Los problemas de suministro de combustible en Francia alertan a los transportistas españoles

"Esta mañana, el 17 % de las estaciones de servicio carecen de al menos un tipo de combustible". Esta es la alerta que lanzó el pasado lunes el ministro de Economía, Roland Lescure, en la radio pública francesa France Inter. "No existe ningún problema sistémico ni estratégico", aclaró al instante. No opinan lo mismo en el sindicato que aglutina estos establecimientos. "No es insignificante", apuntan. Son 1.500 estaciones, cerca de una quinta parte del total. La advertencia ha llegado a este lado de la frontera y cerca de 20.000 transportistas que diariamente cruzan los Pirineos han recibido el aviso: "Llenen al máximo los depósitos de combustible de sus camiones antes de cruzar la frontera".

La recomendación parte de la Federación Nacional de Asociaciones de Transportes de España (Fenadismer), que ha pedido a las empresas y autónomos que realizan transporte internacional tener presente estos problemas de desabastecimiento en el país vecino. La federación aconseja no solo llenar los depósitos antes de abandonar España, sino también diseñar las rutas teniendo en cuenta posibles problemas para repostar en los grandes corredores franceses y controlar el nivel de combustible con mayor frecuencia de la habitual.

Desde la Asociación de Transporte Internacional por Carretera (Astic), sin embargo, rebajan el riesgo inmediato para los camioneros españoles. Su vicepresidente ejecutivo, Ramón Valdivia, explica que, salvo casos muy aislados, los vehículos salen de España con combustible suficiente para completar el trayecto de ida y vuelta y, por tanto, no suelen necesitar repostar durante sus rutas por Francia.

"El problema se circunscribe a las estaciones de servicio de TotalEnergies", aclaró el ministro galo, algo que confirman a este periódico portavoces de Mobilians en conversación telefónica. "El problema es que es una de las redes más extensas del país", aclaran. Según los datos disponibles, el 90 % de las estaciones afectadas por este desabastecimiento parcial pertenece a esta petrolera. "El problema, además, estaría bastante localizado en las zonas noreste y este del país", apunta Valdivia.

El vicepresidente de Astic relaciona esta falta de combustible con la política de precios aplicada por TotalEnergies, que estableció voluntariamente un tope a determinados carburantes a indicación del Gobierno francés. En la misma línea se pronuncia Mobilians. "La horquilla normal está entre 2,40 y 2,50 euros el diésel. En estas estaciones está por debajo de los 2 euros", señalan a este periódico.

Fenadismer pone, por su parte, el foco en la dependencia francesa de las importaciones de gasóleo. Tras las sanciones impuestas a Rusia, Francia tuvo que reconfigurar su mapa de suministro y aumentar el peso de otros proveedores, entre ellos países europeos, Oriente Medio, Estados Unidos e India.

Pese a ello, Astic asegura que hasta ahora ninguno de sus afiliados ha comunicado afectaciones en sus rutas por Francia. Tampoco aprecia, por el momento, riesgo de contagio a España.

"La información que nos han trasladado nuestras petroleras coincide con lo señalado por la vicepresidenta tercera, Sara Aagesen, y, por el momento, no parece que el episodio registrado este fin de semana en Francia vaya a contagiarse a nuestro país", señala Valdivia.

La actual tensión en los mercados energéticos ha añadido presión a ese sistema de abastecimiento. La caída del tráfico de petroleros a través del Estrecho de Ormuz y los problemas en otras rutas de suministro están tensionando el mercado de productos refinados, especialmente el del diésel.

Precios disparados

La presión se refleja también en los precios. En agosto, los combustibles y lubricantes para el transporte personal se encarecieron un 23,8 % respecto al mismo mes de 2025 en el conjunto de la Unión Europea, según Eurostat. Francia estuvo entre los países con mayores subidas, con un avance del 27,4 %, solo por detrás de Bulgaria, Lituania, Finlandia y Alemania.

El diésel es uno de los combustibles donde más se está notando el encarecimiento. Solo entre julio y agosto, su precio aumentó un 8,3 % de media en la Unión Europea, frente al 3,3 % de la gasolina. El gasóleo subió en 26 de los 27 países comunitarios.

La diferencia con España ya está alterando incluso los hábitos a ambos lados de la frontera. En los últimos días, algunas estaciones de servicio del norte del país han detectado una mayor presencia de conductores franceses atraídos por unos carburantes más baratos. La brecha es especialmente amplia en el diésel: repostar en España puede resultar unos 41 céntimos por litro más barato que en Francia, lo que supone un ahorro de alrededor de 20,50 euros al llenar un depósito de 50 litros.

Para los camioneros, sin embargo, la principal preocupación no es tanto aprovechar esa diferencia como asegurarse de poder completar sus rutas sin problemas. De ahí el aviso de Fenadismer de cruzar los Pirineos con los depósitos llenos ante la posibilidad de encontrar estaciones sin gasóleo en determinados corredores.