El fiasco laboral de Sánchez: el 40% de los nuevos contratos duran menos de un mes

Pese al triunfalismo del Gobierno, la economía española no va "como un cohete". Muestra de ello es, por ejemplo, el funcionamiento del mercado de trabajo, donde impera la precariedad y la temporalidad, incluso después de una reforma laboral que la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, prometió que acabaría con los problemas de nuestro mercado laboral.

Así las cosas, el mercado laboral español registró en agosto 1.144.827 contratos, de los que 704.553 fueron contratos temporales. Una parte significativa de esta contratación tuvo una duración reducida: el 40,6% de los contratos registrados en el mes no superó los treinta días. Concretamente, según los últimos datos del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), 241.176 contratos —el 21,6% del total— tuvieron en agosto una duración igual o inferior a siete días. Del mismo modo, otros 81.307 contratos —que representaron el 7,3% del total— se prolongaron entre siete y 15 días.

Por su parte, a estos se sumaron 131.591 contratos —el 11,8% del total— con una duración de entre 15 días y un mes. De este modo, en conjunto, 454.074 contratos —es decir, el 40,6% de todos los registrados en agosto— tuvieron una duración igual o inferior a un mes.

Cabe destacar además que, si se amplía el periodo hasta los tres meses, esta proporción asciende al 52,7%. Concretamente, de acuerdo con las cifras proporcionadas por esta entidad, se registraron 134.336 contratos con una duración de entre uno y tres meses, equivalentes al 12% del total. Asimismo, no podemos olvidar que la duración media de los contratos inscritos en los servicios públicos de empleo se situó en 37,85 días, prácticamente en el mismo nivel que en agosto de 2025, cuando fue de 37,82 días.

En cualquier caso, debemos considerar también que, con el dato de agosto de 2026, la duración media de los contratos realizados en este mes encadena cinco años consecutivos por debajo de los 40 días. Así, en agosto de 2024 la media fue de 37,14 días; en 2023, de 38,11 días, y en 2022, de 39,01 días. En 2021 se situó en 43,84 días y en 2020, en 43,71 días. En agosto de 2019 alcanzó los 40,60 días.

La duración de los contratos de los últimos años debe interpretarse además teniendo en cuenta los cambios introducidos por la reforma laboral de 2021. Al respecto, resulta especialmente relevante que esta reforma laboral estableció el contrato indefinido como modalidad ordinaria y eliminó el contrato por obra y servicio.

La reforma introdujo también una cotización adicional para los contratos temporales de menos de 30 días que se abona a su finalización, con el fin de desincentivar la utilización de contratos temporales de muy corta duración. Concretamente, esta cotización adicional está actualmente fijada en 33,62 euros, un 3,1% más que en 2025.

Con todo, antes de la reforma laboral, el contrato por obra y servicio representaba cerca del 40% de la contratación en España y podía prolongarse durante meses o años. Sin embargo, su desaparición de las estadísticas ha reducido la duración media registrada y hace que tenga un peso mayor la duración de la contratación temporal que permanece en la serie.

En este contexto, en el mes de agosto se registraron 440.274 contratos indefinidos —un 14,1% más que en el mismo mes de 2025—, que representaron el 38,46% del total. De ellos, 181.395 fueron indefinidos a tiempo completo, 109.989 a tiempo parcial y 148.890 fijos discontinuos. En cambio, los contratos temporales alcanzaron los 704.553 —un 7,71% más que un año antes— y supusieron el 61,54% de toda la contratación registrada durante el mes.

Por otra parte, no podemos olvidar que entre enero y agosto se han efectuado más de 10,55 millones de contratos, un 4,8% más que en el mismo periodo de 2025. De ellos, 4,41 millones fueron indefinidos y 6,14 millones temporales.