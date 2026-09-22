Sánchez gasta 400.000 euros en clases de inglés y francés para sus altos cargos

El Ejecutivo de Pedro Sánchez ha gastado casi 400.000 euros en cursos de idiomas para sus empleados de mayor rango en lo que va de año 2026. A continuación, enumeramos los tres contratos que distintos ministerios han adjudicado a empresas dedicadas a impartir cursos de idiomas.

170.200 euros gastados por el Ministerio de Hacienda

En lo que va de año, el Ministerio de Hacienda ha gastado 170.200 euros en cursos de inglés (mayoritariamente) y de francés para altos cargos del ministerio, tanto presenciales como de forma online. La duración del contrato es de un año.

Esto es lo que podemos leer en la descripción de dicho contrato: "El presente contrato tiene por objeto la contratación de los servicios de una empresa de formación dedicada a la impartición de idiomas en las modalidades de clases presenciales y videoconferencia de inglés y francés destinadas a las personas que desempeñen puestos que tengan la consideración de alta gestión y cualquier otro grupo autorizado expresamente por la Subdirección General de Recursos Humanos que por sus funciones requieran tener un conocimiento del idioma y estén destinadas en el Ministerio de Hacienda".

192.240 euros del Ministerio de Agricultura

Por su parte, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha destinado un total de 192.240 euros para un "servicio de impartición de cursos de idiomas de inglés y francés para el personal del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación", cuya duración será por 24 meses.

El objetivo de dicho contrato es "ofrecer una solución global de formación en idiomas orientada al desarrollo profesional y personal de los empleados públicos del Departamento, proporcionándoles los conocimientos, habilidades y competencias que optimicen el desempeño de su actividad profesional. En concreto, el servicio de impartición de clases de idiomas tendrá como fin la mejora de los niveles de conocimiento del idioma en los siguientes aspectos: 1) comprensión y expresión oral; 2) comprensión y expresión escrita; 3) reglas y normas gramaticales; 4) vocabulario".

Y 37.352 euros gastados por el Ministerio de Inclusión

Por último, tenemos que el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones se gastó un total de 37.532 euros en cursos de inglés y francés para sus altos cargos, cuya duración es de un año.

Así podemos leer en el anuncio: "El objeto del contrato consiste en la contratación de servicios de docencia en formación para el aprendizaje y perfeccionamiento del idioma inglés y francés en tres niveles (básico (A1-A2/intermedio B1-B2/avanzado C1-C2), en formato interactivo presencial/videoconferencia en grupos de número reducido o clases individuales, destinadas a altos cargos del Departamento y al personal que desempeñe funciones de forma habitual que requieran el conocimiento técnico de los idiomas inglés y/o francés, debiendo acreditarse esta necesidad derivada de su puesto de trabajo".

Aún quedan más contratos por adjudicar

Es decir, en lo que va de año el Gobierno de Pedro Sánchez ha gastado 399.972 euros en cursos de idiomas para altos cargos de tres ministerios. Sin embargo, esto no es todo: aún quedan pendientes de adjudicar otros contratos, entre ellos los del Ministerio de Transportes (96.316, 208.654 y 206.508 euros, sin impuestos) y uno del Ministerio de Economía por 49.830 euros sin impuestos, entre otros.

Así pues, el Gobierno gasta, a través de sus distintos ministerios, cientos de miles de euros en una formación para altos cargos que quizá ya deberían tener para ocupar esos puestos, aunque siempre resulte más fácil meter la mano en el bolsillo de los contribuyentes para pagar este tipo de servicios.