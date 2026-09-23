Los famosos que han acudido al desahucio de Maricarmen
Personalidades de la música, del espectáculos, la política y sociedad han acudido al desahucio.
Sarah Santaolalla
La periodista y analista política se ha desplazado en la mañana de este miércoles, 23 de septiembre de 2026 y también la noche del 22.
Ignatius Farray
El cómico Ignatius Farray también ha participado activamente en las movilizaciones por Maricarmen.
Juan Diego Botto y Carlos Bardem
Ambos actores, Juan Diego Botto y Carlos Bardem han apoyado activamente las movilizaciones e incluso dado discursos.
Ana Belén
La célebre cantante y actriz acudió personalmente a la concentración y vigilia ciudadana en la calle Alcalde Sainz de Baranda.
Ines Hernand
La presentadora y cómica ha estado físicamente en primera línea de la vivienda de la anciana de 87 años. Ha concedido varias entrevistas.
Marwán
El cantautor y poeta Marwán también ha participado de forma activa y presencial en las movilizaciones llegando a tocar para los asistentes.
Irene Montero e Ione Belarra
La líder de Unidas Podemos, Ione Belarra (2i) y la eurodiputada Irene Montero (2d) se personan durante el desahucio de un anciana de 87 años en el distrito de Retiro en Madrid