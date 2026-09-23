El descaro de un funcionario pillado fichando con las tarjetas de seis compañeros: "Alguna vez ha podido ocurrir"

Hace dos semanas se estrenó en Cuatro En el Punto de Mira, el nuevo programa conducido por Boro Barber que pone el foco en el funcionamiento del funcionariado español. En sus dos primeras entregas, Funcionarios sin Control y Funcionarios 2: La Liga de los Artistas, el espacio ha abordado distintos casos relacionados con trabajadores públicos y el cumplimiento de sus obligaciones laborales.

En ambos el periodista observa las rutinas de los empleados públicos y en este último episodio Barber se encontró con un trabajador del centro al que reconocieron como tal desde 2008. Los periodistas le mostraron las imágenes que habían grabado y, al verse en ellas, el empleado confirmó su identidad sin dudarlo: "Claro, ese soy yo".

La conversación se produjo después de que las cámaras captaran al trabajador en el control horario con varias tarjetas en la mano. En las imágenes, el funcionario iba colocando una a una las tarjetas sobre la mesa destinada al registro de entrada.

El reportero le preguntó directamente si estaba fichando también por otros trabajadores y si esta práctica podía llevar años produciéndose. El funcionario negó inicialmente que estuviera realizando esta acción y respondió de forma reiterada que era "imposible, imposible". Sin embargo, las imágenes mostraban al trabajador manipulando varias tarjetas durante el proceso de fichaje.

Un funcionario es pillado fichando por él y otros tantos compañeros más 💥 🎯 #EnElPuntoDeMira en @cuatro y @MedInfinityES 🔴 https://t.co/U7sxOrPBvn pic.twitter.com/aNutq6jF9s — En el punto de mira (@puntodemira_tv) September 21, 2026

"Un fallo del sistema"

Ante las preguntas del reportero, el empleado trató de explicar la sucesión de registros como consecuencia de un fallo técnico. Según su versión, no estaría utilizando distintas tarjetas para registrar la entrada de otros compañeros, sino que sería su propia tarjeta la que estaría provocando varios avisos debido a que se encontraba estropeada.

"Cuando suena así es que la ficha sí que ha pasado", explicó el funcionario al referirse al funcionamiento del sistema de control horario. No obstante, cuando se le preguntó por la certeza de esta explicación, matizó que se trataba de algo que ocurría "teóricamente".

"Alguna vez ha podido ocurrir"

El equipo de En el Punto de Mira continuó preguntándole por la posibilidad de que otros trabajadores le hubieran entregado sus tarjetas para que realizara el fichaje en su lugar. Fue entonces cuando el funcionario introdujo un matiz respecto a su primera negativa y terminó admitiendo que esta situación podía haberse producido en alguna ocasión.

Preguntado directamente sobre si algún compañero le había pedido que fichara por él, el trabajador respondió: "Alguna vez ha podido ocurrir, no le voy a decir que no".

Dos horas en la entrada y un desayuno

Las imágenes también habían recogido parte de la rutina del trabajador durante la mañana. Según lo mostrado por el programa, permaneció durante aproximadamente dos horas en la entrada del edificio antes de continuar con su jornada.

Posteriormente, las cámaras registraron al funcionario desayunando en el cuarto de mantenimiento antes de dirigirse finalmente a su despacho, al que entró después de las diez de la mañana.