Cómo la debilidad de Arabia Saudí ante los hutíes eleva la incertidumbre y encarece más el crudo

En 2015, el actual líder saudí, Mohammed Bin Salman, era entonces un joven ministro de Defensa. Aquel año, en nombre de la necesidad de reforzar la protección de la frontera sur del país, llevó a Arabia Saudí a la guerra en Yemen, prometiendo una campaña rápida que terminaría con la amenaza de los hutíes en cuestión de semanas. Posteriormente, aseguró que la lucha llegaría al interior del territorio yemení, para así consolidar la victoria.

Once años más tarde, Bin Salman ocupa la jefatura de gobierno, pero la guerra sigue sin resolverse, la insurgencia parece ser hoy más fuerte que entonces y la amenaza que se pretendía contener no solamente sigue latente en la frontera sur del país, sino que incluso ha llegado a manifestarse en el mismísimo corazón del país.

Y es que, si bien los medios de comunicación occidentales no han prestado tanta atención a lo ocurrido, el pasado 15 de septiembre trascendió que las defensas aéreas saudíes destruyeron un dron hostil que voló hasta las puertas de La Meca y estaba a punto de entrar en el espacio aéreo restringido que protege la ciudad más sagrada del islam. Riad culpó a los hutíes, pero el grupo negó responsabilidad alguna.

Como la interceptación tuvo éxito y nadie resultó herido, el episodio parece haber quedado en un segundo plano, pero lo cierto es que el perímetro de seguridad saudí ha sido expuesto y la respuesta de Riad ha sido sorprendentemente tibia, puesto que se ha limitado a recabar el apoyo de Pakistán, en el marco del "Pacto de La Meca para la Defensa Conjunta" que se anunció el pasado mes de agosto y que vincula al país con Islamabad, así como con Turquía.

Por otro lado, Bin Salman viajó a Egipto para fortalecer los lazos con otro país que también necesita contener la amenaza hutí para garantizar la seguridad de la navegación por el mar Rojo y el estrecho de Bab el-Mandeb. Por dicha ruta circula el 15% del comercio marítimo mundial, el 30% del tráfico mundial de contenedores de mercancías y el 7% de la producción global de petróleo.

Lo que no emitió en ningún momento Bin Salman fue un mensaje dirigido a su propia población. Tampoco se anunció ninguna represalia o medida de respuesta, ni se trazó una línea roja pública para contener futuras acciones de los hutíes. El Ministerio de Exteriores saudí calificó el episodio como "un intento de provocación contra los musulmanes de todo el mundo", en referencia a la importancia de La Meca para suníes y chiíes. Con todo, agencias como Reuters y medios como Financial Times señalan que el príncipe heredero tendría miedo a que una campaña de mayor alcance exponga las instalaciones petroleras saudíes a nuevos ataques y arrastre al país a una guerra a gran escala.

La cautela exhibida por Riad puede ser prudente, pero también es el coste directo de las decisiones que se tomaron en su día y que no se han resuelto. El petróleo representa alrededor del 25% del PIB saudí y cerca del 60% de sus exportaciones. En 2026, las disrupciones y perturbaciones comerciales y energéticas que afectan a la región van a desacelerar el PIB hasta el 1,7%, frente a una tasa del 4,5% en 2025.

De momento, los daños en el oleoducto Este-Oeste y las perturbaciones en Yanbu han obligado a la petrolera estatal Aramco a redirigir sus exportaciones hacia otras rutas del Golfo. Los datos de seguimiento marítimo indican que los flujos saudíes a través del estrecho de Ormuz llegaron a cifras de apenas 700.000 barriles diarios el pasado mes de agosto, lejos de los 5,5 millones que circularían en un contexto de normalidad.

El sistema improvisado de trasvases entre barcos petroleros utilizado en toda la región para lidiar con las dificultades que se están dando en Ormuz ha elevado el coste operativo de los grandes buques petroleros por encima del umbral de los 30 dólares por barril, lo que se traslada finalmente al precio del crudo. Lo que sobre el papel aparece como un problema de disuasión militar se manifiesta cada vez más en los mercados en forma de mayores costes de transporte, rutas comerciales interrumpidas y una prima de riesgo geopolítico más elevada.

¿Defensa colectiva?

Seis semanas antes, en una cumbre celebrada en La Meca, Bin Salman firmó el citado acuerdo de defensa colectiva con el presidente Recep Tayyip Erdoğan, de Turquía, y el primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif. El pacto fue construido en torno a una cláusula de rotunda sencillez que evoca el quinto artículo de la OTAN al enunciar que un ataque armado contra uno de los tres Estados será considerado un ataque contra todos.

