos factores que destacan especialmente: la atención al cliente y las condiciones de trabajo de los empleados. Al respecto, Roig explicó que en la empresa denominan "jefe" principalmente a los clientes: "cuando ellos hablan de cliente, ellos hablan de jefe", explicó, asegurando que "los 96.000 empleados saben lo que es el jefe", incidiendo en que el cliente "es el que tiene el poder sobre la vida y la muerte de la empresa".

Por otra parte, la hija del presidente de Mercadona también destacó durante la entrevista que la empresa "paga por encima de lo que sería normal". Al respecto, cabe recordar que la cadena de supermercados valenciana comparte recurrentemente con sus empleados los beneficios obtenidos y, además, les proporciona una semana adicional de vacaciones cada año.

"Hay un reparto de beneficios con empleados", explicó la empresaria durante la conversación, recordando que "todos los empleados tenemos una prima, que es un salario que es como un bonus". Así, detalló que esta prima "es como un bonus de una mensualidad que si Mercadona llega a sus objetivos —que no ha habido un año que eso no haya sucedido— y tú apruebas tu entrevista de evolución, (…), si has cumplido o no, todo el mundo cobra esta prima". Por tanto, "tienes tu salario normal y luego esta prima".

El futuro de Mercadona

En la entrevista, la ceo de Mercadona Online también tuvo ocasión de explicar cómo había surgido la compañía que, en la actualidad, se ha convertido en la mayor cadena de distribución en España. En este sentido, relató que todo comienza con su abuelo, que era porquero. "Cuidaba cerdos, era un matadero de cerdos que luego también montó tiendas, sobre todo para vender esto, y botes de tomate y alguna cosita más", detalló, incidiendo en que "tenía una empresa familiar pequeñita".

Así, la hija menor de Juan Roig explicó que la idea de abrir estas tiendas era algo complementario a la actividad principal del matadero que tenía su abuelo. "Montaron como ocho tiendas y se llamaba Cárnica Roig", explicó, detallando que "ahí, una empresa familiar, tenían varios hermanos, y al final se la terminó quedando mi padre y la escaló".

Este es el legado del que Juana Roig es heredera. Sin embargo, según explicó durante la entrevista, ser la hija del empresario valenciano también tiene sus aspectos negativos internamente en la empresa. "Es un palo, que tienes una parte buena y su parte mala", aseguró. De este modo, detalló que, como hija del dueño de la compañía, "tienes la etiqueta, lo sabes, ya está". "Todo el mundo que te ve, no te ve a ti", añadió, lamentando también que "esto también da un poco de rabia".