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Los famosos que han acudido al desahucio de Maricarmen

Personalidades de la música, del espectáculos, la política y sociedad han acudido al desahucio.

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Sarah Santaolalla
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Sarah Santaolalla

La periodista y analista política se ha desplazado en la mañana de este miércoles, 23 de septiembre de 2026 y también la noche del 22. 

Ignatius Farray
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Ignatius Farray

El cómico Ignatius Farray también ha participado activamente en las movilizaciones por Maricarmen.

Juan Diego Botto y Carlos Bardem
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Juan Diego Botto y Carlos Bardem

Ambos actores, Juan Diego Botto y Carlos Bardem han apoyado activamente las movilizaciones e incluso dado discursos. 

Ana Belén
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Ana Belén

La célebre cantante y actriz acudió personalmente a la concentración y vigilia ciudadana en la calle Alcalde Sainz de Baranda.

Ines Hernand
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Ines Hernand

La presentadora y cómica ha estado físicamente en primera línea de la vivienda de la anciana de 87 años. Ha concedido varias entrevistas. 

Marwán
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Marwán

El cantautor y poeta Marwán también ha participado de forma activa y presencial en las movilizaciones llegando a tocar para los asistentes. 

Irene Montero e Ione Belarra
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Irene Montero e Ione Belarra

La líder de Unidas Podemos, Ione Belarra (2i) y la eurodiputada Irene Montero (2d) se personan durante el desahucio de un anciana de 87 años en el distrito de Retiro en Madrid

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