Expropiaciones masivas y despenalizar la okupación: así es el modelo comunista que propone Die Linke para Berlín

No sólo la derecha de AFD avanza electoralmente en Alemania. El pasado domingo, el partido de extrema izquierda Die Linke se hizo con la victoria en las elecciones al Parlamento de Berlín, algo que tampoco sorprende por la propia idiosincrasia de la capital alemana, de carácter más progresista que otras regiones del país. De este modo, la formación comunista logró el 25,7% de los votos, casi doblando los resultados de los anteriores comicios.

Ahora bien, lo cierto es que este resultado debería suponer un motivo de preocupación para los alemanes, sobre todo en materia económica, porque en ámbitos como el de la vivienda Die Linke plantea medidas que superan el simple intervencionismo gubernamental y alcanzan el grado de dirigismo político. Así se desprende, precisamente, del Programa electoral de Die Linke para las elecciones de la Cámara de Representantes del 20 de septiembre de 2026, donde se detallan las propuestas con las que el partido de extrema izquierda ha ganado en la capital berlinesa.

Expropiar y okupar

Aunque desde la izquierda política y mediática se exagere el peligro que suponen partidos como AFD o Vox en España, por considerarlos radicales de extrema derecha que amenazan el statu quo y el actual régimen de libertades del que goza la ciudadanía, quizás el riesgo se encuentre en otra parte. Y es que, mientras se señala el crecimiento de estas formaciones, se olvida que en ciudades como Nueva York o Berlín se han hecho con la alcaldía recientemente candidatos abiertamente comunistas.

Precisamente, una de las principales coincidencias entre Mamdani en Nueva York y Die Linke en Berlín es el énfasis puesto sobre el problema de la vivienda y —lo que es peor— la insistencia en la supuesta necesidad de aplicar medidas de control e intervención en el mercado inmobiliario. De hecho, cabe destacar que el lema principal del programa presentado por Die Linke en la capital alemana se resume en "Hacer Berlín asequible".

De este modo, el primer apartado del documento elaborado por la formación de extrema izquierda se centra en "alquilar, vivir, construir", pero siempre con el telón de fondo del dirigismo político. En este sentido, el partido defendía en su programa que "las empresas de vivienda propiedad del Estado (LWU) con sus 400.000 apartamentos son la clave más importante para una vivienda asequible a largo plazo en Berlín". Así, se comprometían a asegurarse "de que los alquileres sigan siendo asequibles, de que se construyan más viviendas accesibles, de que los edificios y grandes complejos residenciales se mejoren social y ecológicamente, y de que se invierta más dinero en la infraestructura social y cultural local".

Por otra parte, en materia de alquiler, el partido insistía en una política que se ha mostrado perjudicial allí donde se ha aplicado: poner un tope al alquiler. "Los alquileres excesivos, que superan en más del 20 por ciento el alquiler de referencia local, se reducirán a petición", señalaba el programa presentado por la formación, donde también se exponía que "los alquileres futuros se fijarán a un precio que esté un 10 por ciento por debajo del alquiler de referencia local".

Asimismo, el partido también enfatiza especialmente la iniciativa de las empresas de vivienda de propiedad estatal —LWU, por sus siglas en alemán: Landeseigene Wohnungsunternehmen—. De este modo, se proponía que esta entidad "invierta más en los grandes conjuntos residenciales y en el entorno local". Además, con respecto al alquiler, el programa recogía que "los desalojos por impago de alquiler están excluidos en las empresas propiedad del Estado", proponiendo, en su lugar, "encontrar soluciones socialmente aceptables".

Pero este intervencionismo llega al punto de limitar la capacidad de los propietarios para trasladar sobre el precio del alquiler ciertos costes asumidos. "Las renovaciones deberían realizarse de manera que los alquileres se mantengan lo más neutrales posible", explicaba el documento, donde se aseguraba que "para ello, volvemos a una limitación más estricta del traspaso de los costes de modernización, que ya demostró ser efectiva y que el actual Senado había eliminado". Así, se proponía que "los costos solo se pueden trasladar hasta un 6 por ciento, y para los inquilinos se aplica la regla de casos difíciles incluso con aumentos de alquiler tras modernizaciones".

