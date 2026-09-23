Escrivá gasta casi un millón de euros públicos en clases de inglés para el Banco de España

Desde que José Luis Escrivá es gobernador del Banco de España, la institución pública se ha gastado casi un millón de euros en la contratación de cursos de idiomas para sus empleados a través de dos contratos diferentes, que entre los dos suman un total de 946.328 euros.

En primer lugar, tenemos que la entidad bancaria se ha gastado en lo que va de 2026 un total de 868.388 euros en contratar "servicios de formación en idioma inglés para empleados del Banco de España, en modalidad presencial y online", por un periodo de tan sólo nueve meses. El contrato se puede ver aquí.

868.388 euros en un primer contrato

A continuación, podemos ver el objeto del contrato:

"Contratación para la prestación, con carácter transitorio, de los servicios de organización, coordinación y ejecución de clases de idioma inglés para empleados del Banco de España, en relación con la provisión de clases presenciales (individuales y grupales), y en modalidad online de corta duración. El objeto del contrato es asegurar la continuidad del programa de formación en inglés para el personal del Banco de España durante el periodo en que se resuelva el procedimiento principal de adjudicación, adjudicación (LIC-7497) que actualmente se encuentra suspendido por acuerdo del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales, evitando así la interrupción de la actividad formativa y garantizando el desarrollo profesional de los empleados en un entorno internacional".

"Los servicios abarcan tanto la planificación, gestión y supervisión de las actividades, como la impartición de clases adaptadas a distintos niveles y necesidades, incluyendo sesiones individuales y grupales presenciales, así como cursos online de corta duración. De este modo, se busca mantener el estándar de calidad y la estructura organizativa que han caracterizado el modelo actual, facilitando una transición sin alteraciones en el contenido, metodología y resultados esperados", concluye la explicación de los objetivos del contrato.

De esta forma, vemos que este curso de nueve meses incluye tan sólo la formación en inglés que, según se detalla más adelante en el contrato, se imparte en formato presencial y remoto. El coste de las clases presenciales asciende a 546.528 euros, mientras que el de las clases online es de 321.860 euros.

77.850 euros en otro contrato

Por otro lado, en 2025 la Imprenta de Billetes S.A. (perteneciente al Banco de España) se gastó 77.850 euros para la "contratación de los servicios de formación de inglés y traducción de textos", cuyo contrato se puede ver aquí.

El objeto de dicho contrato era "la contratación de los servicios de organización, coordinación y ejecución de clases de inglés presenciales particulares para directores de nivel 1 y 2 y clases presenciales grupales para resto de empleados de IMBISA con horario flexible y cuyo puesto de trabajo tenga valorado el inglés. Asimismo, será objeto de contratación el servicio de traducción de textos de inglés a español y español a inglés". Con lo cual, vemos que estos cursos iban dirigidos a sus altos cargos.

Sólo profesionales nativos y con experiencia

Para realizar estos servicios, la empresa designada tenía que contar con unos profesores que debían ser "profesionales nativos y contar con una experiencia mínima acreditada de 3 años en la impartición de clases de inglés para adultos". Es decir, vemos que no cualquier traductor de inglés podía impartir estas clases.

En total, vemos como el exministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones se ha gastado 946.328 euros en cursos de aprendizaje de inglés para sus empleados, fundamentalmente para sus cargos más importantes. No deja de ser llamativo que este tipo de políticas se financien con el dinero de contribuyentes que, en muchos casos, no podrán permitirse esos servicios, aunque sí los sufraguen (sin saberlo) para cargos públicos.