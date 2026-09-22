Quién es Zohran Mamdani, el radical alcalde de Nueva York con quien se reúne Sánchez

Pedro Sánchez se reunirá este 23 de septiembre con el actual alcalde de Nueva York Zohran Mamdani, en un encuentro que tendrá lugar en Gracie Mansion, la residencia oficial del alcalde de Nueva York. Mamdani es un político con ideales socialistas que es desconocido para la gran mayoría del público español, aunque en este medio ya hemos hablado sobre él en multitud de artículos. En este artículo te contamos algunas de las claves del nuevo alcalde de la Gran Manzana.

En primer lugar, hay que decir que Zohran Mamdani se caracteriza por ser socialista y musulmán, dos rasgos de los que hace gala. Pertenece al ala más socialista del Partido Demócrata, junto a personalidades como Alexandria Ocasio-Cortez. La defensa de propuestas como la educación pública gratuita, el transporte público gratuito, el control de precios de la vivienda o los supermercados públicos es lo que le ha llevado a ser alcalde de Nueva York.

Comenzó espantando 6.000 millones en proyectos

Desde el comienzo de su legislatura, en enero de este año, Mamdani ha protagonizado varias polémicas con algunos de los empresarios más famosos de la ciudad. El caso más conocido es el señalamiento público al CEO de Citadel, Ken Griffin, en un vídeo en el que el alcalde se grabó señalando la vivienda en la que residía el multimillonario. La respuesta de este fue paralizar un proyecto valorado en 6.000 millones de dólares previsto en Nueva York y trasladarlo a Miami, algo que ya contamos aquí.

En cuanto a la cuestión de la vivienda, el alcalde ha anunciado que tiene intención de hacer un "uso agresivo" de una ley que permite la expropiación de vivienda a caseros que se consideren "negligentes", donde estos últimos seguirían teniendo la propiedad de la vivienda, pero no podrían ni usarla ni tampoco recibirían una compensación económica. También ha aprobado una congelación de los alquileres que entrará en vigor el 1 de octubre y afectará a aproximadamente un millón de apartamentos de renta regulada.

La vivienda sigue siendo un problema

Hay que decir también que las medidas que ya ha aplicado no han servido para reducir el precio de los alquileres en Nueva York, que no ha dejado de subir desde que llegó al poder y ha roto una racha de varios meses de caídas (como explicamos aquí).

Por otro lado, se espera que a finales de 2027 dé comienzo su programa de supermercados públicos, con el que pretende abrir cinco establecimientos (uno por distrito) en Nueva York. El primero está previsto en el Bronx; el segundo, en East Harlem, no abriría hasta 2029. La idea ya ha generado un fuerte rechazo entre pequeños comerciantes, bodegas y supermercados independientes, que alegan competencia desleal por parte del Ayuntamiento. Hay demandas en tribunales estatales y federales.

Ha crecido la evasión en el pago del transporte público

En relación con la gratuidad del transporte público, muchos neoyorquinos se lo han tomado al pie de la letra y han dejado de pagar el autobús. Casi la mitad de los usuarios de autobuses locales (un 48% aproximadamente) evadió el pago en el primer semestre de 2026, según la Autoridad Metropolitana del Transporte (MTA). La pérdida de recaudación respecto al mismo periodo de 2025 es de 31 millones de dólares. La evasión en esos autobuses ha subido unos cuatro puntos porcentuales en comparación con el primer semestre del año pasado.

Estas son algunas de las cuestiones más importantes que rodean al alcalde de Nueva York, al que seguramente Pedro Sánchez trate de pedir consejo y cuyas recetas no sentarían nada bien a la economía y sociedad española, de la misma forma que no están sentando bien a la ciudad de Nueva York.