Esta problemática relativa a los costes de calefacción afectará también a las empresas que suministran la energía. "Se revisará la fijación de precios en las empresas filiales que se encargan del suministro de calor", asegura el partido, que establece que "se obliga a las LWU a hacer que las facturas de calefacción y de operación sean más transparentes a partir de ahora". De esta forma, "los costos de calefacción se reducirán automáticamente en un 15% si las LWU no han instalado medidores de energía térmica en los edificios de apartamentos".

Así las cosas, es cierto que el partido admitía que, en materia de vivienda, existe un importante problema de escasez de oferta. Sin embargo, se recurría, una vez más, a la iniciativa del sector público para paliar esta situación. "El mercado de viviendas protegidas se duplicará a 2.500 viviendas al año", prometía el programa, que establecíaba además que "a las personas afectadas por la falta de vivienda se les asignará, además, el 10% de las viviendas nuevas o que vuelvan a alquilarse de las viviendas públicas y subvencionadas, vinculadas al precio del alquiler y a la ocupación".

De hecho, resulta llamativo que, aceptando que existe un problema de oferta, al mismo tiempo se proponga excluir "la venta de terrenos, edificios y de viviendas individuales de la LWU, y apoyamos una prohibición permanente de privatización en la Constitución de Berlín". Al respecto, el partido aseguraba además que "rechazamos una mayor orientación de las empresas públicas hacia instrumentos del mercado financiero como los bonos".

De hecho, en el cuarto capítulo, dedicado al hogar y las finanzas, el programa incluía una propuesta concreta para "enfrentar la especulación del suelo y evitar la privatización". "El suelo es la clave para un desarrollo urbano sostenible y social. Por eso, lo reorganizaremos como un bien público en interés del bienestar general", prometía el partido, que incidía en que "queremos evitar la privatización de terrenos y suelos públicos". Así las cosas, Die Linke explicaba que "con una ley de aseguramiento del suelo, inscribiremos en un catastro público las áreas y edificios propiedad de la ciudad y sus empresas, impondríamos una prohibición general de enajenación y involucraríamos a la sociedad civil en decisiones políticas, entre otras cosas a través de un consejo de suelo".

Y todo esto lo envolvían, además, con una retórica buenista con la que se aseguraba velar por el bienestar del conjunto de la sociedad. "Las LWU deberían seguir comprando inventarios de viviendas para aumentar la proporción de vivienda orientada al bien común en Berlín", defendía Die Linke en su programa para Berlín.

Pero es especialmente preocupante que haya ganado las elecciones en Berlín un partido que propone, directamente, planes de expropiación. De hecho, aseguraban que "cualquier coalición gubernamental que incluya a la izquierda elaborará, (…), una ley de socialización berlinesa vinculante, que implique la ruptura consciente con la lógica privada de beneficio y el control democrático de los inventarios de viviendas socializados". De este modo, exigían aplicar el resultado del referéndum "Expropiar a Deutsche Wohnen & Co", donde casi el 60% de los electores apoyaron "socializar y transferir 220.000 viviendas a manos públicas".

Así, se entiende que, en esta misma línea, el partido propusiera "actuar enérgicamente contra los caseros descarados" y "luchar contra la usura inmobiliaria". Del mismo modo, proponían "poner fin a la estafa con apartamentos amueblados": al respecto, en su programa denunciaban que "gracias al amueblamiento, los arrendadores más descarados pueden obtener aún mayores ganancias", incidiendo en que "las empresas de vivienda propiedad del Estado no pueden participar en este modelo de negocio" —excluyendo, no obstante, a los apartamentos para estudiantes—.

En este contexto, tampoco es de extrañar que el partido atacara en su programa también a los pisos turísticos. "Decenas de miles de apartamentos se están usando ilegalmente como alquileres vacacionales", aseguraba el documento, lamentando que "el Senado mira mientras se destruye vivienda asequible por todas partes para construir cara de nuevo".

Por ello, Die Linke aseguraba que "queremos acabar con el negocio de los apartamentos turísticos ilegales y apoyamos una prohibición total de los apartamentos turísticos en edificios residenciales". Es más: establecían que "con la ayuda de herramientas digitales, se facilitará a las autoridades encontrar ofertas ilegales, detenerlas y volver a poner los apartamentos afectados a disposición de las berlinesas y berlineses como vivienda".