La firma del pacto en un lugar como La Meca fue deliberada, puesto que los tres países involucrados no querían que el pacto fuese interpretado como un memorando rutinario entre capitales, sino como una alianza sellada en la ciudad más sagrada del islam. Sin embargo, ahora que Riad se ha visto directamente amenazado por los hutíes, el pacto apenas se tradujo en comunicados de condena y muestras diplomáticas de solidaridad, de modo que nada más ha cambiado.

¿La explicación ofrecida por Ankara? Funcionarios turcos han reconocido que "el pacto todavía no es vinculante", que cualquier respuesta "requeriría ratificación y mecanismos conjuntos" y que el objetivo del acuerdo es "establecer una disuasión colectiva a largo plazo, no reaccionar rápidamente ante cada crisis". Así, Erdoğan ha presentado una explicación esencialmente teórica que pretende quitar peso a la efectividad presente del acuerdo firmado, pero precisamente esta retórica hace que el acuerdo no sirva como base para la disuasión, puesto que los adversarios miden lo que un tratado hace hoy, no lo que quizá llegue a hacer algún día.. Obviamente, en la actitud de Ankara puede estar pesando mucho el riesgo de que el país pueda verse arrastrado al avispero yemení y la consideración de que una confrontación con los hutíes sería un error estratégico que conviene evitar.

Por su parte, Islamabad reaccionó también con tibieza y ambigüedad. Su Ministerio de Defensa sugirió inicialmente que los ataques hutíes "podrían activar las disposiciones del pacto", pero, apenas un día después, el Ministerio de Exteriores afirmó que "no se estaba considerando ninguna acción militar" y que Pakistán actuaría "cuando llegase el momento". Posteriormente, transmitió a Irán una advertencia, instando al régimen de los ayatolás a contener a los hutíes. En la práctica, Pakistán adoptó el comportamiento de un mediador, no de un miembro activo del nuevo acuerdo de defensa colectiva. Así, de igual manera que Turquía no parece tener el menor interés en involucrarse en el conflicto con los hutíes, todo apunta a que Pakistán tampoco está muy dispuesto a dañar su relación con Irán.

Hay una ironía económica en todo esto. Bin Salman acudió a Ankara e Islamabad en busca de grandes garantías geoestratégicas, pero el alivio práctico ha llegado de un lugar en el que nunca pensó buscarlo. Se espera ahora que Aramco traslade alrededor de 60 millones de barriles de crudo mediante operaciones de trasvase entre petroleros en Omán. Entre septiembre y octubre, alrededor de un millón de barriles diarios serán derivados a dicho país para compensar envíos de crudo que ya no pueden salir con seguridad debido a la pugna con los hutíes.

No se trata, claro está, de un blindaje estratégico diseñado de antemano, sino de una improvisación costosa para sortear el fracaso de la estrategia seguida hasta ahora con respecto a Yemen. Y el acuerdo ha sido habilitado con discreción, puesto que Omán no ha suscrito ninguna alianza, pero tampoco se ha "lavado las manos" ante la escalada del conflicto, como sí han hecho a las primeras de cambio los dos países que, supuestamente, iban a reforzar la capacidad de disuasión de Arabia Saudí.

El contraste entre Abu Dabi y Riad

El contraste entre los titubeos de Arabia Saudí y la actitud de Emiratos Árabes Unidos ante la amenaza hutí también merece atención. El país donde actualmente reside el rey emérito Juan Carlos I de Borbón ha tomado decisiones controvertidas, y su papel en Yemen ha recibido críticas justificadas, pero, cuando este mismo año cayeron misiles y drones iraníes sobre su territorio, Abu Dabi ofreció una respuesta seria.

De entrada, sus defensas aéreas interceptaron miles de proyectiles, sus ciudades siguieron funcionando y su economía continuó en marcha. A renglón seguido, los dirigentes emiratíes llamaron a los ataques por su nombre, defendieron su derecho a responder a la agresión y contraatacaron de forma medida y deliberada, imponiendo un coste sin dejarse arrastrar a una guerra más amplia. La firmeza y contundencia exhibida constituyen la esencia de la disuasión y, precisamente por eso, Irán ha dado un paso atrás. En cambio, la grandilocuencia con que Riad anunció el acuerdo trilateral contrasta con los titubeos que siguieron al intento de ataque en La Meca, de modo que los hutíes no solamente no han echado el freno, sino que han redoblado la apuesta.

Los socios elegidos también importan. Parece evidente que Ankara e Islamabad temen verse arrastradas a una confrontación con los hutíes y, eventualmente, piensan que una respuesta de defensa colectiva terminaría propiciando una guerra con Irán. Asimismo, si Arabia Saudí se muestra incapaz de resolver el conflicto, su capacidad de convencer a ambos socios se ve claramente resentida. Un pacto de defensa colectiva es solamente creíble cuando las potencias firmantes actúan con liderazgo y entendimiento mutuo.

