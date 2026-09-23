Alarma en la siderurgia española por los precios de la luz y el gas

En un contexto de aumento de los precios de la electricidad y el gas, la siderurgia española afronta un fuerte aumento de sus costes energéticos, con un sobrecoste estimado de 658 millones de euros entre marzo y diciembre de 2026. Así lo estima la Unión de Empresas Siderúrgicas (Unesid), que reclama un plan de choque para contener el impacto sobre la actividad industrial y reclama certidumbre sobre las condiciones energéticas de 2027.

Concretamente, según la estimación provisional de Unesid, de los 658 millones de euros previstos de sobrecoste energético, 452 millones corresponderán al periodo entre septiembre y diciembre. Así las coas, por fuentes de energía, el impacto calculado asciende a 403 millones de euros en electricidad y otros 255 millones en gas.

En este sentido, la organización señala que el deterioro de los costes se ha acentuado durante los últimos meses. De hecho, destacan que, en julio, el precio medio del mercado eléctrico alcanzó los 104,75 euros por megavatio hora (MWh), un 50,5% más que en junio.

Por su parte, en el caso del gas, el mercado ibérico del gas (Mibgas) registró en julio una media próxima a los 55,5 euros por MWh, un 23,5% superior a la del mes anterior. Con todo, las previsiones que maneja Unesid para el cuarto trimestre sitúan el precio de la electricidad en torno a los 143 euros por MWh y el del gas natural alrededor de los 76 euros por MWh.

Asimismo, Unesid identifica también el impacto de los servicios de ajuste del sistema eléctrico como uno de los principales problemas para las empresas siderúrgicas. Al respecto, la organización calcula que su coste rondará los 20 euros por MWh durante 2026.

Pero el problema ya está teniendo un impacto claro actualmente. Según Unesid, la presión sobre los costes energéticos ya está teniendo efectos sobre la actividad de las empresas. En concreto, aseguran que algunas compañías están registrando paradas de producción durante las horas de mayor precio eléctrico. Por ello, la organización advierte de que esta práctica puede aumentar si se mantienen los niveles actuales de precios.

En consecuencia, Unesid plantea elevar hasta 1.000 millones de euros la dotación destinada en 2026 a compensar los costes indirectos de dióxido de carbono (CO2), hasta el máximo permitido por la normativa europea, y conocer también la dotación correspondiente a 2027. Del mismo modo, la organización plantea también consolidar con carácter estructural una reducción del 80% de los peajes eléctricos para la industria electrointensiva.

Por otra parte, la organización propone que, mientras los costes de los servicios de ajuste y las restricciones técnicas permanezcan en los niveles actuales, estos se integren en los peajes para que puedan beneficiarse de la misma reducción. Además, otra de las medidas planteadas consiste en establecer mecanismos excepcionales y compatibles con el marco europeo que limiten temporalmente la transmisión del precio del gas al precio de la electricidad.