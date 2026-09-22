Un ex alto cargo de la Seguridad Social con el PSOE pide "rehabilitación" para las bajas por salud mental

La inquietud por la subida de las bajas laborales en España va en aumento. El último trabajo del ex secretario de Estado de la Seguridad Social con el PSOE, Octavio Granado, para Fedea es una prueba más de la creciente preocupación por este fenómeno. Y no es para menos.

En los últimos tiempos, las denuncias de empleadores y patronales ante esta situación son constantes. Y es que, al coste de tener que sufragar una baja (cotizaciones, parte del salario, complementos, contratación de sustitutos...) se le suma el desajuste que supone sobre la operativa empresarial. Esta situación está poniendo al límite a muchos negocios del país, y a su vez, está contribuyendo a erosionar todavía más las maltrechas cuentas de la Seguridad Social.

Aumenta la tensión en la Seguridad Social

Respecto a la partida pública, y según recuerda el documento que firma este alto cargo tanto bajo el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero como de Pedro Sánchez, el gasto en prestaciones por incapacidad temporal (IT) a cierre de 2025 fue de 18.413,3 millones de euros. Esta cuantía ha supuesto que, por primera vez en la historia, el porcentaje de gasto en esta prestación supere el 10% de los ingresos por cotizaciones sociales (el 10,4%).

Lejos de caer en el argumentario de miembros del Ejecutivo, como Pedro Sánchez, Yolanda Díaz o Mónica García, que niegan la existencia de bajas laborales fraudulentas y se limitan a calificar de "derechos" estas ausencias, Granado llega a cuestionar las tesis de la izquierda en este punto.

Ni listas de espera ni trabajadores mayores

Por ejemplo, el ex número dos de la Seguridad Social señala que "es frecuente que en foros sanitarios y pronunciamientos de las organizaciones sindicales abunda la tesis de que este incremento de gasto tiene una causa fundamental, que no es otra que el deficiente funcionamiento del sistema sanitario. Es evidente que el retraso en diagnósticos, pruebas, intervenciones y sobre todo la ausencia absoluta de rehabilitación juega un papel importante en el incremento de la prestación, pero atribuirle un papel fundamental en el crecimiento de la prestación es excesivo". Granado hace esta afirmación apoyándose en que "nada explicaría que dos territorios con indicadores de calidad asistencial, listas de espera, ratios profesionales/usuarios, etc, dispares compartan una evolución similar en el incremento de la prestación".

Granado también cuestiona la vinculación del envejecimiento de los trabajadores españoles con las bajas. "Otras de las explicaciones al uso atribuyen el incremento del gasto prestacional vinculándolo al mayor número de trabajadores con una edad superior a cincuenta y cinco años, y como antes, hay una parte indudable de relación entre el aumento de la IT derivada de enfermedad común y el aumento de la población activa ocupada en este segmento poblacional. Pero tampoco ésta en una causa que sirva para explicar los incrementos" comenta. De hecho, según los datos de la patronal de mutuas Amat recogidos por Libre Mercado, donde se han disparado las bajas es, precisamente, en los trabajadores más jóvenes (a diferencia de los más mayores), lo que resulta contraintuitivo e invita a pensar que hay otros motivos que explican este fenómeno a diferencia de los sanitarios.

Una cuestión de incentivos

Frente a estos argumentos, para Granado la causa de las bajas está más relacionada con los incentivos económicos. Y es que, "cuando los recortes de las plantillas amenazan los puestos de trabajo, la crisis destruye empleos y negocios, y el empleo es más que nunca un bien económico, escaso, hay trabajadores que acuden a trabajar en un estado de salud deficiente. No tengo ninguna duda de que esto es así. Siguiendo este razonamiento, ahora hay trabajadores que viven en un mercado laboral en el que cubrir adecuadamente puestos de trabajo es complicado, los nuevos trabajadores tienen peor desempeño que los antiguos y el desempleo disminuye" señala.

Como consecuencia, "si aceptamos el primer aserto (trabajamos enfermos para no poner en riesgo nuestro puesto de trabajo cuando este corre peligro), deberemos aceptar el segundo: Hay trabajadores que debido a la mayor dificultad de ser sustituidos, hacen uso discrecional de la prestación para el cuidado de familiares, como elemento de presión ante las mejorables condiciones de trabajo, o para resolver problemas de estrés ante situaciones que perjudican su equilibrio emocional" añade, lo que supone reconocer la existencia de bajas fraudulentas.

"Es razonable que los trabajadores con mejor salud sean solidarios con los que la tienen peor, pero no es razonable que sean solidarios con quienes puedan hacer un uso indebido de la prestación" critica en este sentido.

"Rehabilitación" y "control" en salud mental

Por todo ello, el autor del informe también propone algunos cambios en el sistema, como la aplicación de bajas flexibles ("para las enfermedades en las que sea posible compatibilizar parcialmente recuperación y vuelta al trabajo") y una interesante mención sobre las bajas por salud mental en la que pide más seguimiento y control.

"Las bajas por salud mental deben pasar a control de los especialistas a partir de un momento en el que la enfermedad se manifieste como prolongada. En estas patologías y en muchas otras los servicios de rehabilitación del sistema público son insuficientes, y la renuencia de las Comunidades Autónomas a concertar servicios con las Mutuas colaboradoras es vergonzosa" considera.

"Ante los trastornos genéricamente agrupados en la rúbrica "salud mental" hay un problema añadido: La inasistencia prolongada al trabajo, recibiendo como único tratamiento fármacos psicoactivos, puede producir trastorno adaptativo en el momento de la vuelta, cuando no dependencia a los fármacos utilizados. En resumen, los procesos de rehabilitación para trabajadores en baja por IT derivada de enfermedad común deben ser obligatorios, para los servicios de salud, o alternativamente deben ser concertados con los servicios de las mutuas colaboradoras" añade.

Cabe recordar que en los últimos años hay un repunte importante de los procesos de baja relacionados con las algias y la salud mental, patologías de difícil objetivación y que son más fácil de fingir.

El antecedente

Granado concluye contando que "al año de tomar posesión por primera vez como Secretario de Estado de Seguridad Social, analizando la marcha de los indicadores de las prestaciones temporales de incapacidad temporal derivada de enfermedad común, descubrí que un porcentaje no importante pero sí significativo acumulaba bajas de larguísima duración. A fin de evitarlo, modificamos la normativa para que todas las prestaciones al año de duración tuvieran que pasar a control directo de los inspectores médicos del sistema".

"Cuando mis colegas de Hacienda discutían conmigo los efectos de esta medida, me miraban con un indisimulado escepticismo. En un año, el paso al control de los inspectores médicos redujo en un 50% los procesos que continuaban" celebra.