Esta retórica afecta también a los inmuebles vacíos. De esta forma, la formación también proponía medidas para que las empresas eléctricas informaran a las autoridades públicas de qué pisos no se están usando. "Queremos establecer legalmente el método del contador de electricidad y cooperar con los proveedores de electricidad para descubrir y sancionar los vacíos especulativos", explicaban en el documento. Además, el partido recogía que "nos comprometemos a despenalizar la ocupación de viviendas", defendiendo además que "la ocupación de viviendas que hayan estado vacías durante al menos un año debería conducir a un derecho de vivienda permanente, a menos que los propietarios se comprometan de manera vinculante a poner la vivienda a disposición a rentas socialmente razonables en un período limitado".

Del mismo modo, este dirigismo también será encauzado por el partido de extrema izquierda a través de la Ley de Vivienda Segura. Al respecto, en el programa aseguraban que con esta normativa "obligamos a los grandes propietarios a alquilar una parte de los apartamentos que se desocupan cada año a personas con ingresos bajos y medios", detallando además que "los alquileres de estos apartamentos estarán limitados y se ajustarán a los precios de alquiler en la vivienda social". Así las cosas, los propietarios que tengan entre 50 y 500 unidades de vivienda deberán alquilar cada tercer apartamento "de manera asequible". Por su parte, quienes tengan entre 501 y 1.000 unidades deberán alquilar el 40% de los apartamentos en estas mismas condiciones. Asimismo, quienes posean más de 1.000 unidades deberán alquilar incluso cada segundo apartamento recién alquilado cada año "de manera asequible" —es decir, el 50% del total—.

Cooperativismo y ecologismo

Cabe destacar que la izquierda de Die Linke, como ocurre con partidos como Sumar en España, incorpora un importante elemento de inspiración progresista. Por ello, entre las medidas económicas que contenía su programa electoral para Berlín, el partido también introducía propuestas que combinaban el cooperativismo y el ecologismo radical. De este modo, en el apartado dedicado a la construcción, el partido aseguraba que "los aproximadamente 200.000 pisos cooperativos son pilares importantes del suministro de vivienda social y ayudan a mantener los precios de alquiler bajo control en el mercado general". Así, defendían que "queremos fortalecer las cooperativas" y proponían "nombrar a un nuevo encargado de cooperativas", además de "aumentar y reformar el fomento de las cooperativas".

Por otra parte, en el apartado dedicado al desarrollo urbano, Die Linke se comprometía a que "al elaborar nuevos planes de desarrollo urbano, aplicamos criterios sociales y ecológicos altos, así como una alta calidad técnica en la planificación de la ciudad". Asimismo, el partido proponía "impulsar la transformación socioecológica de la ciudad desde la planificación". "Queremos reformar la normativa estatal de construcción y eliminar los 45 metros de distancia mínima para instalaciones fotovoltaicas (PV) en los techos. Queremos facilitar la construcción de paneles solares y la vegetación en las fachadas de edificios residenciales y comerciales", apuntaba el programa al respecto.

Del mismo modo, Die Linke también se proponía regular "estrictamente" la construcción de rascacielos. De esta forma, explicaba en su programa que "rechazamos facilitar la planificación y construcción de rascacielos para más oficinas o apartamentos de lujo y queremos revisar el concepto de rascacielos".

Finalmente, cabe señalar que en el apartado quinto, dedicado a cuestiones económicas en general, destaca nuevamente la insistencia del partido por establecer un dirigismo político de inspiración ecológica. "Reorganizaremos la política económica de Berlín en torno a objetivos estratégicos y teniendo en cuenta los intereses de la gente, y orientaremos la política de subvenciones de manera consecuente en esa dirección", establecía el documento.

En este sentido, el partido establecía que "en los próximos años debemos lograr reorganizar los procesos de producción y sustituir completamente los combustibles fósiles a largo plazo", asegurando además que "queremos mejorar las condiciones marco para las diferentes formas de economía alternativa y, en particular, apoyar a las cooperativas, los negocios colectivos y los emprendedores sociales".