Dudas respecto al futuro

Es cierto que el dron fue interceptado, que los hutíes negaron su responsabilidad, que la cláusula de defensa colectiva del tratado no ha sido invocada públicamente, que el acuerdo tiene apenas dos meses y que las instituciones que deben desarrollarlo aún no están construidas. Todo eso es verdad, pero también lo es que la disuasión es una cuestión de expectativas, no de resultados, y esta primera crisis parecería apuntar que el acuerdo trilateral no impone ningún coste a quienes deciden ponerlo a prueba. Un pacto que promete mucho y ofrece poco no solamente fracasa a la hora de prevenir una escalada, sino que además termina recompensándola silenciosamente. No en vano, hemos conocido nuevos episodios de alertas aéreas en ciudades saudíes como Yeda o Taif, así como ataques continuados en la frontera sur y distintas campañas de agresión que han propiciado el cierre temporal de instalaciones petroleras dañadas.

Los riesgos económicos se extienden mucho más allá de Arabia Saudí. Alrededor de 20,9 millones de barriles diarios de petróleo y productos derivados atravesaron el estrecho de Ormuz durante la primera mitad de 2025, una cifra equivalente aproximadamente al 20% del consumo mundial de hidrocarburos líquidos y a cerca de una cuarta parte del comercio marítimo mundial de petróleo.

Sin embargo, los principales oleoductos saudíes y emiratíes capaces de evitar Ormuz ofrecen conjuntamente apenas unos 4,7 millones de barriles diarios de capacidad alternativa. La aritmética importa. Cuando la inseguridad afecta simultáneamente al Golfo, al mar Rojo y a las infraestructuras que conectan ambos espacios, no existe una ruta alternativa sin coste: la redundancia exige petroleros, trasvases, capacidad sobrante en oleoductos, almacenamiento, seguros y, en última instancia, dinero.

Por eso, la credibilidad de un acuerdo de defensa posee un valor económico propio. Una disuasión creíble reduce el coste esperado de las perturbaciones. Una disuasión débil produce el efecto contrario: las empresas aseguradoras, las compañías navieras, los operadores de materias primas y los inversores energéticos incorporan el riesgo a los precios. Las garantías de seguridad que impresionan en un comunicado, pero no consiguen alterar esas expectativas terminan apareciendo como un impuesto sobre el comercio.

Y esto conduce a la pregunta que quizá resulta más incómoda para los líderes de Arabia Saudí. Bin Salman viajó a Ankara e Islamabad en busca de dos aliados de garantías, pero ambos países tienen sus propios rivales, sus propias líneas rojas y sus propios motivos para mantenerse al margen de Yemen. Sus vecinos del Golfo no tienen esas complicaciones, pues comparten el mismo espacio aéreo, la misma amenaza y la misma necesidad de una defensa integrada. Sin embargo, la ambición de liderar un bloque de seguridad musulmán más amplio parece haberse perseguido a costa de un frente del Golfo más estrecho y cohesionado. Si Bin Salman hubiese empleado ese capital político en reforzar la cohesión regional y moderado su aspiración de primacía, la respuesta a esta escalada podría haber sido más cercana, más rápida y más comprometida, y las pérdidas de las últimas semanas, menores.

El pacto no carece de valor. Está inacabado. Obligaciones ratificadas, un mando conjunto, umbrales claros de activación y una auténtica interoperabilidad convertirían una ceremonia en un instrumento de disuasión. Hasta entonces, la alianza seguirá siendo tinta sobre papel, incapaz de proteger siquiera la ciudad que le dio nombre y cada vez menos capaz de evitar que el coste de esa debilidad termine reflejándose en los oleoductos, en las tarifas de los petroleros y en el precio de llevar el crudo saudí hasta los mercados.

Todo esto tiene un impacto sobre la economía del Golfo, pero el impacto rebasa además ampliamente las fronteras de la región. El Banco Mundial estima que el conflicto llevará el crecimiento mundial a su ritmo más bajo desde la pandemia y elevará la inflación global hasta el 4%. Se proyecta un precio medio del barril de Brent de 94 dólares por barril en 2026, un 36% más que en 2025, si bien los momentos de mayor tensión han hecho que algunas cargas físicas de crudo se cierren a un precio de 130 dólares por barril.

En definitiva, la debilidad de la arquitectura de seguridad del Golfo ya no constituye solamente un problema militar: empieza a reflejarse en el crecimiento, la inflación, el transporte y el coste de la energía, con implicaciones para Arabia Saudí y sus vecinos, pero también para el resto del mundo